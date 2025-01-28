«Все мы росли на песнях Басты». Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов вернулся в Россию

Взрослая карьера Виталия Денисова началась с выигранного в составе ЦСКА Кубка УЕФА. Затем крайний защитник из Узбекистана сыграл больше сотни матчей за «Локомотив», даже зацепил последнее чемпионство Москвы перед гегемонией «Зенита».

После недолгих отрезков в «Крыльях Советов», «Рубине», «Роторе», «Томи» и «Балтике» Виталий уехал обратно на родину, в Узбекистан, а совсем недавно вернулся в Россию. Нет, 37-летний защитник ещё не завершил карьеру — он будет играть в Медиалиге за клуб Басты!

«Все мы росли на песнях Басты»

— Как появился вариант перейти в «СКА-Ростов»?

— Переговоры с моим прошлым клубом («Бухара». — Прим. «Чемпионата») затянулись, не смогли найти общий язык в некоторых вопросах. Мой хороший друг Сергей «Брейн» Гореликов пригласил. Мы с ним созвонились, и он принял участие в этих медийных делах.

— Вы говорите о сорвавшихся переговорах с «Бухарой» о продлении контракта?

— Они не сорвались, а скорее затянулись. Не смогли договориться в определённых вопросах.

— Другие варианты были? Может, в профессиональном футболе?

— Честно говоря, думаю, что уже не успел бы попасть в какую-то профессиональную команду. Пытался с кем-то поговорить, но было уже поздно — все набрали себе ребят.

— СКА — единичная история или были другие клубы из Медиалиги?

— До этого предлагали, звонили разные команды. И в прошлом году, и в позапрошлом. Когда медиафутбол стал более-менее популярен, начал набирать обороты, мне звонили из нескольких команд. Когда был без команды, позвали просто поиграть за 2DROTS. Но тогда ещё не было такого сильного ажиотажа вокруг медиафутбола.

— Хотели продолжать играть профессионально?

— Конечно, а кто бы не хотел? Тем более с таким опытом за спиной, как у меня.

— Баста принимал участие в переговорах?

— Нет-нет. Всё было через Брейна. Он позвонил, рассказал — договорились.

— А до этого с Василием пересекались?

— Нет. Но один раз близкий друг подарил мне билеты на его концерт, и мы сходили. До перехода в СКА был знаком только с творчеством Басты.

— Близко его творчество?

— Не, ну слушайте (улыбается)… Столько культовых песен. Об этом даже говорить не приходится. Все мы росли на них, на творчестве Басты. Мне 37 лет — как думаете, давно я слушаю его песни?

Виталий Денисов с Бастой Фото: Пресс-служба СКА

— Вопросов нет. Интересно узнать ваше отношение к медиафутболу — у всех оно очень разное.

— Я пока не раскусил этот орешек. Но знаю, что влияние медиа здесь очень большое. Не меньше, чем в профессиональном футболе, а в каких-то моментах даже больше. Пока я привыкаю и ещё не познал реальных масштабов медиафутбола в России.

— Недавно один из клубов пытался пригласить Деле Алли.

— Да ладно? Не слышал! Знаю, что в Эмиратах будет большой турнир, пригласили одного очень известного в прошлом футболиста.

— И профессионалов из России много приезжает — как вам такой вариант продолжения карьеры?

— Не могу сказать, что приехал доигрывать. Я выхожу на поле на 90 и более минут, в прошлом сезоне сыграл около 22 матчей. Если бы уже доигрывал, то выходил бы на 15-20 минут или просто находился бы в команде чисто для раздевалки, как некоторые опытные игроки. А я, извините, отыграл львиную долю сезона в основном составе. Какие вопросы? Самое главное — желание. У меня оно остаётся по сей день. Вопрос — в желании клубов. Для меня опытный и взрослый футболист всегда был бы в плюс. Если бы он смог выполнять определённые нагрузки, будь я тренером, 100% рассматривал бы его.

— Но далеко не все профессионалы приезжают в Медиалигу в таком возрасте, есть и 26-летние.

