Эти клубы были грандами, а сейчас про них забыли. Как дела у титулованных команд прошлого?

Хватает клубов, к чьему величию мы давно привыкли: «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал» и ещё множество грандов. Есть те, кто стал топом уже в XXI веке и далёк от потери статуса так же, как «Енисей» — от победы в ЛЧ. Существуют и такие, что считались топами, но уже не играют в высшей лиге и подзабылись. Почему бы о них не вспомнить?

«Блэкберн»

Сезон-1994/1995 Сейчас

Достижения: трёхкратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Англии, вице-чемпион, победитель Кубка лиги и Суперкубка

Где сейчас: Чемпионшип

Пик славы «Блэкберна» пришёлся на 1990-е. Под руководством легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша команда запрыгнула в четвёрку, а затем повысила планку — была второй и, наконец, стала чемпионом. Спасибо великолепным бомбардирам Алану Ширеру и Крису Саттону, настрелявшим на двоих 49 голов (34 и 15). Ну и «МЮ», который в последнем туре не смог победить «Вест Хэм» и упустил титул. А олдовые болельщики из России наверняка помнят, как чемпионов Англии дважды обыграл «Спартак». Тогда ещё в московском матче подрались Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти — уникальное событие.

Риверсайдцы не играли в АПЛ с 2012 года, один раз провалившись даже в Лигу 1 (третий по силе дивизион Англии). В прошлом году они также были к этому близки, но спаслись — стали 19-ми, финишировав в трёх очках от зоны вылета. Сейчас дела у них куда лучше: да, за прямое повышение в классе не борются, зато идут шестыми — в зоне плей-офф. Между прочим, с экс-армейцем Арнором Сигурдссоном в составе. Который, правда, из-за тяжёлой травмы бедра отыграл всего пять матчей.

«Лидс Юнайтед»

Сезон-1991/1992 Сейчас

Достижения: трёхкратный чемпион, двукратный победитель Суперкубка, обладатель Кубка Англии и Кубка лиги, пятикратный вице-чемпион, финалист Кубка чемпионов и Кубка обладателей кубков, двукратный победитель Кубка ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы)

Где сейчас: Чемпионшип

В 1960-е и 1970-е «Лидс» по-настоящему сверкал и на внутренней арене, и на международной. В сезоне-1991/1992, последнем перед появлением АПЛ, клуб напомнил о былом величии и вернул чемпионство спустя 18 лет. Говард Уилкинсон перестроил новичка высшей лиги до неузнаваемости и сделал его лучшим за два года. Показывали высочайший класс Ли Чапман, Гордон Страчан, Эрик Кантона. После «золотого» сезона ушёл не только Король Эрик, но и результаты. И всё равно команда на рубеже 1990-х и нулевых пять раз подряд пробивалась в топ-5.

В 2020-м «Лидс» — впервые за 16 лет — вывел в АПЛ Марсело Бьелса. Спустя три года «белые» вновь упали в Чемпионшип, тем не менее с экс-тренером «Краснодара» Даниэлем Фарке уже стучатся обратно. В прошлом сезоне чуть не повезло: стали третьими, легко перешагнули в полуфинале плей-офф «Норвич», но в решающей встрече споткнулись о «Саутгемптон». А теперь лидируют и опережают идущий вторым «Шеффилд Юнайтед» на очко при матче в запасе. Ждём камбэка легендарного клуба?

«Гамбург»

Сезон-1982/1983 Сейчас

Достижения: шестикратный чемпион и восьмикратный вице-чемпион Германии, трёхкратный победитель Кубка Германии, победитель и финалист Кубка чемпионов, победитель и финалист Кубка обладателей кубков, финалист Кубка УЕФА

Где сейчас: Вторая Бундеслига

В 1970-х и 1980-х гамбуржцы шумели по всем фронтам. Неудивительно, что название клуба попало в гимн «Зенита» — в строчке, где вписаны примеры успешных евробойцов, которых петербуржцы обязательно победят. Именно в составе «Гамбурга» Кевина Кигана дважды наградили «Золотым мячом». В сезоне-1982/1983 перед немецким грандом капитулировал в финале ЛЧ могучий «Ювентус» Джованни Трапаттони с Дино Дзоффом и Мишелем Платини. Тренер Эрнст Хаппель считается одним из лучших в истории не только из-за периода в «Гамбурге», однако золотые годы клуба прошли как раз под его началом.

