Хвича сверкнул в первом же матче за «ПСЖ»! Но закончилось всё печально

Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ»! В первой встрече грузинского вингера лидер чемпионата Франции неожиданно потерял очки, не сумев обыграть «Реймс». Но сам Хвича отметился результативным действием.

Если Кварацхелия вышел в основе «ПСЖ», то российский голкипер Сафонов снова остался на скамейке запасных. Хотя тренер парижан Луис Энрике серьёзно перетряхнул состав после победной игры в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». Линия защиты была почти полностью обновлена, а вот Доннарумма, видимо, не так сильно устал три дня назад.

«Реймс», несмотря на семиматчевую безвыигрышную серию, вышел на поле «Парк де Пренс» не для того, чтобы изображать жертву. Команда Луки Элснера не робела – спокойно и организованно защищалась, стремясь встречать «ПСЖ» средним блоком. Гости сохраняли компактность и благодаря плотности в линиях и звеньях лишали парижан свободного пространства. При почти что 80% владения чемпиону Франции потребовалась четверть часа, чтобы нанести первый удар по воротам.

В позиционных атаках структура «ПСЖ» была похожа на 3-2-5. Справа ширину создавал номинальный крайний защитник Заир-Эмери, слева – Кварацхелия. Но в других эпизодах оба могли смещаться в полуфланги, а их места занимали Дембеле и Мендеш. У Хвичи не очень получался дриблинг, зато в передачах новичок парижан почти не ошибался. А вот Дембеле нанёс первый удар как раз благодаря такому проходу, какой хотели увидеть трибуны от грузинского вингера. Ещё у «ПСЖ» в первые полтайма однажды пробил Дуэ, но настоящий голевой момент хозяева создали только на исходе получаса, когда защитник «Реймса» Кипре вдруг решил показать Кварацхелии мастерство обводки в собственной штрафной и потерял мяч – гол Рамуша не состоялся из-за сейва ногой вратаря Диуфа.

Хвича Кварацхелия Фото: psg.fr

«ПСЖ» оставалось дождаться, когда игроки «Реймса» подустанут и у команды Элснера появятся разрывы. Это случилось после получаса игры. Лучший шанс забить загубил тот же Рамуш – великолепный Диуф опять лишил его гола, переведя мяч в штангу. Впрочем, в этот отрезок матча едва ли не единственную свою опасную контратаку до перерыва соорудил и «Реймс». Накамура убегал один на один с Доннаруммой, тем не менее проиграл дуэль итальянцу. Не смог его перебросить. Плюс один балл конкуренту Сафонова от Луиса Энрике и тренера вратарей парижан.

Зато на первых минутах после перерыва Кварацхелия показал «Парк де Пренс», за что его любил Неаполь, а до того – Казань и Москва. Хвича создал гол «ПСЖ» своим проходом. Грузин попёр с левого фланга в центр, находясь в окружении троих соперников, сыграл в стенку с Дуэ, но не стал спешить с ударом, а покатил на Дембеле. Усман пробил низом – мяч влетел в сетку. Тут даже Диуф был бессилен.

«Парк де Пренс» запел, но, как оказалось, победную музыку включили рано. «Реймс» вскоре отыгрался. Всё началось с быстрой атаки «ПСЖ», которую Кварацхелия завершил простым ударом, хотя стоило прострелить – двое набегали и готовы были замкнуть передачу. Вратарь Диуф поймал мяч и бросил его Накамуре. На пространстве «Реймс» разыграл симпатичную комбинацию с участием Ито, Мунеци и Накамуры, который пробил в касание в дальний угол. Доннарумма проводил мяч глазами.

Сюнсукэ Накамура Фото: stade-de-reims.com

Луис Энрике отреагировал на пропущенный гол тройной заменой. Выпустил среди прочих конкурента Хвичи – Баркола. Однако француз появился на поле вместо Дембеле, а не Кварацхелии. Хотя грузину, возможно, ещё немного недостаёт тонуса, поскольку из-за повреждения он не играл с конца декабря. Баркола был и слева, и справа. Кварацхелия отправился на позицию центрфорварда.

«ПСЖ» давил в позиционном наступлении, но словно головой о стену бился. «Реймс» здорово закрывал все опасные зоны у штрафной, створ ворот. Более того, Накамура едва не забил второй гол гостей на контрвыпаде. Кварацхелия отыграл 81 минуту. Его статистика – 69 касаний, включая семь в штрафной «Реймса», по два удара, обыгрыша, паса под удар и заработанных на себе фола, 91% точных передач и один отбор мяча. Больше всех потерь мяча – 20. Дебют нормальный, если учитывать голевой пас. Но, конечно, Хвича ещё будет прибавлять, как адаптируется.

Хозяева нанесли 18 ударов и семь раз попали в створ. А такого шоу, как три дня назад, у «ПСЖ» не получилось. Тем не менее команда Луиса Энрике теперь единственная без поражений в топ-5 лигах Европы, ведь «Ювентус» в этот же день проиграл в Италии.