Это случилось! Соболев забил и принёс «Зениту» непростую победу. Видео

«Зенит» во второй раз за неделю сыграл со сборной Иордании в Катаре. Команда занимает 64-е место в рейтинге ФИФА: выше Албании, Грузии, Финляндии, Боснии. Так что снисходительно относиться к ней не стоит, пусть её состав на товарищеский матч и собран в основном из игроков местной лиги. Например, не было недавно закинувшего дубль в ворота «Монако» Аль-Тамари.

Первый матч завершился ничьей 1:1 (забил Глушенков) и не транслировался. В отличие от второго, так что можно было наглядно оценить игру петербуржцев на сборах. Без Клаудиньо и Артура, без отбывшего на чемпионат Южной Америки U20 Педро. И пока что без Энрике, который ещё вне заявки.

«Зенит» вышел с таким ростером: Латышонок, Нино и Барриос в центре обороны, Сантос (во время розыгрыша атак располагался опорником), Караваев, Вершинин (20-летний опорник, провёл 10 минут в Кубке с «Факелом»), Вендел, Ахметов, Глушенков, Мостовой, Лусиано.

Петербуржцы на первых минутах смотрелись несыгранно и неуверенно. Что логично, сборы стартовали совсем недавно. У них никак не держался мяч. При этом проникающий пас Глушенкова на Лусиано едва не стал голевым. Аргентинец ворвался в штрафную с правого края, убрал вратаря и прострелил. Но Караваева опередил иорданец.

Максим выделялся на фоне и своих, и чужих. Например, едва вошёл в штрафную и пробил выше цели плюс выводил на ударную позицию Караваева. Вся команда неплохо прессинговала, насколько это вообще возможно к концу января, и не давала сопернику толком ничего создать. Правда, и брака в передачах хватало. Что уж говорить, если ошибался даже Вендел.

Матч «Зенит» — сборная Иордании Фото: ФК «Зенит»

На 32-й минуте Чистяков сменил совершившего несколько обрезов Вершинина, и Барриос поднялся в привычное место в полузащиту.

Плотную оборону Иордании не получалось взломать ни комбинационно, ни длинными передачами. Единственный по-настоящему голевой момент у обоих ворот в первом тайме случился на 41-й минуте, когда Лусиано выбежал один на один и упал после толчка в спину от Аль-Росана. Катарский судья нарушения не обнаружил, что весьма странно. Видимо, от досады аргентинец бросился в резкий подкат, услышал истошный вопль Хаджаби – и увидел перед собой жёлтую. Выглядело это весьма жутко: иорданца пришлось вынужденно заменить.

На вторую половину, помимо Чистякова, вышли Адамов, Эракович, Тарасов (19-летний левый защитник «Зенита-2»), Чернов (18-летний правый защитник «Зенита-2»), Горшков в опорной зоне, Ду Кейрос, Ерохин, Мантуан, Кассьерра и Соболев. И Горшков тут же оттолкнул корпусом в своей штрафной Эрсана. Пенальти это не напоминало, хоть иорданцы его и просили.

Состав Иордании, если убрать за скобки несчастный случай с Хаджаби, вообще не обновлялся до 57-й минуты, да и во время неё случились только две рокировки. Свежие зенитовские резервисты этим воспользовались и создали несколько интересных подходов. Главный из них завершился голом: молодой Чернов поймал в лицевой пас Мантуана и прострелил в штрафную, где оставшийся без опеки Соболев чётко пробил в касание.

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Иордания, впрочем, сдаваться не планировала и заиграла активнее. Абу Дагаб, например, после подачи со стандарта подправил мяч в штангу. Помогла отработка сзади Соболева — он заблокировал добивание. Адамову тем не менее проявить себя так и не дали. Ещё была пара интересных забегов Мантуана. Опасными они не стали, но и одного гола хватило.

«Зенит» провёл неплохой спарринг и теперь в понедельник сыграет с лидером армянской лиги – «Ноа».