В сезоне-2017/2018 гамбуржцы логически завершили то, к чему давно шли — рухнули во Вторую Бундеслигу. Там же они играют и по сей день, всё время занимая либо третье (уступали в стыках «Штутгарту» с «Гертой»), либо четвёртое место. Может, теперь-то один из самых титулованных клубов Германии вернётся в высшую лигу? В помощь ему бывший защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич.

«Шальке»

Сезон-2010/2011 Сейчас

Достижения: семикратный чемпион и 10-кратный вице-чемпион Германии, пятикратный победитель Кубка Германии, обладатель Кубка лиги и Суперкубка Германии, полуфиналист Лиги чемпионов и Кубка обладателей кубков, победитель Кубка УЕФА

Где сейчас: Вторая Бундеслига

Подавляющую часть чемпионств гельзенкирхенцы наклепали в 1930-х годах. Но были они сильны и гораздо позже — в 1990-х и нулевых. В финале Кубка УЕФА — 1996/1997 «Шальке» с Йенсом Леманном и Марком Вильмотсом остановил сильный «Интер». Да, за миланцев ещё не играл Роналдо, зато там были Джузеппе Бергоми, молодой Хавьер Санетти и Иван Саморано. На пути другого еврокубкового успеха также стояли «интеристы». В четвертьфинале ЛЧ-2010/2011 они уступили, а вот в полуфинале попался «МЮ» Алекса Фергюсона. Не спас даже Рауль. Зато та команда взяла Кубок Германии и оставила свой трофейный след. Что касается внутреннего первенства, «Шальке» долгое время был второй силой вслед за «Баварией», а в 2018 году клубу вернул серебро будущий спартаковец Доменико Тедеско.

Три года назад гельзенкирхенцы скатились до Второй Бундеслиги, потом быстро вернулись, но затем всё равно вновь упали. До ещё одного ренессанса теперь далеко. В прошлом сезоне клуб стал лишь 10-й из 18 команд, при этом долго отираясь недалеко от зоны риска, в этом же идёт 13-м. Вылет совсем маловероятен — брауншвейгский «Айнтрахт» из зоны переходных матчей отстаёт на девять очков. И всё же столь титулованный клуб явно заслуживает лучшей судьбы. К слову, недавно «Шальке» пополнил человек-мем Лорис Кариус. Лишний повод последить за гельзенкирхенцами.

«Кайзерслаутерн»

Сезон-1997/1998 Сейчас

Достижения: четырёхкратный чемпион и вице-чемпион Германии, двукратный победитель и шестикратный финалист Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии

Где сейчас: Вторая Бундеслига

«Кайзеры» в прошлом сезоне выглянули из небытия и сенсационно дошли до финала Кубка Германии. Но в финале их ждал «Байер» — тут уж, простите, никаких шансов. В остальном клуб мотается вдалеке от элиты с 2012 года: долго выступал во Второй Бундеслиге, падал ещё ниже, вновь поднимался до Второй и только в этом году претендует на триумфальный подъём в Первую. Делит третье место с двухочковым отставанием от «Кёльна» — отличная позиция, чтобы скоро пошуметь и высшем свете.

Так, как было в 1990-х. Именно тогда «Кайзерслаутерн» завоевал по два чемпионства и Кубка. Причём лигу он взял сразу же после подъёма из Второй Бундеслиги! Именно с тех парней брал пример «Байер» — постоянные победные голы (шесть штук) на последних минутах привели «кайзеров» к двухочковому перевесу на финише. И ведь в соперниках были недавние обладатели Кубка УЕФА («Бавария» и «Шальке») плюс победитель Лиги чемпионов («Боруссия» Дортмунд). Тренер Отто Рехагель — настоящий волшебник. В этом все убедились заодно в 2004-м, когда он сделал чемпионом Европы сборную Греции.

