Каким игрокам «Краснодара» Мусаев должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?

Продолжаем оценивать составы топ-клубов РПЛ перед второй частью сезона. В этом тексте поговорим о лидере чемпионата России «Краснодаре». У «быков» мощная основа и приличная по именам скамейка. Кажется, некоторым запасным Мурад Мусаев мог бы давать больше игрового времени в первой части сезона, ведь среди них есть даже футболисты сборных! Кому, на ваш взгляд, весной должен смелее доверять тренер краснодарской команды?
Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Делитесь своим мнением в комментариях. Мы предложили на выбор фактически всех полевых игроков из числа запасных, но если вы считаете, что эти футболисты получают столько времени, сколько заслуживают, то есть возможность выбрать и такую опцию.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Никита Кривцов, 461 минута в РПЛ
Полузащитник сборной России не имеет твёрдого места в стартовом составе клубной команды – печальный факт для Кривцова. Что-то мешает одарённому центрхаву раскрыть весь свой потенциал и обрести стабильность. Возможно, всё дело только лишь в отсутствии «коннекта» между тренером и футболистом. Никита четыре раза начинал матчи РПЛ с первых минут, 11 раз появлялся на поле со скамейки и трижды оставался на банке до финального свистка. Хотя и сыграл мало, забил два мяча — в ворота «Ахмата» и «Акрона».
Данила Козлов, 321 минута в РПЛ
Одарённый воспитанник «Зенита», ставший открытием прошлого чемпионата России после перехода в «Балтику», пока получает в «Краснодаре» не намного больше времени, чем мог бы в Санкт-Петербурге. Хотя поначалу Мусаев ставил Козлова в основу. Но потом тренер превратил молодого летнего новичка в резервиста. У Данилы всего три матча в основе, 10 выходов на замену и пять полных матчей на скамейке. Единственное результативное действие – гол «Оренбургу». Козлову необходимо активнее доверять, чтобы не «закопать» талантливого парня?
Кевин Кастаньо, 543 минуты в РПЛ
Год назад «Краснодар» в лице Кастаньо подписывал основного опорного полузащитника сборной Колумбии, однако в России у Кевина что-то пошло не так. Он проигрывает конкуренцию, прежде всего Александру Черникову и Кевину Ленини. По крайней мере, по мнению тренера. Только пять раз попадал в основу в нынешнем сезоне РПЛ и 10 раз вышел на замену. При этом забил один мяч и сделал три голевые передачи – очень неплохие цифры для такого количества сыгранных минут. Если Кастаньо не уйдёт зимой, может, стоит ему больше доверять?
Олакунле Олусегун, 217 минут в РПЛ
Всё ещё молодой нигериец умеет играть и «делать разницу». Это мы помним по 2022 году, когда вингер благодаря удачному для себя стечению обстоятельств получил место в основе и выдал яркие полгода. Чуть во Францию не уехал. Но в последнее время Олусегун не вылезает со скамейки «Краснодара». В нынешнем сезоне у Олакунле нет ни одного выхода с первых минут – только 11 появлений на замену. Ещё семь раз легионер проводил в резерве весь матч. Результативных действий в РПЛ у нигерийца нет. Должен ли Мусаев чаще выпускать Олусегуна, пусть даже и в защите?
Мусаев не должен ничего менять – тренер всё делает правильно
Если команда идёт на первом месте, то тренерские решения достаточно сложно оспаривать. Тем более на многих позициях в «Краснодаре» есть игроки, которых трудно менять. Считаете, что Мусаев всё делает правильно с точки зрения управления командой? Тогда голосуйте за этот вариант. Между тем из «Краснодара» уже ушли в зимнее окно за стабильной практикой Александр Кокшаров и Георгий Арутюнян.
Джованни Гонсалес, 291 минута в РПЛ
Уругваец приходил в «Краснодар» в статусе новичка из топ-лиги. Опытный правый защитник играл за «Мальорку» и, конечно же, надеялся быть важной фигурой в России. Однако неожиданно превратился в «скамеечника». На правом фланге обороны тренер «быков» предпочитает Сергея Петрова. У Гонсалеса лишь один матч в стартовом составе, девять выходов на замену и три игры в резерве. Результативных действий Джованни пока не совершал, хотя умеет классно поддерживать атаку. Наверняка у Гонсалеса есть вопросы относительно тренерских решений.
Мозес Кобнан, 278 минут в РПЛ
Нигериец готов играть и вингера, и форварда, но, как правило, «играет» запасного. Эта роль вряд ли по душе молодому легионеру. У Кобнана всего два выхода в стартовом составе, 11 раз он появлялся на замену и пять раз оставался на скамейке до конца встречи. Лучший матч для Мозеса – с «Пари НН», в котором он оформил дубль. Кроме того, нигериец стал автором одной голевой передачи. Какие-то проблески у Кобнана есть, но, чтобы по-настоящему заявить о себе, нужно больше времени.
Кайо, 266 минут в РПЛ
У Кайо всего четыре матча в РПЛ, и все — в стартовом составе. Впрочем, один из них закончился для бразильского легионера уже на 19-й минуте, когда он получил травму и вынужден был пропустить три тура. В остальном же Кайо наблюдал с лавки за тем, как играет пара центральных защитников Витор Тормена – Диего Коста. У него 11 матчей в запасе. Вообще-то, Кайо может ещё и опорного полузащитника исполнить, им он и был до прихода в «Краснодар». Однако туда Мусаев тоже ставит других. Не чувствует веры тренера бразилец.
Фёдор Смолов, 362 минуты в РПЛ
Когда Смолов переходил в летнее окно из московского «Динамо» в «Краснодар», то, очевидно, понимал, что его берут не на место Джона Кордобы и не как напарника колумбийца. Мусаев сохранил схему с одним нападающим, а 34-летний экс лучший бомбардир «быков» получил столько времени, сколько мог в этих обстоятельствах. Когда Кордоба отсутствовал – играл Фёдор. У Смолова три появления в основе и 10 — на замену. Ещё в двух турах он довольствовался ролью запасного все 90+ минут. Российский нападающий забил гол «Зениту» и отдал один голевой пас.
Юрий Газинский, 10 минут в РПЛ
Само по себе возвращение возрастного полузащитника в «Краснодар» прошедшим летом стало огромным сюрпризом. Но если Мусаев решил подписать Газинского, то, наверное, мог бы дать ему побольше игрового времени. Пока у автора первого гола сборной России на ЧМ-2018 только 10 минут в нынешнем чемпионате. Юрий поднялся со скамейки в концовке матча с «Химками» и… забил! Гол центрхава едва не принёс «быкам» победу. Но даже это ничего не поменяло для Газинского. Ещё в 12 встречах он оставался в запасе.