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Ливерпуль — Ипсвич Таун — 4:1, обзор матча 23-го тура АПЛ, голы: Собослаи, Салах, Гакпо, статистика, 25 января 2025

«Ливерпуль» стал ещё ближе к чемпионству. На этот раз всё было понятно уже в первом тайме
Григорий Телингатер
«Ливерпуль» стал ещё ближе к чемпионству
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Кажется, у «Ипсвича» изначально не было шансов.

У «Ипсвича» изначально было не так много шансов на «Энфилде». А тут ещё и «Ливерпуль» выпустил всех лучших футболистов. Помогла ротация в матче Лиги чемпионов, когда Слот оставил полуторный состав (тогда в основе не было Робертсона, Трента, Конате, Мак Аллистера и Гакпо).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Собослаи – 11'     2:0 Салах – 35'     3:0 Гакпо – 44'     4:0 Гакпо – 66'     4:1 Гривз – 90'    

Идущий в зоне вылета «Ипсвич» продержался лишь 10 минут, а на 11-й пропустил. У хозяев получилась быстрая атака: Собослаи открылся между линиями, получил пас от Конате и пробил, немного не доходя до штрафной (причём левой ногой, будучи правшой). Мяч покатился идеально в ближний угол. Голкипер дотянулся, но не настолько, чтобы спасти ворота.

Затем у гостей случилась ещё одна проблема. Вингер «Ипсвича» Бёрнс вступил в единоборство с Гакпо, но не только мяч не отобрал, а ещё и травму получил. Причём достаточно тяжёлую, судя по всему. Встречу пришлось прервать на шесть минут, чтобы оказать медицинскую помощь и унести футболиста на носилках.

Травма Уэсли Бёрнса

Травма Уэсли Бёрнса

Фото: Gareth Copley/Getty Images

Практически сразу после этого «Ливерпуль» забил снова. Салах на дальней штанге одной ногой обработал мяч, а другой — пробил под перекладину. У египтянина 19-й гол в этом сезоне — это на два больше, чем у Холанда и Исака. А ещё, к слову, 13 ассистов. Речь только про чемпионат Англии, а не про все турниры. Для Салаха это уже 176-й гол в АПЛ — обошёл Анри, а у Лэмпарда лишь на один больше.

Перед перерывом «Ливерпуль» убил последние сомнения по поводу победителя матча (если кто-то вообще допускал варианты после 2:0). Третий гол остался за Гакпо, который набрал настолько хорошую форму в этом сезоне, что забил ещё и после перерыва. У нидерландца за всю игру набралось 2+1 по системе «гол+пас».

Коди Гакпо

Коди Гакпо

Фото: Liverpool FC/Getty Images

Оставшаяся часть встречи запомнилась тремя событиями. Трент едва не отличился (один раз пробил выше, а другой раз — в перекладину). Энсисо влетел коленом в лицо Эндо и вполне претендовал на красную, но отделался жёлтой карточкой. Ну а на 90-й минуте «Ипсвич» всё-таки забил — 4:1. Вряд ли это сильно расстроило «Ливерпуль», который сохранил отрыв от «Арсенала» в шесть очков при матче в запасе.

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