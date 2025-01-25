Топ-события воскресенья: Синнер — Зверев в финале AO, яркий футбол и хоккей

За чем следить 26 января: Кубок России по лыжным гонкам, матчи Серии А, Примеры и АПЛ, регулярный чемпионат НХЛ и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 января 2025, воскресенье. 01:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «кельты» настолько плохи в этом сезоне?

До старта регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» считали безоговорочно лучшей командой. «Кельты» стали чемпионами, не потерев никого из основной обоймы. Правда же оказалась другой: клуб из Массачусетса сейчас испытывает огромные проблемы. Поражение от «Торонто», «Сакраменто», «Атланты» и «Лейкерс» – тому подтверждение. Если «Бостон» уступит страдающему от травм «Даллас Маверикс», то дела совсем уж плохи?

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто из команд продлит свою победную серию?

К предстоящей встрече «островитяне» и «ураганы» подходят с неплохими победными сериями. Команда Патрика Руа выиграла три последних матча, тогда как подопечные Рода Бриндамора не знали вкуса поражений уже на протяжении четырёх встреч. Кто из команд продлит свою победную серию, а кто потерпит неудачу? И как на моральном состоянии игроков «Харрикейнз» отразится топ-обмен, который провернуло руководство клуба?

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: легендарное противостояние Карри и Леброна — кто победит?

С каждым годом все становятся старше, совсем скоро Леброн Джеймс и Стефен Карри завершат профессиональные карьеры, а мы будем вспоминать их легендарное противостояние в середине 2010-х годов. Королю уже 40 лет, а выступает он так, что может дать фору молодым. Шеф тоже недалеко ушёл – находится в хорошей форме, правда, результаты «Голден Стэйт» хуже, чем у «Лейкерс». Кому достанется победа на этот раз?

🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, шестой этап, женщины, классический стиль, 10 км и мужчины, классический стиль, 15 км

Интрига: Большунова теперь не остановить?

Накануне трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал первую в сезоне победу, выиграв коньковый спринт. Он же — один из главных фаворитов в классической разделке. Бороться с Большуновым за победу будут Савелий Коростелёв, Ермил Вокуев, Илья Семиков, Сергей Ардашев.

У женщин Наталья Терентьева имеет все шансы на то, чтобы уехать из Ижевска с двумя победами. Конечно, борьбу ей попытаются навязать Арина Каличева, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Дарья Непряева. Но вряд ли смогут обойти Наталью, которая в отличной форме.

🎯 11:30: Биатлон, Кубок России, пятый этап, мужчины, масс-старт, 15 км и женщины, масс-старт, 12,5 км

Интрига: сможет ли Латыпов возглавить общий зачёт Кубка России?

Перед началом этапа Кубка России в Дёмине Эдуард Латыпов проигрывал в общем зачёте лидеру Антону Бабикову 21 очко. В спринте Буйвол из Камышлы завоевал серебро, а его соперник стал пятым. Это помогло Эдуарду вплотную приблизиться к Антону. Теперь башкирских биатлонистов разделяют всего шесть очков. Отыграть столько за одну гонку вроде бы несложно, но справится ли Латыпов?

🏆🎾 11:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2), Australian Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Синнер титул на Australian Open?

Титул Australian Open — 2025 разыграют первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Александр Зверев. Теннисисты ранее встречались шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу Зверева. В активе Синнера — два титула на ТБШ, в том числе и на прошлогоднем АО, а у Зверева в карьере уже было два поражения в больших финалах. Кто окажется сильнее в это воскресенье?

🎯 14:05: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, женщины, эстафета, 4x6 км

Интрига: сумеют ли француженки забрать всё золото Антхольца?

Женская эстафета на этапе КМ в Антхольце, скорее всего, подарит нам новую сборную-победителя. В этом сезоне в командной гонке побеждали шведки и немки. Последние выставили в Италии второй состав без Франциски Пройс и теперь меняют статус очевидного фаворита на тёмных лошадок. У Швеции же нет в обойме Эльвиры Эберг. Кажется, пришло время сборной Франции, которой вечно чего-то не хватает для триумфа. Когда, если не сейчас? Впрочем, женский биатлон всегда славился своей непредсказуемостью. Тут любые прогнозы иногда бывают мимо кассы!