«Депортиво» Ла-Корунья

Сезон-1999/2000 Сейчас

Достижения: чемпион и пятикратный вице-чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка и трёхкратный обладатель Суперкубка Испании

Где сейчас: Сегунда

В середине 1990-х «Депортиво» превратился в «СуперДепор», регулярно претендуя на чемпионство. Вскоре команда укрепилась в данном статусе, в сезоне-1999/2000 наконец-то забрав титул. Причём сделал бы это клуб на шесть лет раньше, если бы не неудачное исполнение пенальти Мирославом Джукичем на 90-й минуте в последнем туре — 0:0 с «Валенсией», и золото по дополнительным показателям отправилось «Барсе». А помните великий камбэк с «Миланом» в четвертьфинале ЛЧ-2003/2004, когда гостевые 1:4 сменились домашними 4:0? Такое не забывается. Как и невероятная игра лидеров команды той эпохи — Хуана Валерона, Роя Макая, Диего Тристана.

Ла Лигу «Депор» покинул в 2018 году с Кларенсом Зеедорфом. Через пару лет клуб и вовсе упал ниже, вернувшись в Сегунду только по итогам предыдущего сезона. О последующем повышении речи пока совсем не идёт: с 15-го места вообще уцелеть бы. На месте жуткая нестабильность, как иначе объяснить восемь поражений и по семь побед с ничьими.

«Сампдория»

Сезон-1990/1991 Сейчас

Достижения: чемпион и обладатель Суперкубка Италии, четырёхкратный победитель Кубка Италии, финалист Кубка чемпионов и победитель Кубка обладателей кубков

Где сейчас: Серия B

Серия А и так была сильна, а в 1980-х приобрела культовый статус. Суперзвёзды играли даже в середняках, лигу украшали культовые Диего Марадона, Мишель Платини, Зико, Лотар Маттеус, Марко ван Бастен и многие другие. Как раз в тот период как никогда расцвела «Сампдория» с Роберто Манчини и Джанлукой Виалли. Она штамповала Кубки Италии и достигла такой мощи, что завоевала золото и добралась до финала последнего в истории Кубка чемпионов. Но на 112-й минуте Рональд Куман впервые сделал «Барселону» лучшим клубом Европы. Ещё есть воспоминание, ради которого стоит отступить от контекста: лучшим бомбардиром того розыгрыша с пятью голами стал нападающий «Бенфики» Сергей Юран.

На самом деле, «Сампдория» упала в Серию В не так уж и давно — каких-то пару лет назад. Но возвращаться, похоже, быстро не планирует: в предыдущем сезоне стала седьмой с Андреа Пирло во главе, а в нынешнем идёт лишь 16-й. В зоне вылета. За плохой старт в новом розыгрыше легендарного распасовщика как раз уволили. С одной стороны, горевать раньше времени не стоит: плотность в таблице большая, в диапазоне четырёх очков выше располагаются три конкурента. С другой — команда побеждала последний раз аж в октябре. Налицо жуткий кризис.

«Бордо»

Сезон-2008/2009 Сейчас

Достижения: шестикратный чемпион и девятикратный вице-чемпион, четырёхкратный победитель и шестикратный финалист Кубка Франции, трёхкратный победитель Кубка лиги и Суперкубка Франции

Где сейчас: четвёртая лига

Самая грустная история из подборки. «Бордо» упал так низко не по своей воле — из-за финансового краха клуб понизили сперва со второй по силе лиги до третьей, а потом и до четвёртой. Вспоминать шикарные периоды в истории жирондинцев можно долго: три чемпионства и выход в финал Кубка УЕФА в середине 1980-х с Бернаром Лякомбом, возвращение статуса лучшего клуба Франции в конце 1990-х с Сильвеном Вильтором, ещё одно золото и выход в четвертьфинал ЛЧ с Йоаном Гуркюффом и Маруаном Шамахом. Грех не вспомнить и три неплохих года в «Бордо» Алексея Смертина.

Выбираться из футбольного подземелья будет ой как непросто. Сейчас в этом жирондинцам помогает великий и ужасный Энди Кэрролл. Потянувшего на экзотику 36-летнего нападающего, за которого когда-то платил € 41 млн «Ливерпуль», удержать на таком уровне соперникам удаётся редко: у него восемь голов в 11 матчах. «Бордо» идёт вторым в одной из трёх подгрупп. Чтобы взлететь в третью лигу, нужно стать первым, опередив «Сен-Мало». Пока отставание составляет три очка.