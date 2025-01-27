Большая рокировка «Зенита» и продолжение чистки в «Спартаке». Трансферы РПЛ за неделю

В России наконец-то открылось зимнее трансферное окно. Понятно, что клубы могли подписывать игроков и до этого момента, но теперь даже формальные аргументы не делать этого болельщики не примут. Последняя неделя была очень активной, особенно это касается «Зенита», который провёл серьёзные изменения в составе.

Луис Энрике: «Ботафого» → «Зенит» (€ 30 млн)

Луис Энрике Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» первым из топов сделал серьёзную покупку. В понедельник клуб официально объявил о переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике. Контракт футболиста сборной Бразилии с клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Энрике уже присоединился к команде и начал тренировки. А в ближайшее время наверняка дебютирует за «Зенит». Да, в медиа вызвала много обсуждений сумма перехода, однако позже руководство объяснило, что это взаимозачёт. Ведь в обратную сторону отправился Артур, а летом уйдёт и Вендел.

Артур: «Зенит» → «Ботафого» (€ 10 млн)

Артур Фото: fc-zenit.ru

Автор «золотого» гола «Зенита» провёл в Петербурге всего один год. Приглашали его как потенциальную замену Малкому, но красивой истории не вышло. Хотя шансов футболисту предоставляли достаточно. Артур так и не стал игроком стартового состава и не выглядел человеком, который готов делать разницу. Спустя год в «Зените» решили, что бесполезно ждать ещё. Плюс у самого бразильца родился ребёнок, и он захотел вернуться на родину. «Ботафого» согласился включить в сделку по Энрике Артура, который не хотел возвращаться на сборы с командой.

Клаудиньо: «Зенит» → «Аль-Садд» (€ 20 млн)

Клаудиньо Фото: al-saddclub.com

Да, ещё одна крупная сделка «Зенита». Продажа Клаудиньо. Мало кто верил, что клуб согласится отпустить своего лидера зимой. Однако в руководстве и тренерском штабе, видимо, поняли – держать лидера, у которого больше нет мотивации, нет никакого смысла. А тут пришло отличное предложение: сначала — из Бразилии, потом — из Катара. В Петербурге выбрали второй вариант, более выгодный. А сам Клаудиньо с зарплатой примерно в € 6 млн теперь точно обеспечит себя до конца жизни.

Александр Селихов: «Спартак» → свободный агент

Александр Селихов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Было понятно, что вратарь не останется в команде. Статус второго номера явно не устраивал Селихова, а перспектив стать первым не было. Так что теперь Александр в поисках нового клуба. По слухам, его кандидатуру предложили «Ростову», однако пока итогового понимания по будущему вратаря нет. Сам он вряд ли захочет сильно падать по зарплате, плюс точно желает получать больше игровой практики. А у «Ростова» хоть и нет явного первого номера, но есть несколько молодых кандидатов на это место.

Роман Тугарев: «Ростов» → свободный агент

Роман Тугарев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ещё пару лет назад Тугарев был если не ключевым, то очень важным игроком команды. Потом — приход новичков, потеря места в составе, статус запасного и аренда в «Торпедо». Однако и она ничего не изменила. Роман так и не смог вернуться в состав и просто потерял последние полгода. Сейчас «Ростов» согласился расторгнуть контракт с полузащитником, который выбирал между «Ротором» и «Балтикой». Но, похоже, всё-таки выбрал Волгоград, где в скором времени окажется.

Евгений Чернов: «Ростов» → «Балтика» (аренда)

Евгений Чернов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Защитник «Ростова» не полетел на сборы с командой и получил разрешение искать новый клуб. Всё дело в том, что в нынешнем сезоне Чернов потерял место в составе и выходил на поле в основном в Кубке России. И то не всегда. А желание играть никуда не делось, так что переход в «Балтику», которая борется за выход в РПЛ, очень даже логичен. Там не хватало опытных игроков, которые много лет провели на высоком уровне. Да и шансов в новой команде у Евгения наверняка будет куда больше.

Зе Турбо: «Пари НН» → АЕЛ (аренда)

Зе Турбо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Пари НН» не только масштабно закупается, но и активно расстаётся со своими игроками. Один из самых высокооплачиваемых игроков Нижнего гвинейский форвард Зе Турбо отправился в аренду в кипрский АЕЛ до конца сезона. При этом, по информации «Чемпионата», российский клуб будет платить игроку 20% зарплаты, а летом сможет продать его за € 200 тыс. Если соответствующее желание возникнет у второй стороны.

Виктор Мендес: ЦСКА → «Коло-Коло» (€ 1,2 млн)

Виктор Мендес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как сообщил официальный сайт клуба «Коло-Коло», контракт с Виктором Мендесом был заключён ещё 22 января. А переход полузащитника – важная часть работы по завоеванию трофея в год 100-летия клуба. Парадокс в том, что ни ЦСКА, ни «Крылья Советов» (именно в этом клубе Мендес выступал на правах аренды) не подтвердили сделку. В московском клубе заявили, что клубы находятся в процессе переговоров, однако контракт всё ещё не подписан. Так или иначе, вероятно, остались только формальности. Ведь Мендес категорически не хочет возвращаться в Россию.

Георгий Арутюнян: «Краснодар» → «Академия Пушкаша» (€ 1 млн)

Георгий Арутюнян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Чемпионат» ещё в начале января сообщал о возможной сделке по переходу Арутюняна в венгерский клуб, а теперь информацию подтвердили и в «Краснодаре». Воспитанник «быков» действительно получал уж слишком мало игровой практики. При этом защитник стабильно вызывается сборную Армении, так что в интересе из европейского клуба не было ничего удивительного. Сейчас «Академия Пушкаша» лидирует в чемпионате Венгрии, опережая даже «Ференцварош».

Огнен Ожегович: «Пари НН» → «Сакарьяспор» (аренда)

Огнен Ожегович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Виктор Гончаренко, видимо, решил перестраивать все линии команды. Сначала клуб покинул Зе Турбо, теперь другой игрок атаки – Огнен Ожегович. Интересно, что сербский нападающий перешёл в нижегородский клуб только полгода назад. И в 16 матчах РПЛ забил два гола и сделал одну передачу. Футболист будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2024/2025. При этом у «Сакарьяспора» есть право выкупа.