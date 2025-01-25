«МЮ» отпустил игрока-мема, огромное предложение для Салаха. Сделки и слухи дня в футболе

Трансферы и слухи с рынка продолжают будоражить футбольный мир. В субботу, 25 января, случились новые переходы, а кто-то максимально приблизился к смене клуба. Главные события – в нашем ежедневном обзоре.

Уокер перешёл в «Милан»

Кайл Уокер Фото: acmilan.com

Начнём с трансфера, который был оформлен в пятницу поздно вечером и по этой причине не попал в наш предыдущий обзор. Это наконец случилось – Уокер официально стал игроком «Милана». Итальянский клуб взял правого защитника «Манчестер Сити» в аренду до конца сезона с правом выкупа за € 5 млн. Англичанин будет выступать за «россонери» под 32-м номером. В нынешнем сезоне Кайл сыграл 18 матчей во всех турнирах и не совершил результативных действий.

«Я в восторге от перехода в «Милан»! Это клуб с очень богатой историей, за которым я следил в детстве. Это честь для меня, с нетерпением жду возможности надеть красно-чёрную футболку и начать играть», – написал Уокер в соцсети, комментируя свой трансфер.

По данным Marca, Уокера предлагали арендовать на полгода «Реалу», однако в Мадриде решили, что в зимнее окно они готовы совершить только один трансфер на позицию правого защитника – подписать Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля».

Антони ушёл из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис»

Антони Фото: Carl Recine/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» закрыли сделку по Антони. Испанский клуб официально объявил об аренде бразильца. 24-летний вингер будет играть за севильскую команду до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Антони провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт только один гол. Более чем скромная статистика для атакующего футболиста, которого «МЮ» покупал за € 95 млн.

Ранее The Athletic рассказал, что «Бетис» будет покрывать 84% зарплаты Антони. Кроме того, возьмёт на себя выплату указанных в договоре бонусов. Отмечается, что бразилец получает £ 105 тыс. в неделю. Эта сделка сократит расходы «Манчестер Юнайтед» примерно на £ 1,5 млн до конца сезона. У «Бетиса» нет права выкупа вингера.

«Манчестер Юнайтед» обсуждает с «Челси» обмен Гарначо на Нкунку

Алехандро Гарначо Фото: Carl Recine/Getty Images

Продолжают появляться новости и по поводу будущего вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, манкунианцы рассматривают возможность обмена аргентинца на форварда «Челси» Кристофера Нкунку. Впрочем, окончательного решения стороны ещё не приняли. Кроме того, как пишет Sky Sports, «МЮ» может просто арендовать Нкунку, так как клубу тяжело оформить полноценный трансфер.

Ранее стало известно, что Гарначо готов к переходу в «Челси», а «Манчестер Юнайтед» хочет за вингера € 70 млн. В лондонском клубе думают над тем, делать ли предложение о выкупе трансфера аргентинца. В этом сезоне Алехандро сыграл 33 матча, забил восемь голов и отдал пять голевых пасов. А Нкунку набрал 13+4 в 28 играх.

«Челси» продаёт итальянского таланта в «Лацио»

Чезаре Казадей Фото: Julian Finney/Getty Images

Тем временем полузащитник «Челси» Чезаре Казадей близок к возвращению на родину и к переходу в «Лацио». По информации Альфредо Педуллы, лондонский клуб принял предложение в размере € 12 млн. Помимо того, в договоре будет прописано, что при перепродаже игрока «Челси» получит 25% от трансфера. Как пишет инсайдер, стороны ещё могут скорректировать детали контракта – € 10 млн плюс € 1 млн в качестве бонусов и 30% при перепродаже. Тем не менее принципиальное решение о переходе принято уже всеми участниками сделки.

22-летний Казадей – финалист молодёжного ЧМ-2023 в составе сборной Италии, а также лучший бомбардир и лучший игрок того турнира. Но в «Челси» его прогресс замедлился. В нынешнем сезоне Чезаре ни разу не сыграл в АПЛ. У него пять матчей в Лиге конференций и один – в Кубке лиги без результативных действий. Казадей в это зимнее окно мог также оказаться в «Наполи» или «Торино», однако борьбу за полузащитника выиграл «Лацио».

Эрмосо уходит из «Ромы» спустя почти пять месяцев

Марио Эрмосо Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Центральный защитник «Ромы» Марио Эрмосо, скорее всего, покинет римский клуб спустя всего четыре с половиной месяца после появления в команде. Как утверждает журналист Relevo Маттео Моретто, переговоры о трансфере 29-летнего игрока ведёт «Байер». Помимо Леверкузена, на испанца претендуют дортмундская «Боруссия» и «Марсель». Детали возможной сделки не сообщаются.

Эрмосо стал новичком «Ромы» в начале сентября, находясь в статусе свободного агента. Летом он ушёл из «Атлетико». Марио подписал контракт до июля 2027-го, но в новом сезоне сыграл за римлян лишь 13 матчей во всех турнирах, а в основе вышел шесть раз. Забил один гол «Браге» в Лиге Европы. Любопытно, что в ноябре ходили слухи о его возможном подписании другим мадридским клубом – «Реалом», у которого возникли проблемы в обороне из-за травм защитников. Эрмосо был готов вернуться в чемпионат Испании в январе, но, похоже, едет в Германию.

