Эти возрастные экс-легионеры РПЛ до сих пор в деле! Кто-то наверняка вас удивит. Часть 3

Мы уже рассказали вам про бывших легионеров РПЛ, которые держат уровень и с наступлением 35-летия, в двух частях. Настало время финальной третьей. Широко известных имён здесь меньше, тем не менее они есть.

Кристиан Майдана, 38 лет

Кристиан Майдана Фото: «Чемпионат»/ФК «Атлетико Тембетари»

Где и когда играл в России: «Спартак» (2008-2011)

Где играет сейчас: «Атлетико Тембетари», Парагвай

В этом году Майдана прервал четырёхлетнюю традицию менять команду перед стартом сезона в Южной Америке. Был в его послужном списке и чилийский «Кобресаль», и аргентинские «Бока Унидес» с «Лос-Андесом». Нынешний «Атлетико Тембетари» пусть в России мало знаком, зато представляет высшую парагвайскую лигу. Туда он как раз пробился по итогам 2024-го вместе с Майданой.

Александр Мартынович, 37 лет

Александр Мартынович Фото: «Чемпионат»/ФК «Кайрат»

Где и когда играл в России: «Краснодар» (2010-2022), «Урал» (2015-2016), «Рубин» (2022-2024)

Где играет сейчас: «Кайрат», Казахстан

Белорусы давно перестали считаться легионерами в РПЛ. Но Мартынович заиграл в России задолго до этого. Он провёл в России подавляющую часть карьеры, став легендой «Краснодара». Правда, трофеев ему это не принесло. Под конец карьеры Александр всё-таки зацепил два трофея: с «Рубином» выиграл Первую лигу, а затем и с «Кайратом» – высшую казахстанскую. За полгода у него набралось там 17 матчей и два гола, включая важнейший в ворота «Жетысу». Защитник сравнял счёт, его команда в итоге победила с минимальным перевесом и в конце сезона опередила «Астану» всего на одно очко.

Жереми Бокила, 36 лет

Жереми Бокила Фото: РИА Новости/willem-ii.nl

Где и когда играл в России: «Терек» (2013-2015)

Где играет сейчас: «Виллем II», Нидерланды

Жереми — знатный путешественник: поиграл в 16 клубах из Нидерландов, Бельгии, Румынии, России, Китая, Катара, Турции и США. Но с лета 2022 года уроженец Заира прочно осел в «Виллеме II». Не в «Аяксе», ПСВ или «Фейеноорде», но для не самого топового ветерана тоже очень неплохо. Два предыдущих сезона команда карабкалась в высшую лигу и достигла цели, а в нынешнем идёт во второй половине таблицы Эредивизии. Возможно, даже получится зацепиться за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф за попадание в Лигу конференций. Пока есть отставание от «Фортуны» на два очка. У Бокила 21 матч и 3+1. Круто? Ну разумеется!

Александер Бюттнер, 35 лет

Александер Бюттнер Фото: «Чемпионат»/vitesse.nl

Где и когда играл в России: «Динамо» (2014-2016)

Где играет сейчас: «Витесс», Нидерланды

Бокила вырвался из нидерландской ФНЛ, она же Эстредивизия. А вот Бюттнер остался, только сменил «Де Графсхап» на «Витесс». Там он уже выступал, причём дважды. Но вот сейчас клуб переживает непростые времена. И это ещё мягко сказано: в прошлом году из-за финансовых проблем клуб оштрафовали на 18 очков в Эредивизии и едва не лишили профессионального статуса, а в этом отняли вообще 27 очков. По сути, это приговор. Александер его хоть как-то скрашивает, в 19 матчах забил пять голов (четыре с пенальти) и отдал два ассиста. А однажды от получил две жёлтые за шесть минут. Веселится по полной.

Карлос Самбрано, 35 лет

Карлос Самбрано Фото: «Чемпионат»/Из личного архива спортсмена

Где и когда играл в России: «Рубин» (2016-2017)

Где играет сейчас: «Альянса Лима», Перу

У Самбрано получилась богатая карьера: ещё топовый «Шальке», франкфуртский «Айнтрахт», «Рубин», «Бока Хуниорс» и 80 матчей за сборную Перу, с которой он брал серебро и бронзу Кубка Америки. Туда он, кстати, до сих пор вызывается. В ноябрьской игре с Аргентиной, например, удостоился реплики Месси после единоборства: «Что ты делаешь, придурок?» Вот уже два года, как защитник обосновался в одном из топ-клубов на родине. «Альянса Лима» в сводной таблице чемпионата стала четвёртой, а Карлос за 30 матчей, зачастую с капитанской повязкой, забил три гола.