— Для кого как. Кто-то может рассматривать это по-своему: для кого-то это минус, для кого-то — плюс. Если ты будешь судить с негативом, конечно, это не сыграет тебе на руку. Но в любом случае футболист находится на футбольном поле, пусть это даже и не профессиональная лига. Хоть это и Медиалига, но в команде присутствуют доктор, массажист, администратор. Тут всё есть, это говорит о профессионализме клуба. Любой свой шаг надо рассматривать только с точки зрения позитива. Как мне многие писали, газ в пол!

— А Андрей Лунёв, например, критиковал медиафутбол.

— У всех разное мнение, и каждый имеет на него право.

— В чём главная характерная черта медиафутбола для вас?

— Ты постоянно под камерами. Да, в «Локомотиве», «Крыльях Советов», «Рубине» это тоже было, но тут постоянный фокус. Для меня это что-то новое. Нужно быть в кадре, общаться.

— Вы были к этому готовы?

— Поспрашивайте ваших коллег, которые со мной ранее общались. Были моменты, где мог отказать в интервью, но это было очень редко и по каким-то серьёзным причинам. А так я всегда открыт, особенно если это было обговорено заранее. Выбрали время, место, встретились, поговорили — как с вами. Это часть моей работы. У меня есть контракт, определённые обязательства. В том числе общение со СМИ. В профессиональных клубах тоже есть такое. Например, общение после матчей. Да, может быть плохое настроение из-за поражения или своей неудачной игры, но выйти и сказать пару слов, думаю, в любом случае несложно.

«Узбекистан — футбольная страна!»

— Ваше возвращение в Узбекистан несколько лет назад — это целенаправленное желание вернуться на родину?

— Можно сказать и так. Были разговоры с клубами из России, но ждать вечно я тоже не мог. Позвонил человеку, мне нашли несколько вариантов в Узбекистане, выбрал «Согдиану».

— В последнее время мир всё чаще слышит про узбекский футбол: Файзуллаев, Хусанов, удачный Кубок Азии, Олимпиада. Это тенденция развития местного футбола?

— Футбол в стране судят по сборной. Кубок Азии получился успешным. Плюс футболисты, выступающие за границей — это тоже своего рода критерий и реклама. Вот есть человек в ЦСКА, «Роме», сейчас — в «Ман Сити». Это привлекает внимание, и я надеюсь, что сейчас к узбекским футболистам его будет больше. Но всегда можно что-то улучшить в плане развития футбола в стране. Надеюсь, всё это только поспособствует.

— Кажется, что сейчас крутых узбекских легионеров в видных лигах больше, чем когда-либо.

— Хусанов — первый узбекский игрок в истории АПЛ. Это в любом случае топ. Дай бог, чтобы он заиграл в Англии и получал постоянную игровую практику. Посмотрим, может, и Аббос уедет куда-то в ближайшее время.

Абдукодир Хусанов и Джон Стоунз Фото: Michael Regan/Getty Images

— Это плод каких-то новшеств и улучшений в работе академий?

— Не могу сказать точно, потому что не окунался в эту сферу: школы и прочее. Знаю, что их пытаются развивать, создавать фарм-клубы, детские секции в разных городах.

— Хусанов — пример для игроков из не самых футбольных стран?

— А кто вам сказал, что Узбекистан –нефутбольная страна? Я с вами полностью не согласен, Узбекистан — футбольная страна! Взять хотя бы «Пахтакор» с его футбольной историей, «Бунёдкор», в котором главным тренером был Сколари и Ривалдо успел поиграть. Тут я не согласен с вами (улыбается)!

— Но не так много футболистов из этих стран уезжает в топ-лиги.

— Да, но Узбекистан — это Азия. Если бы мы в своё время вышли на чемпионат мира, обратили бы на себя ещё больше внимания. Произойди это хотя бы раз, автоматически появляется уже другой статус. К сожалению, при мне сборная Узбекистана не смогла пробиться на ЧМ, но я надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация изменится. Этого ждут и хотят все, очень много разговоров об этом. Недавно впервые за всю историю вышли на Олимпийские игры и вписали свои имена. Нужно двигаться дальше и не останавливаться на этом.

— Сейчас в отборе на чемпионат мира Узбекистан чувствует себя достаточно уверенно.

