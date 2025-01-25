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Наполи — Ювентус — 2:1, обзор матча 22-го тура Серия А, голы: Коло Муани, Замбо Ангисса, Лукаку, статистика, 25 января 2025

Звёздный новичок «Ювентуса» забил в первом же матче! Но потом «Наполи» испепелил соперника
Георгий Илющенко
«Наполи» — «Ювентус» — 2:1
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На гол Коло Муани ответили Замбо Ангисса и Лукаку. Команда Конте продолжает лидировать в Серии А.

В первом круге «Наполи» и «Ювентус» расписали нулевую ничью. Теперь афиша «Конте против бывшей команды» себя оправдала. Как для неаполитанских зрителей, так и для самого Антонио.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Коло Муани – 43'     1:1 Замбо Ангисса – 57'     2:1 Лукаку – 69'    

На острие туринцев сразу же вышел арендованный у «ПСЖ» Коло Муани. На первых порах мяч до него доходил редко, но гол в неаполитанские ворота едва не пришёл и без его участия. Перехват Камбьязо привёл к острой передаче Тюрама на правый край штрафной, где караулил Йылдыз. Кенан ложным замахом смутил Спинаццолу, но не Мерета: тот сократил дистанцию и потащил удар турка практически в упор.

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«Наполи» и чаще мячом владел, и в атаку лезть не стеснялся. Тем не менее за первый тайм практически ничего не создал. Разве что издали неплохо били Лоботка и пару раз – Политано, да Замбо Ангисса подачу Нереса головой выше ворот замкнул.

А вот Коло Муани своё дело сделал в первом же матче. Сперва он «обокрал» Лоботку и покатил под удар Копмейнерсу — Тён пальнул выше цели. А на 43-й минуте Замбо Ангисса выбил мяч в подкате из-под ног Копмейнерса, и тот отскочил аккурат к французу. Оставалось только катнуть в угол с близкого расстояния. Ещё неплохо заряжал по воротам Гонсалес, так что перевес туринцев вопросов не вызывал.

Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Фото: Ivan Romano/Getty Images

Неаполитанцы выиграли у туринцев предыдущие шесть встреч на своём поле в Серии А и изменять традициям не планировали. В начале второй половины это наглядно показали Мактоминей и Лукаку. Первый пытался пробить в падении через себя. Не получилось.

Зато второй практически сделал голевой закидушку Спинаццолы: Ди Григорио в красивом прыжке вытащил мяч. Футболисты «Наполи» сигнализировали, что взятие ворот всё-таки состоялось, и были близки к истине. Не хватило нескольких сантиметров!

Мяч не пересёк линию ворот после удара Лукаку

Мяч не пересёк линию ворот после удара Лукаку

Фото: Кадр из трансляции

И всё равно ничейный счёт вскоре на табло засветился. На поле была только одна команда, и на 57-й минуте Замбо Ангисса реализовал жесточайшее давление. Политано обыгрался с Лукаку и шикарно забросил в центр штрафной. Змабо Ангисса остался без опеки и как надо кивнул головой.

Только вдумайтесь, «Ювентус» с 45-й по 65-ю минуты владел мячом 19% времени. Мотта отреагировал на это заменами Камбьязо с Йылдызом на Савону с Мбангула. И тут же Мактоминея в своей штрафной снёс Локателли. Лукаку приговор исполнил без промедлений, пробив по центру.

ФК «Наполи»

ФК «Наполи»

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Рокировка Локателли и Гонсалеса на Луиса и Шику тоже не помогла: «Юве» как страдал, так и продолжил страдать. Возможно, помогла бы связка Влаховича и Коло Муани, однако первый сменил второго. Во втором тайме по ударам вышло 9:0 в пользу хозяев. По угловым — 5:0. По ожидаемым голам — 2,21 xG против 0. Они полностью всё перевернули. Потеря очков при таких исходных стала бы преступлением.

«Наполи» оторвался от «Интера» на шесть очков и вновь доказал серьёзность чемпионских притязаний. У миланцев при этом есть два матча в запасе. 2 июня они сойдутся друг с другом. Скорее бы уже! Ну а «Юве» остался пятым.

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