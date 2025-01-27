Скандалист Найнгголан арестован по серьёзному делу! А ведь так красиво вернулся в футбол

Помните Раджу Найнгголана – ещё несколько лет назад одного из лучших полузащитников Серии А и одного из самых «плохих парней» в Италии? Через три месяца бельгийцу исполнится 37 лет, но он всё ещё играет, пусть и не на топ-уровне. Более того, на днях сменил клуб и в дебютном матче за новую команду забил, вероятно, самый крутой гол в карьере! А теперь вообще оказался под арестом.

Где пропадал Найнгголан?

Последние полгода Раджа находился без клуба, а до этого провёл семь месяцев на родине своего отца – в Индонезии. Там бельгиец то ли зарабатывал на жизнь, то ли просто отдыхал, поигрывая в футбол за малоизвестный клуб «Бхаянгкара». Раджа провёл 10 матчей в сезоне-2023/2024, забил один гол и сделал три голевые передачи во встрече с командой с возбуждающим аппетит названием «Персик». Но сам Найнгголан, очевидно, приехал в Индонезию уже не голодным до побед и трофеев футболистом, а «Бхаянгкара» с ним вылетела из высшей лиги.

В такой ситуации уважающий себя спортсмен завершит карьеру, чтобы заняться чем-то полезным. Но, видимо, Найнгголан заскучал без дела. Он поддерживал форму, тренируясь индивидуально и играя в футзал. А 22 января подписал контракт до конца сезона с клубом «Локерен-Темзе», выступающим во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Эта команда борется за выживание, находясь на 10-м месте – в четырёх очках от зоны вылета. Так что ей точно не помешает человек с большим опытом и мастерством.

На пресс-конференции, посвящённой своей презентации в «Локерен-Темзе», Найнгголан сказал с улыбкой: «Я всё ещё полон сюрпризов». Словно намекал на то, что вскоре случится. Полузащитник сообщил: он отклонил предложения из Ирана и даже из Турции, поскольку хотел остаться в Бельгии. Пока Раджа не в оптимальном состоянии, поэтому спустя два дня в дебютном матче за «Локерен-Темзе» с «Льерсом» остался на скамейке запасных. Тренер попросил его вступить в игру на 64-й минуте при счёте 0:1. Найнгголан вышел на поле и через шесть минут… забил прямым ударом с углового! Звёздный новичок закрутил мяч слева к ближней штанге, защитник «Льерса» сделал какое-то ленивое движение, а голкипер зазевался – не ждал, что его партнёр пропустит мяч. В результате получился такой удивительный гол, спасший хозяев от поражения.

Несомненно, Найнгголан, помимо всего прочего, должен был помочь «Локерен-Темзе» привлечь дополнительных болельщиков на трибуны. Больше зрителей – больше денег в клубной кассе. Казалось, главное — чтобы Раджа не устроил по привычке какой-нибудь конфликт и не испортил всё. Как выяснилось впоследствии, это было ещё не худшее опасение.

Что случилось и что за уголовное дело?

Как только показалось, что Найнгголан снова в футболе и готов радовать болельщиков, прилетела жуткая новость. 27 января полиция Брюсселя задержала Раджу по подозрению в торговле наркотиками, обыскала его дом и заключила под стражу.

Задержание Найнгголана — часть расследования организованной преступности по распространению одного из запрещённых веществ в Бельгии. На данный момент допросы всё ещё продолжаются. Известного футболиста обвиняют в участии в международном обороте наркотиков. Якобы Раджа помогал ввозить их из Южной Америки в Европу через порт в Бельгии.

Раджа Найнгголан Фото: Enrico Locci/Getty Images

Как тут не вспомнить о похожем деле в Нидерландах, по которому был арестован Квинси Промес. Нидерландец мог бы сейчас вести «Спартак» к чемпионству, но вместо этого заперт в ОАЭ до решения суда. Принципиальное различие в том, что Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, а Найнгголан и так находится в стране, где против него выдвигают обвинения. Но суть обвинений максимально похожа.

Это далеко не первый скандал с Найнгголаном

За сборную Бельгии Раджа, несмотря на свой статус, провёл только 30 встреч. Пропустил все крупные турниры, в которых участвовала национальная команда, за исключением Евро-2016. А в 29 лет объявил, что больше никогда не сыграет за бельгийскую сборную. После ЧМ-2018 в России Найнгголан объяснял своё решение:

«Я больше не вернусь в сборную. Говорил, что если не поеду на чемпионат мира, то уйду. Я человек слова… В Бельгии были футболисты, которые не играли на клубном уровне, но их вызывали. Я же проводил по 50 матчей и всё равно оставался вне состава. Никогда не настаивал на том, что должен играть. Просто я заслужил возможность присутствовать на месте других футболистов. Тогда были оправдания, но все они звучали жалко. Почему я играл 50 встреч за «Рому», если придерживался такого же образа жизни? Полагаю, что это неправильно, когда люди говорят о некоторых вещах, не пообщавшись со мной в первую очередь. Я – не плохой парень».

Найнгголан не единожды попадал в скандальные хроники. Его наказывали за вождение в нетрезвом виде и с просроченными правами, отстраняли за курение электронной сигареты на скамейке запасных. Раджа выкладывал в соцсетях видео, на котором нецензурно ругался, употреблял алкоголь и что-то курил. Позже извинялся. И снова делал вещи, за которые в приличном обществе не похвалят. Однажды посетители отеля в Антверпене приняли Найнгголана за террориста и вызвали полицию. Закончилось всё совместным фото футболиста с сотрудниками правоохранительных органов на память.

Раджа Найнгголан курит сигару на скамейке запасных Фото: Кадр из трансляции

Но игроком-то Найнгголан был классным, особенно на пике карьеры. Об этом свидетельствуют 12 сезонов в чемпионате Италии (367 матчей, 48 голов и 35 голевых передач в Серии А), выступления за «Рому» и «Интер». Миланский клуб покупал бельгийца за € 38 млн – рекордный трансфер в карьере Раджи. Его ценили разные тренеры.

Найнгголан уже возвращался один раз в Бельгию, подписав в августе 2021-го контракт с «Антверпеном». Через полтора сезона опять уехал в Италию и стал игроком скромного СПАЛа. В «Антверпене» полузащитнику не понравилось – он ушёл со скандалом и позже рассказывал в интервью:

«В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма… Я был во множестве клубов, но нигде со мной не обращались так. Я даже не мог войти в тренировочный центр с главного входа. Мои дочери были главной причиной, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог быть с ними только в отпуске, поэтому хотел остаться в «Антверпене». Я потерял много денег, но это не было проблемой. Президент команды выгнал меня из страны, и я никогда ему этого не прощу».

Между прочим, Найнгголан несколько раз мог оказаться в России. В разные годы СМИ писали о возможном переходе Раджи в «Зенит», ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо» и «Спартак», но скандальный полузащитник не доехал до РПЛ ни на взлёте карьеры, ни на спаде. А сейчас ему, похоже, и не до футбола.