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Краснодар — Чэнду Жунчэн — 1:1, обзор товарищеского матча, голы, Кордоба, обзор, 25 января 2025

«Краснодар» сыграл впервые в 2025-м! Показал молодёжь, но третью команду Китая не победил
Никита Паглазов
«Краснодар» — «Чэнду Жунчэн» — 1:1
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Скоро встреча со «Спартаком».

«Краснодар» провёл первый матч в 2025-м. Команда Мурада Мусаева встретилась с одним из сильнейших клубов Китая – «Чэнду Жунчэн». Как начал год один из претендентов на золото РПЛ?

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
25 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 1
Чэнду Жунчэн
Китай
0:1 Фелипе – 19'     1:1 Ленини – 26'    

Первый сбор «Краснодар» провёл в Абу-Даби без товарищеских матчей. По его итогам тренер Мурад Мусаев отметил, что команда реализовала все планы.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев
главный тренер «Краснодара»

«Что касается работы, в принципе, всё, что запланировали, сделали, это получился первый общеподготовительный сбор, он длился семь дней. И далее нас ждёт уже два сбора по 13−14 дней, в которых уже в каждом будет по три игры. Хорошие соперники, интенсивность будет увеличиваться, объём работы будет тоже увеличиваться. Поэтому всё самое интересное только начинается».

Второй сбор «Краснодар» также проводит в ОАЭ. И в первой контрольной встрече их поджидал «Чэнду Жунчэн». В прошлом сезоне чемпионата Китая команда добралась до исторически лучшего для себя результата – третьего места. Краснодарцам предстояла классная проверка.

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Стартовый состав южан мало чем отличался от основы на игры РПЛ. Разве что отсутствовал Александр Черников, который пропустил встречу из-за небольшого повреждения. Мусаев принял решение проверить боеспособность основы. И «Краснодар» провёл бодрый первый тайм. Команда создавала моменты, атаковала, хотя и скорости пока что далеки от оптимальных. Но первыми в матче отличились соперники. На 19-й минуте форвард «Чэнду» Фелипе вколотил мяч головой после подачи с углового. Бразильца бросили в штрафной – ошибка от «Краснодара» и персонально Кевина Ленини при стандарте. Наверняка Мусаев обратит внимание на этот момент.

Уже через несколько минут краснодарцы ответили. Сперцян совершил подачу со штрафного, которую замыкал Кордоба. Мяч и так бы залетел в ворота, но Ленини на всякий случай его туда занёс – и исправился за пропущенный гол. Интересно, что чуть позже Кевин снова угрожал китайскому клубу, но голкипер соперников отразил классный дальний удар полузащитника.

До конца тайма «Краснодар» владел инициативой и мог забить второй мяч. В одном из эпизодов судья принял спорное решение, не назначив пенальти после падения Виктора Са в чужой штрафной. По ТВ-картинке показалось, что бразильца в подкате снёс игрок «Чэнду». Но на перерыв команды ушли при счёте 1:1.

На второй тайм «Краснодар» вышел в полностью обновлённом составе. 45 минут – достаточное время для основы в первом матче года. Сейчас речь идёт о наборе кондиций и обретении уверенности. Серьёзнее анализировать игру «Краснодара» стоит уже на Зимнем кубке РПЛ (стартует 30 января). Но и во втором тайме встречи с «Чэнду» российский клуб действовал инициативнее. В атаке выделялись Фёдор Смолов, Мозес Кобнан и юный Александр Бекетов (вышел на 70-й минуте). Однако забить не удалось ни «Краснодару», ни «Чэнду».

Теперь ждём матч южан со «Спартаком» на этом же сборе. Нет сомнений, что эта встреча получится гораздо ярче.

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