Каким игрокам «Краснодара» Мусаев должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?

Продолжаем оценивать составы топ-клубов РПЛ перед второй частью сезона. В этом тексте поговорим о лидере чемпионата России «Краснодаре». У «быков» мощная основа и приличная по именам скамейка. Кажется, некоторым запасным Мурад Мусаев мог бы давать больше игрового времени в первой части сезона, ведь среди них есть даже футболисты сборных! Кому, на ваш взгляд, весной должен смелее доверять тренер краснодарской команды?

Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Делитесь своим мнением в комментариях. Мы предложили на выбор фактически всех полевых игроков из числа запасных, но если вы считаете, что эти футболисты получают столько времени, сколько заслуживают, то есть возможность выбрать и такую опцию.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.