— Можно сказать и так. Осталось четыре игры — надо постараться их выиграть.

— Если в итоге получится, что это событие будет означать для страны?

— Очень многое. Весь Узбекистан будет праздновать и отмечать это событие, потому что это будет действительно прорыв и новая глава для узбекского футбола.

— Подобное было и в России, когда сборная вышла из группы на домашнем чемпионате мира.

— Да, но Россия чаще играет на мундиале, а в тот раз была хозяйкой турнира. Я даже чуть-чуть побыл в Москве, когда всё это происходило. С одной стороны, был рад: в сборной много ребят, с кем играл. Но с другой — пробки в Москве были ужасными (смеётся).

— Тогда футбол обсуждали даже те, кто никогда в жизни его не смотрел. В Узбекистане будет так же?

— Дай бог, чтобы это сначала произошло. А потом прилетайте в Узбекистан и сами во всём убедитесь.

«После победы в Кубке УЕФА болельщики кричали: «Бери медаль, выходи!»

— Перенесёмся в самое начало вашей карьеры — сразу же Кубок УЕФА с ЦСКА. Вспомните тот путь к трофею.

— Даже не знаю, с чего начать. На тот момент мне было… 18 лет. Помню тот год, его начало. Прилетаю на первый сбор, кажется, в Италию. Первая тренировка — сразу тест Купера. Пробежали. Было вообще не вкусно (смеётся). Только прилетели, и сразу такая нагрузка — тяжело. Вели планомерную подготовку к каждой игре Кубка УЕФА. Просматривали от и до как свои игры, так и соперников. Выявляли их сильные стороны, которых нужно было избегать, и слабые, чем нужно воспользоваться. Бо́льшая часть этой теории действительно использовалась на поле — и по итогу мы стали обладателями Кубка УЕФА.

Был тяжёлый год. Я, может, не сразу осознал значимость всего этого. Но опыт, который тогда приобрёл, для мальчика 18 лет был бесценен. Спустя время вспоминаешь всё это, используешь этот опыт. Скоро 20 лет… Когда праздновать будут? 18 мая это было! Недавно встречался с ярым фанатом ЦСКА, и он мне напомнил: скоро будет празднование.

Спустя столько времени я вспоминаю, как всё было, что говорили, отношение всех к этому событию. Наверное, даже не было какой-то нервозности: «Это Кубок УЕФА, надо выиграть!» Всё было планомерно, спокойно. Напряжённых моментов не было, но, может, я их не видел. Путь был тяжёл, непрост, однако цели достигли. Это незабываемо и бесценно.

— Даже на поле никто не волновался?

— Первый тайм финала закончился со счётом 0:1, вёл «Спортинг». Помню, как в разделке Валерий Георгиевич напихал, чтобы встряхнуть нас. Второй тайм — и 3:1.

Виталий Денисов празднует с партнёрами по ЦСКА победу в Кубке УЕФА Фото: Etsuo Hara/Getty Images

— Как праздновали?

— В моём районе жило очень много болельщиков ЦСКА, и они меня тогда вытащили на улицу в 8-10 утра. Кричали: «Бери медаль, выходи!» А что было в центре Москвы… Люди гуляли и праздновали. В тот момент, кажется, не было разделения на болельщиков «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и других — все болели за победу. Я тоже всегда переживал за российские команды в еврокубках, кто бы это ни был.

— На 20-летие победы ЦСКА готовит что-то очень масштабное. Если позовут, вас ждать?

— Дата-то крупная! Юбилей! Конечно, приду, с большой радостью!

— Реально ли собрать тот состав «Спортинга»?

— Я очень надеюсь, что они не откажутся приехать, если направить запрос. Это будет знаменательно.

— Жизнь разбросала по миру участников финала в Лиссабоне, следите за их судьбами?

— Один сейчас со мной в «СКА-Ростов» играет, Юра Жирков! Вася Березуцкий тренирует в Азербайджане, второй брат — в штабе ЦСКА. Даже успел немного поработать главным. Ролан Гусев — в «Динамо».

— Вагнер играет ещё.

