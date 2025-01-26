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Трансферы футбола, зима-2025, главные переходы: Хвича в ПСЖ, Хусанов и Мармуш в Сити, Уокер, Деле Алли, Коло Муани

Размен в атаке «ПСЖ», перестройка «Сити» и возвращение Алли. Трансферы недели в Европе
Никита Паглазов
Трансферы недели в Европе
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Топ-клубы активны зимой!

Европейские клубы за прошедшую неделю подарили несколько крутых трансферов. До конца зимнего окна остаётся чуть больше недели — активность оправданна. Рассказываем о главных сделках.

Хвича Кварацхелия: «Наполи» → «ПСЖ» (€ 70 млн)

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: psg.fr

Важнейшая сделка для «ПСЖ». Французы приобрели футболиста, который обязан стать главной звездой команды. «Наполи» получил за Кварацхелию € 70 млн, а сам Хвича — зарплату в размере € 11 млн и номер 7, который ранее в «ПСЖ» носил Мбаппе. Именно роль Килиана и должен взять на себя грузин: забивать, сиять и тащить команду к трофеям. «Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «ПСЖ». Испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму», — сказал Кварацхелия.

Переживаем за перспективы Хвичи во Франции:
Трансфер Хвичи — ошибка? В «ПСЖ» грузина ждёт та же проблема, что у Мбаппе в «Реале»
Трансфер Хвичи — ошибка? В «ПСЖ» грузина ждёт та же проблема, что у Мбаппе в «Реале»

Омар Мармуш: «Айнтрахт» Франкфурт → «Манчестер Сити» (€ 75 млн)

Омар Мармуш

Омар Мармуш

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

«Манчестер Сити» проводит худший сезон в эпоху Пепа Гвардиолы. Руководство клуба поддерживает тренера покупками. Самая крупная — трансфер Омара Мармуша из «Айнтрахта». Франкфуртский клуб получил за египтянина € 75 млн. Огромная сумма и огромные ожидания от форварда в Манчестере. Наконец-то у Гвардиолы появилась дополнительная опция в атаке, кроме Эрлинга Холанда. В нынешнем сезоне Мармуш наколотил уже 20 мячей в 25 встречах. Задача Омара — быть результативным в Англии. Возможно, тогда сезон «Сити» превратится из провального в трофейный.

Почему трансфер Мармуша был так необходим Пепу:
У «Сити» будет свой «египетский фараон». Покупка Мармуша — исправление летней ошибки
У «Сити» будет свой «египетский фараон». Покупка Мармуша — исправление летней ошибки

Абдукодир Хусанов: «Ланс» → «Манчестер Сити» (€ 40 млн)

Абдукодир Хусанов

Абдукодир Хусанов

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Ещё одна сделка действующего чемпиона Англии. Первый узбекистанец в истории АПЛ оказался в «Манчестер Сити»! Боссам клуба очень понравилась игра защитника Абдукодира Хусанова за «Ланс». Скорость, техника, физика, отборы — в арсенале футболиста есть всё. «Манчестер Сити» не пожалел за игрока € 40 млн. В клубе Хусанова ждёт серьёзная конкуренция, но потенциал у защитника сумасшедший. Есть возможность вырасти в одного из лучших игроков на своей позиции в мире.

Разузнали подробности сделки у агента Абдукодира:
«Отказали бы клубу из России в любом случае». Всё о трансфере Хусанова в «Сити»
Эксклюзив
«Отказали бы клубу из России в любом случае». Всё о трансфере Хусанова в «Сити»

Витор Рейс: «Палмейрас» → «Манчестер Сити» (€ 37 млн)

Витор Рейс

Витор Рейс

Фото: mancity.com

Третий новичок «Манчестер Сити» зимой — из Бразилии. 19-летний защитник не провёл ещё и 50 матчей во взрослой карьере, а уже оказался в топ-клубе. Талант Витора Рейса очевиден грандам, а самым проворным оказался «Сити». Он подписал защитника за € 37 млн. Посмотрим, оправдает ли Рейс свой ценник. Прямо здесь и сейчас от него вряд ли ждут идеальной игры. Но вместе с Хусановым они могут сформировать основную пару защитников на долгие годы. Хотя Витор способен действовать и на правом фланге обороны.