Арабы подготовили «огромное предложение» для Салаха

Мохамед Салах Фото: Carl Recine/Getty Images

Мохамед Салах всё ближе к уходу из «Ливерпуля» будущим летом, когда закончится его контракт. Как утверждает инсайдер Николо Скира, «Аль-Хиляль» уже подготовил для египтянина «огромное предложение». Возможный заработок флангового форварда не называется, но известно, что договор может быть заключён до конца сезона-2027/2028. Таким образом, к моменту его завершения Салаху будет 36 лет.

Эта новость подтверждает информацию саудовского спортивного эксперта Халеда Аль-Шенайфа, который сказал на днях:

«Президент «Аль-Хиляля» Фахад бин Нафел и Саад Аль-Лазиз (вице-президент Саудовской профессиональной футбольной лиги) на текущий момент находятся в Лондоне, чтобы завершить подписание контракта с Мохамедом Салахом. Салах на 99% игрок «Аль-Хиляля», а Вирджил ван Дейк очень близок к этому. Всё согласовано, осталось только, чтобы оба игрока подписали контракт. Эти переходы состоятся летом, перед клубным чемпионатом мира».

Клуб из Саудовской Аравии выкупит защитника «Локомотива»

Марио Митай Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Принадлежащий московскому «Локомотиву» защитник Марио Митай останется в Саудовской Аравии и в следующем сезоне, по всей видимости, будет играть против Салаха. Как сообщает Markaj News, руководство «Аль-Иттихада» приняло решение выкупить 21-летнего игрока сборной Албании после аренды. В сентябре 2024-го железнодорожники отдали Митая в аренду саудовскому клубу после достаточно хорошего выступления Марио на чемпионате Европы.

По данным Transfermarkt, «Аль-Иттихад» арендовал Митая за € 1,2 млн. Сумма выкупа согласно договору составляет € 5 млн. Албанец закрепился в новой команде на позиции левого защитника и сыграл 15 матчей. У Марио один гол и две голевые передачи в чемпионате Саудовской Аравии.

«Краснодар» может потерять двух игроков и подписать одного

Георгий Арутюнян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Есть трансферные новости и из РПЛ. Причём сразу несколько связано с «Краснодаром». Во-первых, лидер чемпионата России официально объявил о переходе своего воспитанника Георгия Арутюняна в «Академию Пушкаша». По информации Transfermarkt, венгерский клуб заплатит за 20-летнего центрального защитника € 1 млн. Напомним, «Чемпионат» ещё две недели назад сообщил, что футболист сборной Армении близок к уходу в «Академию Пушкаша». В этом сезоне Георгий ни разу не сыграл в РПЛ, а в Кубке России провёл семь матчей.

Кроме того, «Краснодар» может покинуть и правый защитник Джованни Гонсалес. Olheiro Sudaca написал: 30-летний уругваец хочет сменить команду, а на него нацелены «Пеньяроль» и бразильский «Сан-Паулу». Интересно, что Гонсалес только летом был приобретён «быками», которые заплатили за легионера «Мальорке» € 4 млн. Джованни поучаствовал в 14 встречах РПЛ и Кубка России, но в основу попал всего четыре раза.

Стало известно имя и одного потенциального новичка «Краснодара». Как утверждает RTI Esporte, лидер РПЛ нацелен на атакующего полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейру. Стороны ведут прямые переговоры. Опция выкупа в контракте 28-летнего игрока составляет € 21 млн. В сезоне-2024 он набрал 8+7 в 34 матчах чемпионата Бразилии.

«Динамо» ждёт Глебова и может остаться без Карраскаля

Данил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» продолжает переговоры с «Ростовом» по поводу трансфера Данила Глебова. Московский клуб предлагает ростовскому клубу € 8 млн за опорного полузащитника: € 5 млн будут выплачены сразу, ещё € 3 млн – рассрочка в несколько траншей. «Ростов» считает это предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену, однако руководство клуба пообещало Глебову отпустить его в столицу.

Тем временем журналист Уриэль Лугт написал, что динамовцы сделали предложение аргентинскому «Ланусу» по поводу перехода 24-летнего правого защитника Хуана Касереса. Согласно источнику, московский клуб предложил за парагвайца $ 4 млн. Однако «Ланус» посчитал эту сумму маленькой и отказался. В сезоне-2024 Касерес провёл 33 встречи и не совершил результативных действий.

А вот Хорхе Карраскаль может уйти из московского «Динамо». Как сообщает Puskas Sports, купить колумбийского полузащитника «Динамо» пытается «Трабзонспор». Шансы на сделку повысит продажа столичным клубом другого хавбека Бителло. Турки следят за развитием ситуации с бразильцем и готовы вступить в конкретные переговоры по Карраскалю. Globo, в свою очередь, поделился инсайдом по поводу Бителло. Отмечается, что 5-6 февраля должна состояться встреча агента полузащитника с руководством «Динамо» на сборах бело-голубых в ОАЭ.