— Во! Он молодец, я очень рад. Саша Салугин подался в агентскую деятельность. Конечно, Акинфеев ещё на поле! Всех вспомнить не могу. Читал, что Карвальо недавно приезжал в Москву.

— Общаетесь с кем-то сейчас?

— С Юрой Жирковым мы и до СКА периодически общались. А так не особо. Да и я совсем молодой был, с кем успел поиграть? Богдан Шершун, царствие небесное, с ним играл в «Днепре». Поиграл с Роланом Гусевым. Но я всё равно был моложе большинства ребят. Несколько лет назад встретил Васю Березуцкого в Узбекистане. Он меня увидел, я даже не заметил сначала. Поговорили, обнялись. Всегда приятно встречать старых друзей.

— Жирков умудрился доиграть до достаточно приличного футбольного возраста на фланге в основе «Зенита». В чём его секрет?

— В первую очередь это отношение тренера. Я так понимаю, Сергей Богданович не смотрел на цифры в паспорте. Если человек играет, выполняет свои функции, в чём проблема? Нужно следить за собой, питанием, ходить в зал. У всех всё по-разному. Если видишь, что тебе чего-то не хватает, добирать и работать над этим. Плюс это ведь колоссальный опыт, приобретённый за столько лет.

— О Жиркове были и шутки, и восхищение.

— Люди шутят, а человек играет. Собаки лают, а караван идёт! Даже на чемпионате мира он был одним из лучших.

«В какой-то момент поймал себя на мысли, что не хочу уезжать из «Днепра»

— Приличную часть карьеры вы провели в «Днепре» — как там оказались?

— Как-то пришёл к руководству ЦСКА. Было несколько вариантов. По-моему, на тот момент с конкретикой вышел «Спартак» из Нижнего Новгорода. Нижний близко — мне посоветовали поехать туда. Плюс там была молодая команда: Сергей Самодин, Пашка Степанец из ЦСКА, Вартан Мазалов — тоже оттуда. Плюс ребята из дубля. Прошёл год, я вернулся в клуб, контракт заканчивался. Меня хотели взять на просмотр «Терек», «Алания», «Кубань».

Потом кто-то заговорил про «Днепр» и их тогдашнего тренера Олега Протасова. Если не путаю, им звонили агенты и интересовались по поводу меня. Дали характеристику, и поступило конкретное предложение. Никаких просмотров — сразу контракт. Посидел, подумал и перешёл в «Днепр». Хорошая команда, тренер, база, город. Приехал — всё супер. Сначала, понятное дело, другая страна, переезд. А потом прошло месяца два, и всё очень нравилось. Ребята в команде были невероятно дружные. Я даже больше скажу: в какой-то момент поймал себя на мысли, что не хочу оттуда уезжать. Это была команда-семья, дружная, с традициями внутри команды. Такие люди в советское время там играли, такие воспитанники выходили… И ребята в «Днепре» все были невероятно дружными: помогут, подскажут, кому-то наберут — узнают. В какой-то момент грустил, что уехал.

— Почему же так получилось?

— Переговоры не увенчались успехом. Не договорились по определённым условиям.

— Через пару лет «Днепр» дошёл до финала Лиги Европы — как вы смотрели на это уже со стороны?

— Очень сильно переживал за ребят. Созванивался, списывался, желал удачи в день матча. В этой команде я состоялся как взрослый футболист, не скрываю этого и очень люблю «Днепр».

— Наверняка для всей команды это был первый опыт игры в матче такого уровня — вы делились своим?

— У меня никто не спрашивал совета — так бы поделился (смеётся).

— Что ребята чувствовали после поражения?

— Несмотря на проигранный финал, это в любом случае большое достижение для клуба. Конечно, разочарование было. Но ребята играли в финале — это огромный плюс.

— Как реагировали на фактическое исчезновение клуба почти сразу после этого финала?

— Очень болезненно.

— Есть понимание, почему такое часто происходит с клубами с постсоветского пространства?

— Отсутствие финансирования. Не могу сказать достоверно, как это происходит. Это стоит спросить у людей, которые были руководителями этих клубов. Как такое происходит? Отсутствие финансирования, неправильный менеджмент, некомпетентные люди у руля.

— Слышали о кейсе «Крыльев»?

