Красивее гола в 2025-м ещё не было! Партнёр Головина выдал бисиклету, а потом забил и Саша

Полузащитник сборной России Головин забил свой третий мяч в этом сезоне чемпионата Франции. Его гол принёс «Монако» победу над «Ренном».

После ценнейшего выигрыша в Лиге чемпионов у «Астон Виллы» (1:0) монегаски встретились в Лиге 1 с находящимся в кризисе соперником. У «Ренна» до этого тура было три поражения подряд – команда делила по очкам 16-е место с застрявшим в зоне стыков «Нантом». Ади Хюттер сделал всего три изменения в составе, а одно из них – появление на позиции левого полузащитника Головина. С «Астон Виллой» россиянин вышел на замену. Таким образом, Александр оказался в стартовом составе «Монако» в чемпионате Франции впервые с 18 декабря.

С самого начала матча преимущество хозяев было ощутимым. При счёте 0:0 монегаски владели мячом 76% времени, создавали голевые моменты. В центре внимания находился новый нападающий «Монако» Биерет – бывший партнёр Худякова по «Штурму». 21-летнего датчанина выкупили в зимнее окно за € 13 млн. Два убойных шанса после его передач упустил Минамино, причём во втором случае Биерет придумал тонкий пас пяткой.

В результате на 15-й минуте один из самых красивых голов нового года забил Аклиуш. В ходе атаки Головин вырезал кросс в штрафную, а после выноса и возврата мяча по воздуху Магнес принял лучшее решение в этой ситуации – пробить через себя! Получилось так, что даже Хюттер от изумления закачал головой. И хотя голкипер Самба дотянулся до мяча, спасти «Ренн» он не сумел.

Матч «Монако» — «Ренн» Фото: asmonaco.com

Выйдя вперёд, «Монако» продолжал контролировать игру на кураже, пойманном в битве с «Астон Виллой». Хозяева имели возможности забить ещё в первом тайме. Лучшую – Головин. Завершая комбинацию с участием Аклиуша и Биерета, россиян зарядил в перекладину. «Ренн» впервые пробил в створ только перед самым перерывом, но в компенсированное время, когда хозяева ослабили хватку, внезапно отыгрался. После подбора, атаки по центру и удара из-за штрафной Нагида добил неудачно отражённый голкипером Маецким мяч.

Видимо, перерыва «Монако» не хватило, чтобы прийти в себя после шока. Три-четыре минуты в дебюте второго тайма монегаски выглядели пассивно. Но потом разыгрались. Сперва Биерет упустил голевой момент, завершая комбинацию, которую украсил ещё один чудесный пас пяткой – от Аклиуша. Датчанин попал в Самба, а затем Головин с добивания пробил выше цели. Зато в следующей атаке, точнее, контратаке хозяев Биерет, получив пас от Камара, взял реванш у голкипера. Самба пропустил в ближний угол – вратарский гол.

А вскоре после этого забил и Головин! Эпизод начался с перехвата Закарии в центре поля. Монегаски убегали к воротам «Ренна» «четыре в два», но получилось «три в два», так как капитан на рывке получил травму. Закарию тут же заменили. Закончилось же всё передачей Аклиуша на Головина – россиянин нанёс точный удар правой ногой с семи-восьми метров в касание.

Матч «Монако» — «Ренн» Фото: asmonaco.com

«Ренн», несмотря на такой провал, не бросил вёсел и пытался доплыть хотя бы до ничьей. Тем более команда Хорхе Сампаоли относительно быстро отыграла один мяч (что автоматически делало гол Головина победным). Гости «нарисовали» красивый треугольник слева, а Гуири классно решил эпизод в штрафной. Однако на большее «Ренна» не хватило, хотя в компенсированное время «Монако» потребовался сейв Маецкого.

Головин провёл на поле 80 минут. Россиянин совершил 45 касаний, включая два в штрафной соперника. Александр нанёс три удара, в створ – один. Точность его передач составила 81%. Кроме того, на счету Головина два отбора. Благодаря забитому мячу этот матч можно назвать хорошим для нашего легионера «Монако».