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Вальядолид — Реал Мадрид — 0:3, обзор матча 21-го тура Ла Лиги, голы, хет-трик Мбаппе, статистика, 25 января 2025

Мбаппе — в космосе! Выдал первый хет-трик за «Реал» и чумовую статистику
Георгий Илющенко
Килиан Мбаппе
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Мадрид выиграл по-чемпионски — «Вальядолид» конкуренцию не подвёз.

Матч первой и последней команд Ла Лиги закончился ожидаемо. «Реал» вообще не напрягаясь забрал своё, а Мбаппе даже перевыполнил поднятую в последнее время сумасшедшую планку.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

Анчелотти выбрал неожиданный защитный ростер с непривычным Асенсио на правом фланге и Тчуамени – в центре. Рауль атакует куда слабее Васкеса (хотя сегодня классно продрался вперёд и заработал жёлтую для Мартина), зато гораздо надёжнее. Как и ожидалось, работы в любом случае у него было не так много. Но и сам «Реал» события не форсировал: владел мячом и занимался спокойным раскатом.

«Автобус» «Вальядолида» никак не поддавался. К 25-й минуте команды обменялись опасными дальними выстрелами Силлы с Рюдигером и вратарскими сейвами. А больше отметить было и нечего. Но «Мадрид» есть «Мадрид»: Вальверде, Беллингем и Мбаппе провели молниеносную комбинацию со стеночкой последних, неподвластную для медлительной обороны соперника. Не зря она самая дырявая в лиге. Француз оказался на левом краю штрафной и легко поразил дальний угол.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Не сказать, что далее «Реал» задавил соперника, тем не менее интересных атак хватало. Недоставало только качественного завершения. Соотношение ударов в первом тайме 3:12 и владение 24% на 76% говорят сами за себя. Что же «Вальядолид»? Его контригра умерла с пропущенным мячом.

Во второй половине хозяева заиграли активнее: всё-таки они не в том положении, чтобы довольствоваться пусть даже и минимальным, но поражением от чемпионов. «Реалу» было плевать: на 57-й минуте Родриго с Мбаппе убежали в организованную отбором Вальверде и передачей Себальоса контратаку, и Килиан покатил между ног Санчеса в дальний угол на дубль.

Среди недели мадридцы наконец-то покуражились в ЛЧ:
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Десятиминутку спустя Анчелотти освежил команду, выпустив Алабу и Модрича вместо Аленсио и Себальоса — оба проявили себя максимально полезно и продуктивно. Так Вальверде ушёл на правый край (посмотрим, будет ли снова недовольна его жена), Тчуамени занял привычное место в опорной зоне, а Алаба стал напарником Рюдигера.

Австрийца Папа Карло вводит после тяжёлой травмы постепенно: Давид вот уже третью игру подряд проводит концовку. Чуть позже и Гюлер Родриго сменил. Турок выводил на ударную позицию Модрича и заслужил отметиться ассистом, да вот Луку подвела точность.

Лука Модрич

Лука Модрич

Фото: Diego Souto/Getty Images

«Реал» всё равно забил третий. Мартин грубо подкатился под Беллингема, схватив вторую жёлтую и подарив мадридцам пенальти. И Мбаппе оформил дебютный хет-трик в Испании! Всего это его 22-й гол в новом клубе, из них восемь — в последних пяти матчах. Не останавливайте эту машину! И да, теперь на месте преимущество в четыре очка над «Атлетико» и 10 – над «Барсой» при её игре в запасе. А с настолько набравшим форму Килианом интриги становится ещё меньше.

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