«В моей голове всё перевернулось!» Как белорусский вундеркинд попал в топ-клуб Португалии

Из дубля минского «Динамо» в «Порту» за год — удивительная история Трофима Мельниченко из первых уст.

Год назад Трофим Мельниченко играл за вторую команду минского «Динамо». В 2024-м его карьера резко пошла вверх: дебют за основную команду, сборную Беларуси в Лиге наций, а в начале этого года — контракт с «Порту». О невероятном скачке в карьере сам футболист рассказал «Чемпионату».

«Разговор с Германом Ткаченко длился минуту»

— Как появился «Порту»?

— Узнал об этом перед отдыхом в Дубае. Встретился с агентом, обсудили моменты. Когда услышал о варианте с «Порту», в моей голове всё перевернулось. Я понимал, что это реальная возможность выйти на новый уровень, стать сильнее и развиваться. Поэтому сказал агенту, что точно выбираю «Порту».

— Были и другие клубы?

— Да, был вариант с болгарским «Лудогорцем».

— Слышал, что в трансфере принимал участие Герман Ткаченко.

— Я знаю, что ему дал мой номер Игорь Школик. Герман мне набрал, и разговор длился минуту вроде. Он спрашивал, как я смотрю на такой вариант и всё такое. Я попросил, чтобы он общался с моим агентом, потому что я в этом не силён (улыбается). Моё дело — играть в футбол. У меня есть представитель, и он, наверное, уже общался с ним.

Трофим Мельниченко Фото: fcporto.pt

— «Динамо» без проблем отпустило тебя в Португалию?

— Я думаю, там все всё поняли. Когда игроку приходит предложение от такого великого клуба, гранда европейского футбола, не отпустить невозможно.

— Что чувствуешь сейчас, когда этот переход уже состоялся?

— Даже когда делал документы и проходил медосмотр, не верилось: ещё год назад я был в дубле минского «Динамо», а тут — приглашение в «Порту». Но после первой тренировки понял, куда попал. Здесь всё очень профессионально: база, общение тренеров с игроками, никто ничего не стесняется, шутки шутят. А ребята — вообще топ: все весёлые, открытые, интересные, постоянно на позитиве. Однако самое интересное наступает, когда начинается тренировка.

«Виллаш-Боаш — великий человек, я даже стеснялся»

— Ты тренируешься с основной командой?

— Нет. Я только набираю форму, поэтому сейчас хочу просто вернуть её и стать лучше. А дальше будет видно и мне, и тренерам.

— Общался с главными тренерами основной команды?

— Нет ещё.

— А с президентом Виллаш-Боашем?

— Парой фраз перекинулись. Зажатый был как-никак, даже стеснялся. Когда знаешь, насколько это великий человек для «Порту», в том числе как тренер, чувствуешь неуверенность.

— А уровень тренировочного процесса сильно отличается от того, что был в Беларуси?

— Да, сильно отличается. Тут каждое задание адаптировано под игровые моменты, всё как в игре. Все очень жёстко играют, неудачный приём — сразу стык, чуть прокинул мяч — игрок катится. Все доказывают, поэтому очень интересно. Особенно когда в конце тренировки проходит турнир из трёх команд — начинается настоящая рубка. Очень нравится.

— Физически тоже труднее вывозить тренировки в Португалии?

— Так как я набираю форму, мне точно сложно сейчас. Но за «Порту Б» я уже дебютировал.

«Нравится португальский язык, учу его два раза в неделю»

— Уже учишь португальский язык?

— У меня два раза в неделю уроки португальского языка и один раз — английского. Предпочтение отдал португальскому, потому что в команде не так много ребят знают английский. Всё объясняют на португальском, поэтому сложно. К тому же у меня контракт долгосрочный, португальский точно понадобится. А английский я спокойными шагами выучу.

— Трудно даётся португальский?

— Мне нравится язык, есть очень сильное рвение выучить его. Поэтому думаю, что быстро буду всё схватывать.

Трофим Мельниченко Фото: fcporto.pt

— Как коммуницируете с партнёрами?

— С игроками уже шутки шутим в раздевалке, танцую. Всё постепенно.

— Наверняка следишь за первой командой. Кто из игроков больше всех цепляет?

— Две игры, которые я смотрел, для «Порту» не были удачными. Но мне нравится Родриго Мора. Маленький, умный, техничный футболист, быстро принимает решения и очень хорошо видит поле. К тому же он даже моложе меня.

— Как скоро сам видишь себя в основной команде «Порту»?

— Я хочу как можно скорее. Для этого я должен тренироваться, хорошо питаться, дополнительно работать как в зале, так и на поле. Тогда всё будет заметно.

— Допускаешь дебют за главную команду уже в этом сезоне?

— Всё возможно!

— Если мечтать и воображать: команда твоей мечты?

— «Ливерпуль». Болею за них с 2015 года.