— Кто-то кому-то что-то сказал, что-то предложил. Не вникал в эту тему.

— Наихудший из возможных исходов — банкротство.

— Опять же, то, о чём я говорю. Всегда это происходит по-разному. Обидно, что это происходит именно с «Крыльями»: шикарный стадион, город.

«Когда Сёмин позвал меня, аж вздрогнул: «Что я натворил? Где я был вчера?»

— Читал, что после «Днепра» у вас была возможность уехать в Бундеслигу.

— Было несколько вариантов, когда заканчивался первый контракт. Это был «Вердер», но до конкретики не дошло. По каким причинам, не знаю. Я лично с ними не общался, а агент сказал, что это было несерьёзно.

— Сами хотели тогда попробовать себя в Европе?

— Конечно.

— Но перешли в «Локомотив» — это самый значимый период в вашей карьеры?

— Один из главных, да. Безумно рад, что оказался там, несмотря на то как было хорошо и по-домашнему в «Днепре». Но что ни делается – всё к лучшему. Не открыв дверь, ты не узнаешь, что за ней. Перешёл в «Локомотив» и ни в коем случае не пожалел. Любой свой переход рассматриваю с точки зрения позитива и пользы.

Там я взял и бо́льшую часть своих трофеев. Мы выиграли два Кубка России, бронзу и чемпионство. Чемпионство — выполненная задача на сезон, а «Локомотив» считался и считается грандом российского футбола. Конечный результат всегда во главе угла. Отпраздновали тогда по-чемпионски! Было очень классно, начиная с финального свистка встречи с «Зенитом».

Виталий Денисов с болельщиками «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сёмин был с вами постоянно во время празднования того чемпионства?

— А куда он денется? Конечно! Отмечал своеобразно. Что-то сказал, взял микрофон. Когда ехали в автобусе, все кричали: «Палыч! Палыч! Палыч!» Очень классно было.

— У вас есть история, связанная с Юрием Палычем?

— Человек он с чувством юмора. Помню, я ему настраивал навигатор в машине. «Виталик, пойдём, поможешь мне с машиной». Я уже думал, сейчас под капот полезу (смеётся). Говорит: «Да мне надо адрес вбить, у тебя же такая же машина — помоги мне!» Когда он меня позвал, я аж вздрогнул: «Что я натворил? Где я был вчера? Я же ничего не делал!» Потом выдохнул.

— Как в целом Сёмин выстраивал взаимоотношения с футболистами?

— На моём пути все тренеры всегда относились к нам с пониманием. Любой вопрос можно задать по-разному: агрессивно или по-дружески. Слава богу, в моей карьере все ко всему подходили с пониманием, не было такого: это — нет, то — нет. Были правильные понятия. Есть некоторые вещи, которые выше футбола, особенно семья. Если, не приведи Господь, что-то в семье случалось, ни один тренер ни в чём не отказывал и ничего не запрещал. Слетать домой, пропустить тренировку — вообще проблем нет. Надо лететь — лети, сразу всё решалось.

«Миранчуки — молодцы, просто умнички»

— На ваших глазах проходило становление Миранчуков. Какими они были в юности?

— Лёшка пораньше начал, Антоха пару раз уезжал в аренду. Лёша с дубля попал в первую команду, после финала Кубка постепенно подводили. Оба были большие молодцы, просто умнички. Миранчуки правильно воспринимали критику в свой адрес, если что-то говорил тренер или кто-то из старших партнёров. Плюс оба не обделены талантом. Поругаться они могли только между собой как братья, а в остальном — вообще нет.

— То, что Алексей более талантливый, было видно на протяжении всей их карьеры?

— У Антона было несколько травм, я бы так не сказал. Казалось, что Лёша лучший, но Антону не позволили полностью раскрыться травмы.

Братья Миранчуки Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Внимательно следите за их карьерой?

— Не всегда получается смотреть игры, но слежу и за одним, и за вторым.

— Как отреагировали на переезд Алексея в США?

— Не могу ответить, не знаю нюансов. В любом случае это выбор Алексея, и никто не вправе его судить. Желаю только успехов.

