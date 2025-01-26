Чемпион Европы, гроза АПЛ и новая звезда Серии А — для них лето 2025 года будет весёлым.

Эти футболисты уже готовы к топ-клубам Европы. Забирайте, пока не поздно!

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы близится к завершению. У клубов осталось чуть больше недели на совершение сделок. Пора поспешить с покупками! А некоторые «бриллианты» до сих пор находятся в своих далеко не самых топовых командах, хотя вполне подошли бы и грандам. К каким футболистам присмотреться топам, пока не стало слишком поздно? Отметим, что в список вошли игроки, про интерес к которым появлялась информация в СМИ.

Мурилло («Ноттингем Форест»)

Мурилло Фото: Paul Bonser/Zuma/ТАСС

«Ноттингем Форест» — главная сенсация сезона в Англии. Клуб после 23 туров занимает третье место и реально претендует на попадание в Лигу чемпионов. А при сохранении нынешнего темпа даже есть шанс замахнуться на «золотую» гонку с «Ливерпулем»! Конечно, тренер Нуну Эшпириту Санту проделывает впечатляющую работу. Но ему в этом помогают крутые игроки. Один из лидеров — защитник Мурилло. «Ноттингем» купил бразильца летом 2023-го у «Коринтианса» всего за € 12 млн. За 1,5 года в Англии Мурилло сильно прибавил. Главные качества бразильца — классный выбор позиции, силовая борьба, хороший пас и хладнокровие. К январю 2025-го трансферный ценник за защитника «Ноттингема» добрался до € 50 млн. Нет сомнений, что он вырастет ещё. Гранды, ау, забирайте топ-защитника!

На этой неделе «Ноттингем» продлил контракт с Мурилло до лета 2029 года. Но если за игроком придёт большой клуб, то вряд ли бразилец откажется от сделки. Diario Sport сообщал, что в Мурилло очень заинтересована «Барселона». Она давно следит за защитником. Ждём его в Каталонии? Хотя количество интересантов будет только увеличиваться. Если не в январе, то летом 2025-го за Мурилло начнётся гонка.

Энтони Робинсон («Фулхэм»)

Энтони Робинсон Фото: Marc Atkins/Getty Images

27-летний американец зажигает на левом фланге защиты в «Фулхэме». Робинсон выступает за клуб с 2020 года, но звездой стал в течение последних двух лет. Энтони — классический вингбек: техничный, быстрый, физически крепкий и с неплохими оборонительными навыками. Готовый футболист для больших задач.

Конечно, к Робинсону есть интерес со стороны топ-клубов АПЛ. Goal сообщает, что Энтони находится в шорт-листах «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Каждая из команд планирует усиление левого фланга обороны. Велика вероятность, что в 2025 году мы увидим Робинсона в одном из этих клубов. «Я очень счастлив в «Фулхэме». Здорово, что ко мне есть интерес со стороны других команд. Очевидно, всё сводится к тому, захочет ли кто-то заплатить столько, сколько запросит «Фулхэм». Если клуб сочтёт это хорошей идеей, я уйду», — сказал Робинсон в интервью Marca.

Трансферная стоимость американца по версии Transfermarkt — € 28 млн. Не самая гигантская сумма для топ-команды. Отличный лот!

Нуну Тавареш («Лацио»/«Арсенал»)

Нуну Тавареш Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

Наверняка «Арсенал» сейчас жалеет, что отдал Тавареша. Лондонцы отправили Нуну в аренду в «Лацио» с правом выкупа. Как сообщает Calciomercato, римляне планируют активацию опции летом 2025 года. Однако удержать Тавареша будет непросто. Интерес к футболисту проявляет «Интер». Игрок подобного формата — подарок для тренера Симоне Индзаги. Нуну крут на обеих половинах поля + вынослив. Идеальный фулбек в систему «Интера».

Хотя нет сомнений, что к лету список интересантов пополнится. Сейчас Тавареш оценивается в € 25 млн, а «Лацио» может выкупить Нуну у «Арсенала» за € 5+4 млн. И затем – классно перепродать португальца топ-клубу.

Мигель Гутьеррес («Жирона»)

Мигель Гутьеррес Фото: Alex Caparros/Getty Images

Для Мигеля Гутьерреса ситуация складывается просто. Защитник – воспитанник мадридского «Реала», летом 2022-го перебравшийся в «Жирону». Однако родной клуб сохранил право обратного выкупа. И в июне 2025 года есть большой шанс, что «Реал» вернёт Гутьерреса. Мадридцы, кажется, упустили Альфонсо Дэвиса. Канадский защитник подпишет новый контракт с «Баварией». Как отметила Marca, в случае провала переговоров с футболистом мюнхенцев «Реал» рассмотрит возвращение Гутьерреса.

В контракте Мигеля с «Жироной» предусмотрено право обратного выкупа всего за € 8 млн. Для остальных клубов сумма составляет аж € 40 млн. Так что ждём Гутьерреса летом в Мадриде. Навязать конкуренцию нынешнему Ферлану Менди испанец в состоянии.

Жонатан Буркардт («Майнц»)

Жонатан Буркардт Фото: Alex Grimm/Getty Images

В Германии частенько появляются форварды, выдающие классный сезон. Затем они попадают в сборную, становятся новой надеждой и… всё. Немцы уже несколько лет мучатся от проблем с центрфорвардами. Может, их решит Жонатан Буркардт? 24-летний нападающий выдаёт мощный сезон: забил 12 мячей в 16 играх Бундеслиги и находится в топ-3 гонки бомбардиров.