Что за бриллиант оказался в распоряжении Гвардиолы:
«Сити» покупает 18-летнего парня из Бразилии за € 40 млн. Вот чем он крут
«Сити» покупает 18-летнего парня из Бразилии за € 40 млн. Вот чем он крут

Кайл Уокер: «Манчестер Сити» → «Милан» (аренда)

Кайл Уокер

Кайл Уокер

Фото: acmilan.com

Думали, что «Манчестер Сити» только покупает футболистов? Нет. Клуб попрощался с одним из важнейших игроков последних 10 лет — Кайлом Уокером. В начале января англичанин сообщил Гвардиоле о желании сменить обстановку. Пеп оказался не против: в нынешнем сезоне Уокер откровенно сдал и выглядел одной из причин кризиса «Манчестер Сити».

Новым пунктом назначения защитника стал «Милан». Клуб взял Кайла в аренду с правом выкупа. «Я рад и горд подписать контракт с «Миланом»! Клубом с такой богатой историей, за которым я слежу с детства. Для меня большая честь присоединиться к «россонери», и я не могу дождаться, когда надену футболку «Милана» и приступлю к работе. С нетерпением жду этой новой главы в моей карьере и начала путешествия со своей семьёй в Италии», — сказал 32-летний защитник после подписания контракта.

Уокер пережил за время в «Сити» многое. Освежаем в памяти:
Из «Сити» уходит эпоха. История Уокера — это ярчайшие хайлайты, кубки и скандалы
Из «Сити» уходит эпоха. История Уокера — это ярчайшие хайлайты, кубки и скандалы

Рандаль Коло Муани: «ПСЖ» → «Ювентус» (аренда)

Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Фото: Gabriele Maricchiolo/Getty Images

«ПСЖ» покупал Рандаля Коло Муани у «Айнтрахта» за € 95 млн! За такую сумму форвард был обязан стать как минимум важным игроком. Однако в Париже у Рандаля не задалось: результативность хромала, а требования тренера Луиса Энрике не выполнялись. В «ПСЖ» разочаровались в Коло Муани и приняли решение избавиться от игрока. Пока что на время: «Ювентус» взял француза в аренду до конца сезона. В сделку включено право выкупа нападающего. Теперь всё зависит от Коло Муани. Успешное выступление за «Юве» позволит ему закрепиться в Италии.

Деле Алли: свободный агент → «Комо»

Деле Алли

Деле Алли

Фото: comofootball.com

Наконец-то мы увидим Деле Алли в деле! С лета 2024-го англичанин оставался в статусе свободного агента по истечении контракта с «Эвертоном». Теперь — новая глава. Алли заключил соглашение с итальянским «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас. Может, легендарный испанец вернёт Деле к футбольной жизни?

«Клуб верит в потенциал Деле и стремится помочь ему вновь обрести свою лучшую форму. Его опыт и лидерские качества, несомненно, принесут команде пользу», — отметил Фабрегас. Алли — крутой футболист, в его навыках нет сомнений. Главный вопрос заключается в психологии. Если англичанин справится, то увидим ещё одну звезду в чемпионате Италии.

А ведь ещё в декабре шла речь о переезде Алли в Россию!
«Предложение устроило агентов игрока». В России ждут экс-звезду АПЛ с мировым именем!
«Предложение устроило агентов игрока». В России ждут экс-звезду АПЛ с мировым именем!

Элье Ваи: «Марсель» → «Айнтрахт» Франкфурт (€ 26 млн)

Элье Ваи

Элье Ваи

Фото: eintracht.de

А вот и замена для Омара Мармуша подъехала. Элье Ваи только в августе 2024-го перешёл из «Ланса» в «Марсель» за € 25 млн. Но в новом клубе форвард так и не стал своим: на его счету всего три мяча в 13 матчах Лиги 1. Ваи проиграл конкуренцию, сел на скамейку и загрустил. Но его печаль развеял «Айнтрахт», решивший, что сможет раскрутить Элье. Работать с нападающими во Франкфурте точно умеют. Получится ли у франкфуртского клуба с Ваи трюк в стиле Йовича, Коло Муани, Мармуша и Аллера? Всех четверых форвардов «Айнтрахт» круто прокачал и продал за большие суммы.

Другие интересные сделки:

  • Девайн Ренш: «Аякс» → «Рома» (€ 5 млн);
  • Пьерлуиджи Голлини: «Аталанта» → «Рома» (€ 800 тыс.);
  • Диего Карлос: «Астон Вилла» → «Фенербахче» (€ 10 млн);
  • Андрес Гарсия: «Леванте» → «Астон Вилла» (€ 7 млн);
  • Гонсало Монтьель: «Севилья» → «Ривер Плейт» (€ 4,5 млн);
  • Андреас Сков Ольсен: «Брюгге» → «Вольфсбург» (€ 14 млн);
  • Ромен Эссе: «Миллуолл» → «Кристал Пэлас» (€ 14,2 млн).
Удивит ли «Наполи» покупкой игрока из РПЛ?
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