Игорь Армаш, 37 лет

Игорь Армаш Фото: «Чемпионат»/fcvoluntari.ro

Где и когда играл в России: «Кубань» (2010-2017), «Анжи» (2017-2018)

Где играет сейчас: «Волунтари», Румыния

Молдавская легенда «Кубани». Провести в ней свыше 150 матчей? Есть. Дойти до Лиги Европы, где разгромить обидчика «Спартака» – «Санкт-Галлен», отдав два ассиста головой, и не уступить «Валенсии» и «Суонси»? Тоже. В «Волунтари» Армаш оказался летом далёкого 2018-го вслед за непродолжительным периодом в «Анжи». Два сезона за это время команда провела в высшей лиге, но в основном выступает в румынской ФНЛ. Сейчас она там четвёртая. У Игоря 17 матчей и четыре гола.

Кристиан Нобоа, 39 лет

Кристиан Нобоа Фото: «Чемпионат»/emelec.com.ec

Где и когда играл в России: «Рубин» (2007-2011, 2018), «Динамо» (2012-2014), «Ростов» (2015-2017), «Зенит» (2017-2019), «Сочи» (2019-2023)

Где играет сейчас: «Эмелек», Эквадор

Здесь мы просто хотим отдать дань уважения одному из лучших и самому долгоиграющему легионеру в истории РПЛ. Дело в том, что формально карьеру Нобоа ещё не завершил. Но по факту весьма близок к этому. С момента возвращения в «Эмелек» прошёл ровно год, а Кристиан из-за тяжёлой травмы колена до сих пор так ни разу и не сыграл. Последний матч он провёл в декабре 2023 года, когда отдал ассист за «Сочи» и сыграл вничью с «Оренбургом». Судя по всему, это финиш.

Ким Ин Сон, 35 лет

Ким Ин Сон Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Где и когда играл в России: ЦСКА (2012)

Где играет сейчас: «Пхохан», Южная Корея

Футболист, которого в России помнят разве что олдовые болельщики ЦСКА. Да и то не все. За основной состав армейцев у Кима всего шесть сыгранных минут: одна с «Зенитом» в РПЛ, благодаря которой он может считать себя бронзовым призёром, и пять – с «Томью» в Кубке. Вся остальная карьера Сона прошла в Южной Корее. В январе 2023-го вингер перешёл в «Пхохан» и с тех пор не уходит. За два последних сезона отбегал во всех турнирах 44 матча и оформил 7+2.

Йон Фьолусон, 35 лет

Йон Фьолусон Фото: «Чемпионат»/vikingur.is

Где и когда играл в России: «Краснодар» (2018-2020)

Где играет сейчас: «Викингур», Исландия

Защитник не стал «краснодарской стеной», за два года отыграв 28 матчей и не отличившись высокой надёжностью. Практически вся его карьера прошла в скандинавских странах: Швеции, Норвегии и родной Исландии. Там же он и сейчас, да не абы где, а в весьма титулованном «Викингуре». За последние пять лет клуб дважды становился чемпионом. При Фьолусоне не получилось: команда с названием «Брейдаблик» опередила на три очка. Йон вышел на поле 33 раза и отдал два ассиста. А весной он поучаствует в раунде плей-офф Лиги конференций.

Жонатас, 35 лет

Жонатас Фото: «Чемпионат»/americamineiro.com.br

Где и когда играл в России: «Рубин» (2016-2017)

Где играет сейчас: «Америка», Бразилия

Бразильский нападающий был светлым пятном в перестроечном «Рубине» Хави Грасии, которому не помогла массовая закупка легионеров. Об этом говорят хотя бы 15+3 Жонатаса в 35 встречах. Представьте, сколько бы он заколотил за «Зенит», ЦСКА или «Спартак». Собственно, не зря ранее играл в Италии и Испании. С лета 2022-го бомбардир выступает не в самых сильных командах на родине: последние полгода провёл в «Америке» из Серии B, и в нынешнем сезоне у форварда дела идут неплохо – 3+1 в 3 матчах чемпионата штата. Ранее в Серии С за «Атлетик» в 11 матчах он отличился девять раз.

Деян Ловрен, 35 лет

Деян Ловрен Фото: fc-zenit.ru/paokfc.gr

Где и когда играл в России: «Зенит» (2020-2022)

Где играет сейчас: ПАОК, Греция

Болельщики «Зенита» и «Ливерпуля» могут выдать Ловрену одинаковую характеристику: временами смотрелся неплохо, но уж больно часто «пожарил». Впрочем, перед ЧМ-2022 Деян мобилизовался и провёл отличную первую половину сезона, попал в сборную Хорватии и ушёл в «Лион». С сентября хорват стал одноклубником Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова, но пока стабильной игре мешают травмы. В активе Ловрена девять матчей в чемпионате и Кубке Греции. В первом турнире команда отстаёт от лидирующего «Олимпиакоса» аж на семь очков, а из второго вылетела в четвертьфинале.