Жонатан — воспитанник «Майнца» и выступает за основу с 2018 года. Но нынешний сезон — лучший в карьере. Раньше он не забивал больше 11 мячей в чемпионате. Главный скилл Буркардта (сюрприз) — завершение. Он действительно качественная «девятка», которая при росте 181 см здорово играет головой. А немецкий паспорт – дополнительный плюс для клубов Бундеслиги. Тем более в 2024-м он дебютировал за сборную. Sky Sport сообщил об интересе «Айнтрахта» к Буркардту. А Calciomercato отметил, что в форварде заинтересован «Милан». «Бавария» или дортмундская «Боруссия» также наверняка задумаются о покупке немецкого форварда.

Сам Жонатан в январе заявил, что не собирается менять клуб в зимнее окно. А вот в конце сезона — почему нет? Transfermarkt оценивает стоимость Буркардта в € 25 млн.

Себастьяно Эспозито («Эмполи»/«Интер»)

Себастьяно Эспозито Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Эспозито — воспитанник «Интера», принадлежащий клубу до сих пор. Сезон-2024/2025 форвард проводит в аренде в «Эмполи» (есть право выкупа). Но у «Интера» есть повод рассмотреть возвращение Себастьяно.

В нынешнем сезоне Серии А форвард забил восемь мячей за 18 встреч в скромном «Эмполи». В 2019-м L’Equipe признавал Эспозито одним из самых перспективных форвардов мира. Потенциал прорезается (пусть и с запозданием).

Себастьяно — центральный нападающий с возможностью игры на левом фланге и даже в качестве «десятки». Ему всего 22 года — ещё есть время вырасти в топа. У «Интера» наблюдаются проблемы с центрфорвардами: Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес – безоговорочные лидеры. А вот Марко Арнаутович и Мехди Тареми не так результативны (0 голов на двоих в Серии А). Эспозито мог бы стать отличной опцией для тренера Симоне Индзаги.

Арно Калимуэндо («Ренн»)

Арно Калимуэндо Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

История «перспективный француз из Лиги 1» автоматически добавляет несколько миллионов к стоимости футболиста. А статус Арно Калимунэдо ещё выше, потому что форвард прошёл академию «ПСЖ». Вспоминаем, сколько топов (Мусса Диаби, Нкунку, Коман, Меньян, Гендузи) раскрылось после школы парижан. Так что Калимуэндо ценен на рынке.

В нынешнем сезоне Арно тащит кризисный «Ренн»: забил восемь мячей в 18 матчах. Команда занимает 15-е место в Лиге 1 и близка к зоне стыков/вылета. Если бы не голы Калимуэндо, то «Ренн» наверняка находился бы на самом дне. А если поместить Арно в выстроенную систему, то выйдет выгодный союз. 22-летний француз техничен, быстр и настырен. Немного не хватает роста (178 см) для успешной борьбы в воздухе, но это не критичная проблема.

Почему бы «ПСЖ» не рассмотреть возвращение воспитанника? Тем более сделка выйдет бюджетной: Transfermarkt оценивает Калимунэдо всего в € 20 млн. Трансфер классно вписывается в новую стратегию Парижа. А пока что Арно интересуются другие клубы. Tuttosport сообщал, что форварда рассматривал «Ювентус». Ближе к лету список топ-команд, следящих за Калимуэндо, наверняка пополнится.

Алекс Баэна («Вильярреал»)

Алекс Баэна Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

23-летний Баэна уже находится на слуху. Вместе со сборной Испании он взял Евро-2024, затем выиграл Олимпиаду в Париже, а в сезоне-2023/2024 Алекс стал лучшим ассистентом Примеры. Конечно, испанец находится на радаре топ-клубов. И лето-2025 наверняка окажется для него поворотным. «Вильярреалу» будет трудно удержать Баэну.

Полузащитник крут в принятии решений, здорово видит поле и продвигает мяч, да и сам неплох в завершении. Да, есть проблемы с характером: весной 2023-го Баэна оскорбил семью Федерико Вальверде во время матча с «Реалом». За это уругваец ударил Алекса после игры на парковке. Но, надеемся, эта ситуация сделала Баэну лучше.

Fichajes сообщил об интересе «Барселоны» и «Арсенала» к Алексу. Новость выглядит логично: испанец — игрок, по стилю игры максимально подходящий именно этим командам. Ждём, куда же в итоге отправится Баэна. Цена вопроса — € 60 млн (отступные в контракте).

Йоан Висса/Брайан Мбемо («Брентфорд»)

Брайан Мбемо и Йоан Висса Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Брентфорд» круто развивает футболистов. Йоан Висса и Брайан Мбемо — одни из примеров. Оба игрока давненько находятся в системе клуба (с 2021-го и 2019-го соответственно), но нынешний сезон обратил на них внимание. Висса забил 11 мячей и оформил два ассиста в 19 встречах АПЛ. На счету Мбемо 16 (13+3) результативных действий в 22 матчах. Мощно! Во-многом именно эта парочка обеспечивает «Брентфорду» комфортное нахождение в середине таблицы.

И Висса, и Мбемо — универсалы. Первый играет в центре атаки, но может выйти на обоих флангах. Мбемо — правый вингер с возможностью перевода в центр или на роль «десятки». Система «Брентфорда» дарит футболистам разнообразие навыков. Конечно, Висса и Мбемо востребованы на рынке. Transfermarkt оценивает первого в € 28 млн, второго — аж в € 50 млн. На стоимость влияет возраст: конголезцу уже 28 лет, а камерунцу — пока ещё 25.

The Telegraph сообщает об интересе «Арсенала» к Виссе. Лондонцы рассматривают его в качестве замены травмированному Габриэлу Жезусу. А инсайдер Флориан Плеттенберг отмечает, что «Арсенал» следит и за Мбемо. Но по нему предложение клуб готов сделать только летом. Также СМИ отмечали, что Брайаном интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».