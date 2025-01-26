Как звезду «Барсы» заточили в подвале на три недели. Похитители требовали за него 100 млн!

К звёздам спорта и футбола в частности всегда приковано огромное внимание не только со стороны медиа, но и злоумышленников. Грабители чистят дома хорошо зарабатывающих атлетов, донимают в соцсетях и даже похищают. К примеру, в 2022 году лидер сборной Франции Поль Погба приехал в пригород Парижа, чтобы навестить близких, где футболиста скрутили неизвестные и потребовали € 13 млн. Погба отпустили – следователи выяснили, что к делу причастен старший брат футболиста Матиас.

Нелегко пришлось в 2023-м и отцу форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса, которого вымогатели с целью выкупа продержали в заточении 12 дней. Мужчину удалось освободить благодаря общественному резонансу и умелым действиям полиции, но недавно его доставили в больницу – у мужчины развилась болезнь сердца.

Подробнее о страшном событии: Отец Луиса Диаса рассказал, что пережил в 13-дневном плену

Не менее жуткая история случилась почти четверть века назад с форвардом «Барселоны» Энрике де Кастро Гонсалесом (Кини), которого похитили на автозаправочной станции и почти месяц продержали в плену.

К голове форварда «Барселоны» приставили пистолет на автозаправке

В 1960-е и 1970-е годы в Ла Лиге доминировали мадридские команды – «Реал» и «Атлетико» – в этот период каталонцы взяли только один титул (1974). Дела стали чуть налаживаться в начале 1980-х, когда «Барса» окрепла финансово и стала приглашать лучших игроков. Летом 1980 года гранатово-синие выложили внушительную на то время сумму в 80 млн песет (около € 500 тыс.) за бомбардира хихонского «Спортинга» Кини. Классический центрфорвард с потрясающим голевым чутьём, классной игрой головой и взрывной скоростью перешёл в команду в статусе трёхкратного обладателя трофея Пичичи – лучшего бомбардира лиги (1974, 1976, 1980).

Помимо пяти трофеев Пичичи в Ла Лиге, Кини также дважды становился лучшим снайпером в Сегунде (1970, 1971) Фото: historiaelectoral.com

Благодаря шикарной игре новичка по прозвищу Колдун каталонцы здорово стартовали в сезоне-1980/1981 и к началу марта уступали лидирующему «Атлетико» всего два очка. 8 марта в Мадриде должна была состояться очная встреча претендентов на чемпионское звание, но за неделю до неё «Барса» осталась без Кини. Нападающий должен был забрать из аэропорта жену Мари и детей, прилетевших к нему из Хихона на выходные, но он так и не приехал. Дома футболиста тоже не оказалось, не знали о его местонахождении и друзья, поэтому женщина обратилась в полицию.

Худшие опасения подтвердились через два дня после пропажи нападающего. В его квартире зазвонил телефон, и неизвестный заявил: «Мы требуем 100 млн песет, или Кини умрёт». Позже выяснились и детали похищения – оказалось, что двое злоумышленников, угрожая футболисту пистолетом на автозаправке, заставили его сесть в их фургон. Также полицейские обнаружили автомобиль игрока «Барселоны» Ford Granada в посадке с открытыми дверями. Похитители надели Кини маску на голову и отвезли в Сарагосу, где поместили в крохотный сырой подвал и кормили фастфудом.

Самым сложным оказалось организовать доставку выкупа. Следователи удивились, когда услышали, что они сами должны придумать план передачи денег – явное свидетельство непрофессионализма бандитов. Звонившего из телефонных автоматов человека не устроил вариант с женой игрока в качестве курьера. Кроме того, он изначально отказывался от участия в операции коллег футболиста, но в итоге согласился, чтобы выкуп передал капитан «Барсы» Хосе Алексанко.

Без лучшего бомбардира «Барса» потеряла очки в матчах с аутсайдерами

Однако этот план провалился. Сопровождаемого полицейскими мотоциклистами футболиста отправили в долгое и в конечном итоге бессмысленное путешествие из Барселоны в Жирону и к французской границе. Только там офицеры осознали, что не согласовали переход Алексанко с набитой банкнотами сумкой денег с коллегами из другой страны.

Кини с другими игроками «Барселоны» празднует победу в Кубке кубков — 1981/1982 Фото: fcbarcelona.es

Тем временем остальные игроки «Барселоны» находились в полном шоке – до того, как стало известно о требованиях шантажистов, гуляли слухи о причастности к похищению баскской сепаратистской группировки ЭТА. Футболисты каталонской команды переживали, что их может ждать такая же участь, и даже отказывались тренироваться. Руководство «блаугранас» обратилось к Ла Лиге с просьбой перенести матч с «Атлетико», но им отказали. Немецкий полузащитник «Барселоны» Бернд Шустер даже призывал игроков не выходить на встречу и обвинил тренера команды Эленио Эрреру в трусости.

