Новая аренда россиянина в Европе, будущая замена Нойера в «Баварии». Трансферы и слухи дня

Воскресенье принесло очередную порцию новостей с зимнего рынка. В европейском и российском футболе совершены или продолжают готовиться интересные трансферы. Рассказываем о главных событиях и слухах дня в нашем обзоре.

Россиянин Онугха вернулся из «Копенгагена» в «Вайле»

Герман Онугха Фото: fck.dk

Российский нападающий Герман Онугха, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Дании в составе «Вайле», возвращается в этот клуб из «Копенгагена». 28-летний игрок отдан в аренду до конца нынешнего сезона. В начале сентября «Копенгаген» подписал Онугху до лета 2026-го, заплатив € 1,5 млн.

«Планка только одна – стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Больше не может быть никакой. Если я в «Вайле» это сделал, то понятно, что мне опять нужно это сделать», – признавался Герман в интервью для «Чемпионата» после перехода в «Копенгаген». Однако раскрыться в топ-клубе Дании у Онугхи не получилось. В «Копенгагене» российский нападающий провёл лишь семь матчей во всех турнирах (в стартовом составе – пять) и не совершил результативных действий.

«Айнтрахт» подписал форварда на замену Мармушу

Элье Ваи Фото: eintracht.de

«Айнтрахт» нашёл замену проданному в «Манчестер Сити» нападающему Омару Мармушу. Немецкий клуб объявил о переходе из «Марселя» Элье Ваи. 22-летний новичок подписал контракт до лета 2030 года и будет выступать под 17-м номером. Сумма сделки составила € 26 млн.

Ваи всего полгода назад перешёл в «Марсель» из «Ланса» за ту же сумму. Однако в составе провансальцев у Элье не пошло. В 14 матчах он забил только три гола и сделал одну голевую передачу.

«Я рад быть в «Айнтрахте». Это большой клуб, о котором я слышал много позитивного. Я сразу понял, что хочу воспользоваться шансом и перейти сюда. Хочу отплатить за оказанное мне доверие хорошей игрой и голами», – прокомментировал свой трансфер французский форвард.

«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере нидерландца

Йоррел Хато Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Ливерпуль» готовит подписание левого защитника «Аякса» Йоррела Хато. По информации TEAMtalk, мерсисайдцы хотели провернуть трансфер 18-летнего игрока, способного действовать также в центре обороны, будущим летом, однако теперь собираются оформить сделку до закрытия зимнего окна. Причина – неуверенность в том, что в команде останется Вирджил ван Дейк, на которого есть спрос в Саудовской Аравии. Вдобавок интерес к Хато усилили «Реал» и «Челси», что вынуждает «Ливерпуль» действовать активнее.

Согласно источнику, английский клуб может заплатить нидерландскому клубу за Хато € 30 млн. Контракт Йоррела с «Аяксом» действует до июля 2028-го. В нынешнем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал пять голевых передач. В прошлом году защитник включался в список из 25 номинантов на Golden Boy.

Три немецких клуба нацелены на таланта из Бельгии

Жоан Бакайоко Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Сразу три немецких клуба готовы побороться за таланта из другого нидерландского топ-клуба ПСВ – Жоана Бакайоко. Как сообщил журналист Патрик Бергер, дортмундская «Боруссия», «Байер» и «РБ Лейпциг» нацелены на 21-летнего вингера. Отмечается, что бельгиец отклонил предложение ПСВ о продлении контракта, который истекает летом 2026-го. Это повышает шансы на его трансфер в ближайшее время. Ориентировочная стоимость Бакайоко – € 25-30 млн.

В текущем сезоне Жоан провёл 26 матчей, стал автором семи голов и трёх голевых пасов. Он уже 18 раз сыграл за бельгийскую сборную. Сам Бакайоко, комментируя не так давно своё будущее, заявил, что не пойдёт в клуб-середняк даже из АПЛ: «Обо мне говорят очень много, но я к этому уже привык. Когда будет что-то конкретное, я сам сообщу об этом. Хочу бороться за чемпионство, играть в Лиге чемпионов и иметь возможность расти в новой команде. Середняк АПЛ? На это я не согласен».

«Бавария» покупает вратаря

Йонас Урбиг Фото: Pau Barrena/Getty Images

«Бавария» договорилась о подписании нового сменщика для Мануэля Нойера. Как утверждает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль и управляющий директор «Кёльна» Кристиан Келлер встретились, чтобы окончательно закрыть сделку по трансферу голкипера Йонаса Урбига. «Козлы» продадут 21-летнего игрока молодёжной сборной Германии в «Баварию» за € 10 млн, включая бонусы.

В нынешнем сезоне Урбиг выступает за «Кёльн» во второй Бундеслиге. Голкипер принял участие в 10 матчах, пропустил 20 мячей и дважды сыграл «на ноль». В начале ноября Йонас потерял место в основе. Ранее инсайдер Флориан Плеттенберг писал, что «Бавария» согласовала условия личного контракта с вратарём, но её первое предложение «Кёльн» отклонил.

