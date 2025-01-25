Хусанов провалил дебют в Англии. Но после его «привоза» «Сити» разнёс «Челси»

В среду «ПСЖ» одержал волевую победу над «Сити», а теперь уже команда Гвардиолы одержала волевую победу над «Челси». Причём в составе действующих чемпионов с первых минут вышли два дебютанта — новички Хусанов и Мармуш. Последний достаточно неожиданно занял место не в центре или на фланге нападения, а в середине поля.

Матч фактически начался с грубой ошибки Хусанова. Защитник хотел головой скинуть мяч вратарю, но толком по нему не попал. В результате подарил Джексону выход один на один. Нападающий великодушно поделился мячом с Мадуэке, который расстреливал уже пустые ворота.

Ошибка Хусанова Фото: Кадр из трансляции

После этого Хусанов продолжил ошибаться. Практически сразу получил жёлтую за подкат против Палмера. Затем ещё пару раз ошибся с пасами на своей половине поля. А на девятой минуте из-за Хусанова едва не забили ещё один мяч — защитник не выдержал линию офсайда и позволил Палмеру выйти один на один с вратарём. Правда, лидер «Челси» отдал пас, атака потеряла темп, а финальный удар Санчо заблокировал как раз Хусанов.

В оставшееся время в первом тайме «Челси» уже мало что создал. Колвилл на 25-й минуте получил жёлтую за затяжку времени, а «Сити» давил и создавал хорошие моменты. Преимущественно за счёт забросов за спину высокой линии обороны гостей. Показательно, что у Мармуша набралось три офсайда за стартовые 35 минут. Два шикарных шанса упустил Гвардиол (в том числе выход один на один). А вот с третьего раза он всё-таки попал по воротам.

Пас, после которого забил Гвардиол Фото: Кадр из трансляции

На этот раз линию обороны провалил уже Мадуэке. В результате Нунес вышел практически один на один с голкипером — вратарь «Челси» первый удар отразил, но с добиванием Гвардиола уже не мог справиться. «Сити» сравнял счёт в последние минуты первого тайма.

В перерыве Гвардиола не стал снимать с игры Хусанова, дал ему ещё немного поиграть, но на 54-й минуте всё-таки заменил защитника на Стоунза. Мареска ответил своей заменой — выпустил Нкунку вместо Джексона, который не забивает с середины декабря. В целом «Сити» выглядел солиднее — у Мармуша было достаточно шансов, чтобы отличиться в дебютном матче, но победный гол остался за другим игроком «Сити».

Гол Холанда Фото: Кадр из трансляции

Холанд отлично разобрался с мячом в эпизоде на 68-й минуте, но всё внимание тут к вратарям. Эдерсон отдал голевую передачу, перекинув весь прессинг гостей. Санчес сначала рванул на перехват, а потом побежал обратно, оставшись в полупозиции. Перед этим матчем тренер «Челси» говорил, что его вратарь весьма далёк от оптимального состояния. Похоже, так и есть. Правда, несколько сейвов голкипер тоже сделал.

Финальную точку «Сити» поставил на последних минутах основного времени. И опять хозяева воспользовались высокой линией обороны «Челси». Холанд скинул мяч, Фоден вышел один на один и точно пробил по воротам — 3:1. Так «Сити» возвращается в топ-4, а «Челси» по итогам тура опускается на шестую строчку.