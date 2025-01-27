«МЮ» затащил матч, в котором ничего не создал! А его полузащитник выдал лучший сейв дня

На днях тренер Рубен Аморим сказал, что сейчас, возможно, худший «МЮ» в истории. Перед этим у португальца произошёл тяжёлый разговор с командой. Возмущаясь футболистами после поражения, Аморим даже разбил телевизор (информация – The Athletic). В результате теперь уже «Фулхэм» был фаворитом по коэффициентам букмекеров. И это при том, что у «МЮ» на месте все игроки основы. Нет разве что Люка Шоу и Маунта, однако про них многие успели забыть.

Можно было ожидать, что команда Аморима покажет реакцию на последние неудачи, но первый тайм выглядел грустно. Особенно в исполнении гостей. Хойлунд раз за разом терял владение. До перерыва «МЮ» не смог создать даже полумомента. Разница по ударам за первый тайм – 5:1 в пользу «Фулхэма». И это ещё в статистику записали удар де Лигта, хотя там мяч просто отскочил от него во время борьбы.

Из интересного можно отметить разве что поменявшихся флангами Мазрауи и Дало. Теперь справа вышел португалец. Видимо, это было сделано под соперника. Фланг Мазрауи и Гарначо смотрелся чуть активнее, но всё равно уныло. Мало обострял и Бруну, который сейчас вышел не на позиции одной из «десяток», а вторым опорником вместе с Угарте. Аморим говорил, что так капитан чаще оказывается лицом к воротам соперника. Только вот то, как игрок «Фулхэма» поскользнулся перед игрой, выглядело опаснее, чем все моменты в первом тайме в исполнении обеих команд.

В начале второго тайма Фернандеш пару раз пробил по воротам, однако сначала его накрыли, а потом хитрый удар со штрафного под стенкой пришёлся мимо ворот. Затем заметным событием второго тайма стала травма Гарри Уилсона, вместо которого вышел Адама Траоре. Он в какой-то момент обвёл троих, пока его не сбил Угарте, получивший в этом эпизоде и предупреждение, и повреждение. Адама Траоре ещё и достаточно опасно пробил – мяч прошёл рядом с дальней девяткой.

Удар Адама Траоре Фото: Кадр из трансляции

По такой игре казалось, что 0:0 будет самым логичным исходом. Но «МЮ» умудрился выиграть встречу, в которой смотрелся точно не лучше соперника. И всё благодаря удару Мартинеса из-за штрафной и рикошету от Лукича. После этого голкипер «Фулхэма» дотянулся до мяча, однако он всё-таки зашёл в ворота от перекладины. «МЮ» победил, хотя за весь матч не создал ни одного опасного момента. Единственный полновесный шанс был на 90+5-й минуте, но VAR показал, что Амад забил после офсайда.

Отдельное спасибо за три очка игроки «МЮ» должны сказать 21-летнему Тоби Коллайеру. Парень вынес мяч с линии ворот после удара Андерсена. Молодого полузащитника ещё долго обнимали партнёры по команде.

Сейв Коллайера Фото: Кадр из трансляции

После этой победы «МЮ» поднялся на 12-е место, а «Фулхэм» остался на 10-й строчке.