За Киммиха продолжают бороться английские топ-клубы

Йозуа Киммих Фото: Alex Grimm/Getty Images

Тем временем публикуются новые инсайды по поводу будущего звезды «Баварии» Йозуа Киммиха, чей контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2025-го. За правого защитника / опорного полузащитника борются два гранда АПЛ. Как сообщает Football Insider, «Манчестер Сити» пытается подписать Киммиха уже в это трансферное окно на замену травмированному Родри. А по данным Caught Offside, интерес к Йозуа активизировал «Ливерпуль». Однако сам немец пока не принял никакого решения относительно трансфера.

У Киммиха в нынешнем сезоне 29 матчей, один забитый мяч и восемь голевых передач. Йозуа находится также в фокусе внимания «Реала». Сам немец, отвечая на очередной вопрос о своём уходе из «Баварии», сказал для Bild: «Честно говоря, не могу сообщать последние новости каждые три дня. В какой-то момент новости появятся. Но не хочу комментировать их каждые три дня».

«Марсель» сделал предложение о трансфере игрока сборной Италии

Николо Фаджоли Фото: Claudio Villa/Getty Images

«Марсель» отправил запрос в «Ювентус» по поводу трансфера полузащитника сборной Италии Николо Фаджоли, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио. По его данным, французский клуб рассчитывает оформить сделку как аренду. Но сторонам ещё предстоит обсудить вопрос возможного или обязательного права выкупа 23-летнего игрока. Ориентировочная стоимость Фаджоли – € 20 млн. В нынешнем сезоне у Николо 22 матча во всех турнирах (но в основе всего семь) и одна голевая передача.

Помимо того, «Марсель» рассматривает кандидатуру вингера «Ромы» Николы Залевского. По данным Ди Марцио, сейчас клуб ещё только ищет возможность организовать переезд 23-летнего поляка во Францию. У Залевского в текущем сезоне 17 матчей и две голевые передачи. Он оценивается Transfermarkt в € 10 млн.

Клуб Криштиану Роналду нашёл нового форварда в АПЛ

Джон Дуран Фото: Dan Mullan/Getty Images

Саудовская Аравия продолжает манить давно горящих и только восходящих звёзд. По данным El Nacional, «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, хочет подписать нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана. Сумма сделки может составить € 80 млн. Самого 21-летнего колумбийца, как утверждает источник, привлекает возможность поиграть в одной команде с великим португальцем.

В нынешнем сезоне Дуран сыграл 28 матчей и забил 12 голов. Хотя, как правило, выходил на замены – 21 раз. В этом месяце появлялись слухи и о других претендентах на нападающего «Астон Виллы». «Вест Хэм» якобы предлагал за Джона € 57 млн и получил отказ. «ПСЖ», «Барселона», «Реал», «Челси» и дортмундская «Боруссия» тоже внимательно следят за колумбийцем. Причём Марко Асенсио мог бы поехать в обратном направлении из Парижа в Бирмингем, если бы «ПСЖ» выкупил Дурана.

Бабичу предложили «суперконтракт» в Саудовской Аравии

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Саудовскую Аравию заманивают и лидера обороны «Спартака» Срджана Бабича. Появились новости об условиях сделки, которые предлагаются центральному защитнику и москвичам. Как сообщил журналист Иван Карпов, один из саудовских клубов готов заплатить за 28-летнего серба € 10 млн. По данным Metaratings, самому Бабичу дают контракт с зарплатой около € 4 млн в год.

«Саудовцы очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали. Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт, и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», – сказал агент игрока Мануэль Стоянович.

Ранее появилась информация, что за Бабича готовы побороться два клуба из ОАЭ и один – из Саудовской Аравии. У серба в этом сезоне 19 матчей, два гола и одна голевая передача.

Магомеда-Шапи Сулейманова зовут в МЛС

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: arisfc.com.gr

Ещё один российский игрок вслед за Алексеем Миранчуком может оказаться в чемпионате США и Канады. По информации журналиста Тома Богарта, «Спортинг Канзас-Сити» близок к подписанию Магомеда-Шапи Сулейманова и его испанского партнёра по «Арису» Ману Гарсии. За двух футболистов клуб МЛС заплатит грекам $ 5 млн. Стало известно, что переход Гарсии уже полностью согласован, а детали сделки по воспитаннику «Краснодара» ещё предстоит доработать.

Сулейманов проводит второй сезон в «Арисе», но греческий клуб только в прошлом году выкупил его за € 1 млн у лидера РПЛ. До этого Шапи играл на правах аренды. В нынешнем чемпионате россиянин набрал 1+1 в 12 матчах, кроме того, у вингера две встречи без результативных действий в Кубке страны.

«Локомотиву» предложили нападающего из Хорватии

Патрик Мийич Фото: tsv-hartberg-fussball.at

Как стало известно «Чемпионату», московскому «Локомотиву», находящемуся в поиске нового нападающего, предложили хорвата Патрика Мийича. Этот 26-летний игрок выступает в чемпионате Австрии за «Хартберг». В нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал четыре голевые передачи. Однако, несмотря на высокую результативность, Мийич не привлекает железнодорожников.

«Локомотив» продолжает искать форварда на иностранном рынке. Поэтому клубу был предложен Мийич. Обсуждались трансфер за € 1 млн и зарплата € 500 тыс. в год, но «Локомотив» отказался от этого варианта и продолжает поиск», – сообщил источник «Чемпионата».