В итоге матч всё же состоялся, и каталонцы уступили на «Висенте Кальдерон» со счётом 0:1. В дальнейшем «Барса» провела ещё две игры, уступив занимавшей последнее место в турнирной таблице «Саламанке» (1:2) и сыграв вничью 0:0 с другим аутсайдером – «Сарагосой». Чемпионат команда закончила лишь на пятом месте, а золотые медали сенсационно впервые в истории завоевал «Реал Сосьедад». «В том году мы не выиграли Ла Лигу, потому что провели эти три недели, думая только о Кини», – сокрушается игрок команды Карлес Решак.

Тем временем все усилия полицейских по поимке преступников ни к чему не приводили. «Они никогда не нарушали закон, не были связаны с криминалом… Они были абсолютно обычными людьми, – рассказал испанскому журналу Libero Хуан Мартинес Руис, один из 20 офицеров, отвечавших за это дело. – Это была главная причина, по которой их так долго не могли найти».

Энрике де Кастро Гонсалес (Кини) Фото: fcbarcelona.com

Стратегия похитителей постоянно менялась. Кроме того, в одном из разговоров с женой футболиста один из них признался, что у бандитов заканчиваются деньги на сэндвичи для игрока. Ситуация была тупиковой, но в конце концов вымогатели допустили ошибку, предложив перевести деньги на счёт в банке Credit Suisse. Они рассчитывали на соблюдение банковской тайны в Швейцарии, но просчитались. В результате взаимодействия правоохранителей выяснилось, что счёт открыт на имя жителя Сарагосы Виктора Мигеля Диаса Эстебана. 24 марта он снял 1 млн песет, отправился в отель и на следующий день планировал улететь в Париж – жандармы приняли его с поличным в аэропорту.

Эстебан быстро раскололся, рассказав, что Кини держат в подвале его сообщника, безработного Фернандо Пельехеро. Операция полицейских прошла мгновенно. Они ворвались в дом, где в это время футболиста охранял третий похититель, автомеханик Сендино Теджела, и уже через 10 минут футболист оказался на свободе. Выяснилось, что все три недели Кини не давали мыться, а нужду ему приходилось справлять в том же подвале в ведро.

После освобождения из плена Кини вернулся на поле и закончил сезон в статусе лучшего бомбардира Ла Лиги

Похитители признались, что на похищение человека их вынудили безработица и необходимость кормить семьи – они оказались обычными люди на грани отчаяния. Также стало известно, что они не собирались похищать Кини – их целью был тренер Эррера, но потом злоумышленники узнали о его хроническом респираторном заболевании и побоялись осложнений со здоровьем. Так выбор пал на лучшего бомбардира «Барселоны».

Несмотря на три недели под землёй, Кини успел восстановиться и принял участие в четырёх заключительных турах чемпионата Испании. «Камп Ноу» встретил нападающего пятиминутными овациями, а форвард не отличился только в одном матче после возвращения, а в игре с «Альмерией» и вовсе оформил дубль. В результате Кини забил 20 мячей в сезоне и в четвёртый раз в карьере стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Кроме того, снайпер помог «Барселоне» выиграть Кубок Испании.

«Барселона» образца сезона-1982/1983 с Кини и Марадоной Фото: Sigfrid Casals /Getty Images

Троих похитителей приговорили к 10 годам тюремного заключения и к штрафу в размере 5 млн песет в пользу игрока. Кини отказался от денег и даже встретился с освобождёнными спустя пять лет по амнистии преступниками. Ему было важно увидеть раскаяние в глазах этих людей. «Мои похитители – хорошие люди, которые не причинили мне вреда. Я прощаю их», – написал футболист в автобиографии.

Самым успешным для Кини на «Камп Ноу» стал сезон-1981/1982 – он в очередной раз взял трофей Пичичи, а команда выиграла Кубок кубков. Большие ожидания болельщики возлагали на его связку с купленным у «Аргентинос Хуниорс» за € 7,3 млн Диего Марадоной. Испанец и аргентинец действительно здорово взаимодействовали, но их классная игра не принесла «Барселоне» титул сильнейшей команды Испании. В 1984-м Диего назвал переход в каталонскую команду ошибкой и ушёл в «Наполи», а Кини в том же году вернулся в родной «Спортинг». Как ни удивительно, чемпионом гранатово-синие стали уже на следующий сезон без этих суперзвёзд.

Кини зажигал ещё несколько сезонов и завершил карьеру в статусе лучшего бомбардира хихонского клуба в истории (275 голов). Легендарного форварда не стало в 2018 году – 68-летний мужчина скончался от сердечного приступа.