— Антон ещё несколько лет побыл лидером «Локо», а дальше «Сьон» — тут мнения тоже разделяются.

— Та же история, что и переезд Лёши из «Аталанты» в США. Кто знает, где Антон окажется через полгода? Возраст не препятствие. Да, предпочтение в большинстве случаев отдаётся молодости, но 30 лет — ни туда, ни сюда. Расцвет футболиста начинается в 25-26 лет. Всё зависит от того, как будешь за собой следить. Роналду — пожалуйста, реальный пример. Вопросы есть? Я не сравниваю Миранчуков с Криштиану — вопрос в том, как человек к себе относится. При правильном отношении у него не будет проблем ни с игрой, ни с выполнением определённых задач. В Миранчуках в этом плане сомнений вообще нет. Я искренне уверен, что у них всё будет хорошо.

— Сейчас «Локомотив» многие отмечают как одну из самых «приятных» команд РПЛ.

— Не только они используют много российской молодёжи. Я смотрю на «Динамо», у «Спартака» постоянно молодёжь сменяет друг друга, у «Зенита» что-то есть, у «Краснодара». У топ-клубов всегда хорошие школы. Нынешний состав — огромный плюс академии «Локомотива».

— Но в конце первой части сезона у «Локо» случился спад в результатах. Не хватает опыта?

— Могу допустить и это. Конец сезона, чемоданное настроение. Надо команду удержать: «Ну-ка, ребята, соберитесь! Пока не будет финального свистка, никто никуда не уезжает». У меня самого в молодости были такие же мысли.

— Одного Баринова для этого не хватает?

— Пока ты молодой, думаешь, что на возрасте можешь выезжать. Но опыт есть опыт. Надеюсь, что Димке всё передалось в прошлом от старших товарищей. Думаю, он наведёт там порядок.

— Батраков — феномен российского футбола сейчас?

— Давайте посмотрим, пусть он проведёт полноценный сезон и так же — второй. Сейчас он выстрелил, но ведь это его первый полноценный сезон на взрослом уровне. Заявил о себе очень хорошо, однако преждевременных выводов делать не будем. Дай бог, чтобы Лёша и дальше так продолжал.

— Оценивая Батракова в дальнейшем, нужно ли обращать внимание на эту заданную планку?

— Дело не в том, как его оценивают со стороны. Главное, как самому Батракову дальше себя вести. В любом случае нужно работать дальше, нет предела совершенству.

— Удивляют новости об интересе «Манчестер Сити»?

— Пусть контракт подпишет — тогда и поговорим.

— Такая история в принципе реальна сейчас?

— А в чём проблема? Если клуб захочет купить Батракова, что ему может помешать, кто запретит? Лёша Миранчук уехал в Италию, потом в США, Антон — в Швейцарию, Головин играет в «Монако». Если бы что-то было не так, либо не брали бы, либо отправили бы домой. Не вижу препятствий.

— Если у Батракова будет реальное предложение из Европы уже летом, стоит ли ехать сразу?

— Двояко. У него первый сезон на хорошем уровне, дай бог, такой же будет и второй. Но другой вопрос: а поступит ли такое предложение через год? Это личное желание каждого — если хочешь, надо ехать. Поставьте себя на его место: вас зовёт «Ман Сити», «Барселона», «Милан», «Интер». Платят € 30 млн. Поехали бы?

— Долго думал бы, но, скорее всего, поехал бы.

— Это выбор Батракова. Я за него порадуюсь, если уедет.

«Я бы приехал на матч сборных России и Узбекистана»

— Как реагировать на положение сборной России сейчас? Матчи с Брунеем, Сирией…

— Если бы были другие варианты, не играли бы с ними. Да, возможно, это не те соперники, которых хотелось бы видеть. Но что делать?

— Много споров о том, нужна ли сборная в принципе в таких условиях.

— Конечно, нужна. Даже если за весь сбор не будет ни одного матча, в чём здесь виноваты футболисты?

— Матч со сборной Узбекистана — хороший вариант?

— Уровень точно выше, чем у Брунея. Это как минимум. Я бы приехал посмотреть игру России и Узбекистана, это интересно. Думаю и надеюсь, что она состоится.