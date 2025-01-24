ЦСКА покупает бразильца, «Наполи» заменяет Хвичу. Главные сделки и слухи в футболе за день

Трансферное окно в России только открылось, а в Европе близится к завершению. На рынке весело: за 24 января мы снова получили порцию важных новостей. Всё самое главное – в дайджесте.

«Рома» продолжает траты

Пьерлуиджи Голлини Фото: asroma.com

«Рома» проводит слабый сезон: после 21 матча Серии А команда занимает лишь девятое место. Чтобы включиться в борьбу за еврокубки, руководство приняло решение об усилении зимой. Ранее в «Рому» уже перебрался защитник «Аякса» Девайн Ренш. А теперь римляне подписали соглашение с голкипером Пьерлуиджи Голлини. Вратарь принадлежал «Аталанте», а первую часть сезона провёл в аренде в «Дженоа». «Рома» заплатила бергамаскам за Голлини € 800 тыс.

Усиление для «Гавра» из «Милана»

Фоде Балло-Туре Фото: hac-foot.com

Защитник Фоде Балло-Туре оказался вне заявки «Милана» на сезон. Он играл за молодёжку и ждал зимнего трансферного окна. Балло-Туре благополучно расторг контракт с миланцами и нашёл новый клуб. «Гавр» приютил футболиста, заключив с ним соглашение до конца сезона. После 18 матчей команда занимает предпоследнее, 17-е место в Лиге 1. Поможет ли Балло-Туре спастись «Гавру» и российскому полузащитнику клуба Далеру Кузяеву?

Антони покидает «МЮ»

Антони Фото: Stu Forster/Getty Images

До встречи, легенда! Антони покидает «Манчестер Юнайтед» и перебирается в аренду в «Бетис», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В АПЛ бразилец запомнился невыразительной игрой и сумасшедшим ценником за трансфер – € 95 млн. Хотя всё ещё есть шансы на возвращение. Романо добавил, что аренда рассчитана до июня 2025 года и не включает в себя опцию выкупа. Зарплата Антони поделена между «Бетисом» и «МЮ». Возможно, вингер удивит в Испании так, что «Манчестер Юнайтед» даст ему ещё один шанс в основе.

Аморим получит нового левого защитника?

Патрик Доргу Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» нуждается в левом защитнике. Главная опция на позицию – Патрик Доргу из «Лечче». Как сообщает Фабрицио Романо, англичане в скором времени предложат более € 30 млн за футболиста. Первоначальное предложение «МЮ» с меньшей суммой отвергнуто «Лечче». Возможно, с повышением суммы за 20-летнего футболиста итальянская сторона станет сговорчивее.

«Наполи» нашёл замену Хвиче

Карим Адейеми Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Хвича Кварацхелия покинул «Наполи» и перебрался в «ПСЖ». Конечно, неаполитанцы начали активные поиски замены грузину. Итоговый выбор пал на вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Как сообщает Фабрицио Романо, «Наполи» согласовал с немецким клубом сумму трансфера – € 40 млн. Однако остаётся открытым вопрос о желании самого 23-летнего футболиста на переезд в Италию.

Нуньесу приготовили классное предложение в Саудовской Аравии

Дарвин Нуньес Фото: Carl Recine/Getty Images

Дарвин Нуньес принёс «Ливерпулю» важнейшую победу в прошлом туре АПЛ, оформив дубль в ворота «Брентфорда» уже после 90-й минуты. Однако есть вариант, что эти голы станут последними для уругвайца в АПЛ. Как сообщает журналист Майк Макгрэт, саудовский «Аль-Ахли» готовит мощное контрактное предложение для Нуньеса с зарплатой в размере более € 30 млн в год! Transfermarkt оценивает стоимость Дарвина в € 65 млн. Если саудовцы пойдут за уругвайцем, то нет сомнений, что они в состоянии потянуть сделку.

Агент Голенкова не исключает вариант с «Локо»

Егор Голенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Локомотив». «Если будет такой вариант, то готовы. Егор планирует доиграть сезон в «Ростове»? Конечно, у него контракт с «Ростовом». Естественно, он так планирует. Пока он готовится к возобновлению сезона с «Ростовом». Дальше будет видно», — приводит слова Талаева «Спорт день за днём». Нужен новый нападающий «Локо»?

«Арсенал» и Зинченко близки к расставанию

Александр Зинченко Фото: Justin Setterfield/Getty Images

The Telegraph информирует: защитник «Арсенала» Александр Зинченко близок к уходу из клуба. Лондонцы активно работают над сделкой. Отмечается, что главным претендентом на подписание 28-летнего украинца является дортмундская «Боруссия». Также в услугах Зинченко заинтересованы «Интер» и «Фенербахче». А журналист Флориан Плеттенберг заявил, что «Атлетико» не против забрать Зинченко к себе. Рассматриваются как вариант с арендой с обязательный выкупом, так и немедленный трансфер.

«Ростов» приготовил план на случай потери лидеров

Максим Осипенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Ростова» есть варианты на замену Максиму Осипенко и Умару Сако. Как стало известно «Чемпионату», южане рассматривают подписание Егора Погостнова, Евгения Морозова или Дмитрия Чистякова в случае ухода зимой кого-то из пары основных центральных защитников. «К обоим защитникам «Ростова» есть интерес на рынке. Если кто-то из них уйдёт, клуб обратится к этим трём кандидатурам. А в случае игроков «Локомотива» это может привести к обмену кого-то из защитников на Голенкова», — добавил источник «Чемпионата».

«Пари НН» отправил в аренду форварда

Огнен Ожегович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович проведёт вторую половину сезона-2024/2025 в «Сакарьяспоре» на правах аренды. Пресс-служба нижегородцев отметила, что у турецкого клуба есть право выкупа серба. Ожегович стал игроком «Пари НН» летом 2024 года. За это время он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА всё ближе к сделке по Лоррану

Лорран Фото: Wagner Meier/Getty Images

ЦСКА продолжает вести переговоры с «Фламенго» по трансферу 18-летнего полузащитника Лоррана, сообщает журналист Вене Касагранде. На данную секунду стороны обсуждают форму оплаты € 8 млн, которые москвичи предлагают за футболиста. Как отмечает журналист Пабло Рафаэль, Лоррана не включили в заявку на матч «Фламенго» с клубом «Волта-Редонда» с целью избежать травм и успешно осуществить сделку. Ждём пополнение в ЦСКА.

Киммих соблазнён «Реалом»

Йозуа Киммих Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Мадридский «Реал» контактировал с защитником «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает журналист Кристиан Фальк. Контракт 29-летнего немца с мюнхенцами истекает в конце июня 2025 года. Киммих рассматривает «Реал» как привлекательный вариант для продолжения карьеры. Он считает, что вместе с мадридцами у него появятся высокие шансы на победу в Лиге чемпионов. Но «Бавария» хотела бы сохранить Киммиха и уже провела несколько переговоров с ним. Посмотрим, к чему в итоге склонится Йозуа.