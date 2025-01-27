Как описать такую «Барселону»? После семи голов в ворота «Валенсии» слов не осталось

Вчера «Реал» разобрался с последней командой Ла Лиги — «Вальядолидом». Если «Барселона» всё ещё надеется вернуть чемпионство, нужно было обыграть дома предпоследнюю, пусть и куда более именитую, — «Валенсию». Получилось наилегчайше. И это даже преуменьшение.

Флик не включил в заявку приболевшего Педри, а на лавке оставил Левандовского (его место занял Ферран), Гави (в центре поля вышли де Йонг и Касадо), Араухо (видимо, слишком сильно отмечал переподписание контракта) и Пенью. Щенсны прилично «напривозил» в лигочемпионском матче с «Бенфикой». Но каталонцы совершили легендарный камбэк. Этим тренер и объяснил решение: «Мы обсуждали вратарский вопрос с техническим персоналом. С Войцехом мы пока не уступали, и это одна из причин выбора».

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Каталонцы не стали нервировать болельщиков и забили уже на третьей минуте. В первой же атаке! Ямаль обыгрался с Фермином, сместился в центр и мягко забросил в центр штрафной, где де Йонг вторым касанием спокойно направил мяч в левый от себя угол. Тут же ещё и Рафинья опасно в штрафную ворвался, но Фулкье его попытку заблокировал.

Второй забитый мяч долго ждать всё равно не пришлось. Теперь в центре штрафной оказался воспитанник «Валенсии» Ферран. Чем и воспользовался Бальде, набросив прямо на него. Удар щёчкой в прыжке, бесполезный прыжок Мамардашвили, и в гостеприимстве «Барсы» отпали последние сомнения. Гол Торрес праздновать не стал. Едва ли это как-то подбодрило гостей.

Ферран Торрес не празднует гол в ворота «Валенсии» Фото: Javier Borrego/Getty Images

Избиение продолжилось. 14-я минута принесла заодно и гол Рафиньи. Ямаль технично отдал пяткой, Фермин идеально закинул вперёд, а бразилец как на тренировке убежал от защитников, ушёл вправо от выбежавшего Мамардашвили и поразил пустые ворота.

24-я минута — привет, 4:0. Кубарси недолго думая забросил вперёд, Фермин выбежал из-за спин валенсийцев, классно принял мяч и исполнил неизбежную казнь. Георгию впору было эмоционально цитировать припев песни «Моя оборона». При желании дыры в защите «Валенсии» можно было рассмотреть из космоса — настолько они поражали размерами. У аутсайдера РПЛ «Оренбурга» игра сзади качественнее.

Дальше Торрес вслед за закидушкой Кунде с лёта и близкого расстояния пробил неточно. Мамардашвили парировал выстрел Бальде. Тем не менее вместо пятого каталонского гола едва не случился первый валенсийский. Контратака привела к фолу Щенсного на Дуро. В нарушении на пенальти сомнений не было никаких. Только вот перед этим Гайя уронил Кунде. Собственно, с этого и начался выпад «Валенсии», так что долгий просмотр VAR аннулировал 11-метровый.

«Барса» останавливаться, разумеется, не планировала. Да, подождали до компенсированного к первому тайму времени. Подумаешь. Ямаль разрезал оборону, «пушка» Рафиньи пришлась в штангу, Фермин добил в пустые и оформил дубль. Ранее в нынешнем сезоне он не забивал. А «летучие мыши» не пропускали больше трёх. Если бы это был бокс, судья сжалился бы, остановил матч – и признал нокаут.

Вторая половина стала формальностью. Как, впрочем, и бо́льшая часть первой. Ферран промазал с выхода один на один, а «Барселона» великодушно пропустила: Кунде, Гарсия и Кубарси проспали размашистую атаку с прострелом Лопеса и замыканием Дуро. Выскочивший с лавки Левандовски ушёл вправо, катнул мяч под штангу, вернул разницу и оформил 100-й мяч «Барсы» в сезоне. Уже в январе! За 35 встреч! Спасибо за классную проникающую передачу Фермину.

Рафинья празднует гол в ворота «Валенсии» Фото: David Ramos/Getty Images

Перес отквитал ещё один мяч — его отменили из-за офсайда Риохи. Плюс вновь пару неплохих шансов упустил Ферран. Но исправился и прострелил на автогол Тарреги. 7:1! Никто бы не удивился, уйди со скамейки Карлос Корберан в стиле Георгия Ярцева во время выезда сборной России в Португалию 21-летней давности.

Тут даже про теннисный счёт банально не пошутить — планку играючи перевыполнили. У «Барселоны» только один минус — нестабильность. Иначе не было бы семиочкового отставания от «Реала». Тем не менее согласятся даже болельщики мадридцев — такой футбол не может не восхищать.