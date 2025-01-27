Исторический трансфер для Казахстана. Что за мегаталант едет в «Челси» за рекордные деньги

Это трансферное окно действительно уникально. В «Манчестер Сити» оказался узбекистанец Абдукодир Хусанов, в молодёжке «Порту» — белорус Трофим Мельниченко. От трендов не отстаёт и «Челси»: забирают 16-летнего Дастана Сатпаева из «Кайрата». По информации Фабрицио Романо, казахстанский клуб получит € 4 млн плюс бонусы.

Дастан в столь юном возрасте уже имеет опыт выступлений за основную команду «Кайрата». В мае вышел на замену в матче Кубка лиги и стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Немало достижений у Сатпаева и на молодёжном уровне. В Казахстане в нём видят таланта поколения, Станислав Черчесов считает, что в перспективе он будет в сборной. А что же рассмотрели английские скауты?

Дастан Сатпаев — продукт свежего проекта казахстанского футбола

В 2023 году Казахстанская федерация футбола запустила проект Юношеской лиги страны по футболу. QJ League курируется различными функционерами, а сам проект одобрил в ходе визита президент ФИФА Джанни Инфантино.

Дастан Сатпаев Фото: qjl.kz

«Кайрат» дважды забрал титул этого турнира — не без помощи Сатпаева. Свой первый гол здесь нападающий забил ещё до наступления 15-летия. За два года провёл 28 матчей, забил 26 голов и отдал 10 голевых передач.

По итогам прошлого сезона Дастана признали лучшим игроком чемпионата. В ходе церемонии награждения футболист рассказал о следующих целях.

Дастан Сатпаев нападающий «Кайрата» «Очень рад, что получил данную награду. Следующая моя цель и мечта, конечно же, заиграть на европейском уровне».

Привлекал внимание скаутов во время игры за сборную и в Юношеской лиге УЕФА

Первый титул чемпиона QJ League отправил «Кайрат» в Путь чемпионов Юношеской лиги УЕФА. В первом раунде спокойно разобрались с молдаванской «Академией Ребежа». Дастан отметился голом в ответной встрече. Дальше в соперниках был «Бетис». В первом матче с испанцами Сатпаев сделал ассист на единственный гол — проиграли 1:6. Заканчивали с тремя удалениями.

Юношеская лига стала дополнительной возможностью обратить внимание европейских скаутов. Хоть ответная встреча с «Бетисом» в Казахстане уже ничего и не решала, внимание было приковано именно к Дастану.

Дастан Сатпаев Фото: fckairat.com

В ответной игре всё тоже началось с удаления у «Кайрата». Но Сатпаеву это не мешало находить редкие моменты и создавать опасность. Взрывная скорость и крепкое атлетичное тело — хорошая комбинация для роли второго форварда и открываний из глубины. По некоторым аспектам казахстанец напоминает Серхио Агуэро. Так же изящно завершает моменты при помощи сочетания ловкости и силы.

«В контексте прошедшего матча, с учётом всех обстоятельств игры и превосходства «Бетиса», Сатпаев выделялся своими действиями, — отмечал испанский скаут Мануэль Нуньес. — При должной работе его ждёт хорошее будущее».

Дастан впечатлял и в играх за сборную Казахстана U17. Забил в отборе Евро U17, но полноценно заявил о себе на прошлогоднем Кубке развития: три гола и один ассист. Дважды отличился в матчах с российской молодёжкой. После этого Vesti.kz писал об интересе клубов РПЛ. Но приоритетом «Кайрата» была продажа в одну из топ-5 лиг Европы.

Дастан Сатпаев с наградой Лучшему игроку Кубка развития Фото: Из личного архива Дастана Сатпаева

«Челси» был не единственным претендентом на Сатпаева среди европейских клубов

После выступлений в Юношеской лиге УЕФА к Дастану постучались из Европы. «Челси» уже в ноябре пригласил на четырёхнедельный просмотр. В случае неудачи могли быть рассмотрены и другие варианты: Сатпаевым интересовались «Бенфика», «Ред Булл Зальцбург», «Байер» и «Реал Сосьедад».

Но уже в начале декабря «Кайрат» включил вундеркинда в состав на зимние сборы основной команды. Сразу же поползли слухи о проваленном просмотре и возможном переходе в турецкий «Самсунспор». Тем временем Дастан уже зажигал на сборах и забивал соперникам из КПЛ.

«Челси» же просто взял паузу. Попросили дождаться окончательного решения до января-февраля. В итоге всё же забрали Сатпаева. Но перейдёт он только в 2026 году — по наступлении совершеннолетия.

Дастан Сатпаев Фото: kazfootball.kz

Событие уникально сразу по нескольким причинам. Переход Сатпаева — самый дорогой в истории Казахстана. Трансфер Нуралы Алипа из «Кайрата» в «Зенит» за € 2 млн был самым прибыльным для казахстанцев, Патрика Твумаси из «Астаны» в «Алавес» за € 3 млн — самым прибыльным из КПЛ.

Во-вторых, Дастан может стать первым казахстанцем в истории АПЛ. В академии «Челси» уже занимался Дариус Нуритов. Туда он попал в семь лет. В Казахстане рассчитывали, что Дариус станет будущим сборной. Мальчика даже успели окрестить «новым Месси». С таким вниманием Нуритов не справился. Покинул клуб в 16 лет, сейчас учится в Оксфорде и мечтает поработать в Казахстане дипломатом.

Для Сатпаева ситуация будет иной: в Англии он окажется уже в 18 лет. На руках длительный контракт и условия для развития в профессиональной среде. Есть все шансы заявить о себе. Так думают и в QJ League: «Ему вполне по силам обратить на себя внимание в Европе. Даже если не сейчас, то в ближайшем будущем Дастан обязательно заиграет на европейском уровне».