🏒 14:30: «Барыс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК Барыс Астана Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Барыс» 12-матчевую серию поражений?

Казахстанская команда является главным аутсайдером КХЛ, занимая последнее место в турнирной таблице. В 2025 году «Барыс» до сих пор не одержал ни одной победы, а их текущая серия поражений на данный момент уже насчитывает 12 встреч. В свою очередь, «Сибирь» сражается за попадание в плей-офф, и в этой связи для неё предстоящий матч с «Барысом» имеет огромное значение. Избежит ли команда Вадима Епанчинцева недооценки соперника?

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🎯 16:45: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Интрига: Тарьей, а может оформить «золотой» дубль?

Тарьей Бё начнёт гонку преследования в статусе лидера. В 36 лет он умудрился оформить победу, а потом – объявить о завершении карьеры. Так что ему теперь нечего терять! Почему бы не забрать золото КМ вновь?

Впрочем, соискателей награды этого достоинства хватает. В одной-двух секундах от него на старт отправятся норвежец Стурла Легрейд и итальянец Томмазо Джакомель. Они готовы биться до конца!

⚽️ 17:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити», АПЛ, 23-й тур

Интрига: какая из команд прервёт ужасную серию?

«Тоттенхэм» находится в кризисе: у лондонцев куча травм, серия из шести матчей без побед в АПЛ и 15-е место в таблице. Впрочем, у «Лестера» ситуация ещё хуже. Чемпион Англии – 2016 занимает предпоследнее, 19-е место, а в последних семи турах команда не набрала ни одного очка. Впереди у клубов очная встреча. Есть шанс прервать свою плохую серию.

⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 23-й тур

Интрига: «Астон Вилла» в гонке за зону ЛЧ

«Астон Вилла» успешно выступает в Лиге чемпионов. И планирует отобраться в турнир снова. Пока что бирмингемцы на четыре очка отстают от зоны ЛЧ в АПЛ. Но всё ещё исправимо. Как минимум в следующем туре нужна победа над «Вест Хэмом». Будет непросто: всё же лондонцы обладают крутым составом, пусть нынешний сезон и складывается провально.

🏒 21:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: остановит ли «Колорадо» набравших ход «Рейнджерс»?

На отрезке с 22 ноября 2024 года по 4 января 2025 года «синерубашечники» набрали меньшее число очков во всей лиге, после чего выдали 10-матчевую серию с набранными очками, которая продолжается по сей день. Благодаря этой серии команда Питера Лавиолетта значительно улучшила своё турнирное положение, но всё ещё не вернулась в зону плей-офф. Сумеет ли «Колорадо» прервать серию «Рейнджерс»?

⚽️ 22:00: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» начнёт подъём по таблице?

Помните, когда «МЮ» в последний раз шёл на 13-м месте к 23-му туру АПЛ? Нонсенс. Пора исправляться. Почему бы не начать с матча с «Фулхэмом»? Да, наверное, на момент января 2025 года именно лондонцы — фавориты встречи. Однако состав «МЮ» позволяет рассчитывать на победу. Пусть сейчас команда Рубена Аморима испытывает большие проблемы и находится в стадии перестройки. Но побеждать нужно хотя бы ради болельщиков.

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⚽️ 22:45: «Лацио» — «Фиорентина», Серия А, 22-й тур

Интрига: последний шанс «Фиорентины» зацепиться за борьбу за место в ЛЧ

«Фиорентина» мощно стартовала в нынешнем сезоне. Но в декабре-январе команда растеряла весь запал. Последний шанс зацепиться за борьбу за место в Лиге чемпионов предоставится в Риме. «Лацио» занимает четвёртое место и на шесть очков опережает «Фиорентину» (по потерянным — на три). Поражение «фиалок» поставит их в критическое поражение, а вот «Лацио» устранит конкурента в борьбе за зону ЛЧ. Победа же позволит «Фиорентине» вернуться в гонку.

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⚽️ 23:00: «Барселона» — «Валенсия», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» прервёт серию без побед?

«Барселона» не побеждает в четырёх турах Примеры подряд. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет уже семь очков. Отпускать конкурентов ещё дальше не хочется. В следующем туре «Барса» принимает дома кризисную «Валенсию». Когда, если не сейчас прерывать безвыигрышную серию?