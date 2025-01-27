«У меня паника, а у местных ноль эмоций». Как российский защитник оказался в Бутане

Два с половиной года назад мы рассказывали об уникальной карьере Алима Зумакулова в Азии. За прошедшее время в его судьбе произошло ещё несколько удивительных поворотов. Он стал четырёкратным чемпионом Тайваня, поиграл в загадочном Бутане и даже в третьем дивизионе чемпионата Таиланда! Поводов для нового интервью набралось предостаточно — и вот, пожалуйста.

О чём расскажем:

Как россиянин стал четырёхкратным чемпионом Тайваня

— Как после четырёх чемпионств на Тайване ты очутился в Бутане?

— Когда мы выиграли четвёртое золото на Тайване, начали переговоры по поводу нового контракта. У нас оставался ещё один матч в Кубке АФК (это азиатский аналог Лиги Европы. — Прим. «Чемпионата»), который мы должны были выиграть, чтобы выходить в плей-офф с первого места. Мы проиграли 1:4 и никуда не вышли. Клуб предложил большинству иностранцев продлить контракт с существенным урезанием зарплаты. У меня семья и много других потребностей, поэтому наши переговоры зашли в тупик, и я ушёл из команды.

— Что было дальше?

— Ждал варианты в других странах, но закрылось два трансферных окна, а я оставался без команды. Ждал предложения из Сингапура, но там не получилось. Потом предложили контракт в Бутане. Я согласился подписать на три месяца, так как имел кое-какие договорённости.

— Сильно упал по зарплате после Тайваня?

— Честно, даже не думал о зарплате в тот момент. Я понимал, что, если буду сидеть без клуба до июля, это будет тяжело. Ехал в Бутан не за деньгами. Я слежу за всем азиатским футболом и понимал, где и сколько платят. Если говорить о цифрах, в Бутане по зарплате я упал в четыре раза. Но моей целью не были заработки. Подкупило то, что в клуб звал порядочный человек. Он выполнил даже больше того, что обещал. Плюс я люблю путешествовать и побыл в такой специфичной стране.

Алим Зумакулов Фото: Пресс-служба «Краби»

— Период на Тайване — пока самый успешный в твоей карьере?

— Конечно. Четыре чемпионства подряд и игра в Кубке АФК — это был очень интересный опыт. Не каждому футболисту удаётся поиграть в таком турнире.

— Тебя часто узнавали на улицах?

— Честно говоря, футбол на Тайване — не самый популярный вид спорта. К примеру, на бейсбольные матчи ходят по 15 тысяч зрителей. А мы играем матч с командой за первое место и приходит 300-500 человек. О футболе мало кто знает. Он совсем непопулярен. А на улицах, когда видят, спрашивают: «Вы тренер?» Отвечаю: «Нет, футболист».

— В прошлом интервью «Чемпионату» ты говорил, что хотел бы получить тайваньский паспорт. Почему не пошёл на понижение зарплаты ради второго гражданства?

— Это ещё можно воплотить в реальность, несмотря на то что я не отыграл пятый сезон на Тайване. Если бы после сезона ко мне подошли и адекватно объяснили, почему хотят урезать зарплату, я бы пошёл навстречу. Если посмотреть на мою карьеру, я играл в футбол не из-за любви к деньгам. Просто люблю эту игру. Не стану отрицать, что деньги — важная часть жизни. Это инструмент, который помогает путешествовать, помогать близким и родным. Но мне в клубе сказали, что предлагают определённые условия. Если хорошо, подписываем новый контракт. Если нет — дверь там, до свидания. Всё было в такой форме.

Я посчитал, что после четырёх лет ко мне могли бы отнестись более уважительно, поэтому с этими людьми мне не по пути. С моим приходом в команду за четыре года взяли четыре трофея, хотя до этого максимальным достижением было четвёртое место в 2019 году. «Тайнань Сити» стал грандом и флагманом футбола. Я сразу понимал, что после ухода из команды просяду по деньгам, даже если перейду в другую команду из Тайваня. Но, повторюсь, я играю не из-за денег, для меня принципы важнее.

Сколько платят в Бутане и почему туда тяжело попасть

— Расскажи про Бутан. У нас об этой стране мало кто знает.

— Согласен. Если посмотреть мои социальные сети, я очень люблю путешествовать. После пандемии ковида посетил много стран Юго-Восточной Азии. Бутан меня всегда манил, ведь это закрытая страна. Люди живут будто в каменном веке — очень многого нет. Только интернет с телевидением появились примерно 20 лет назад — цивилизация туда дошла поздно. Туда тяжело приехать туристом, ведь посетить эту страну можно только по турам, а билет на самолёт для иностранца стоит в два-три раза дороже, чем для местных. Бутанцу он обойдётся в $ 250, а туристу — в $ 500. И всё по двойному тарифу. Раньше туристический налог составлял $ 250, сейчас сделали $ 100.

Я давно хотел посетить эту страну, но просто так туда затратно слетать. Когда понял, что могу там поиграть в футбол и три месяца пожить в необычной среде, решил не отказываться. Это закрытая и нетипичная страна, которая сохранила свои традиции, но мне очень понравилась. При этом Бутан развивается, и каждый второй житель страны говорит по-английски. Это второй язык в стране. Для Азии это нонсенс — мало где в регионе могут похвастаться этим.

— Ты сказал о дороговизне в Бутане. На еду и первостепенные потребности зарплаты хватало?

— По сравнению с Тайванем цены совершенно разные. Тайвань — это дорогое удовольствие, а Бутан на его фоне очень дешёвая страна. Мне немного платили, но для Бутана это очень приличные деньги. Я мог себе ни в чём не отказывать и кушать в нормальной кафешке или ресторане, да ещё и откладывать. Но то, что хорошо для Бутана, для Тайваня копейки. Кроме зарплаты, мне выделяли определённую сумму на питание и апартаменты для проживания.

Алим Зумакулов и Кейсуке Хонда Фото: из личного архива

— Как там футбол?

— В Бутане совсем другой уровень жизни и экономики. Поэтому там не могут себе позволить качественных иностранцев с хорошими зарплатами. В Бутане есть три сильные команды: «Паро», где играл Кейсуке Хонда, моя «Тхимпху Сити» и «Транспорт Юнайтед». Если их закинуть в чемпионат Тайваня, они бы могли зацепиться за тройку. Во всех трёх командах есть качественные легионеры. Помимо иностранцев, есть футболисты сборной Бутана. Поэтому не скажу, что уровень футбола совсем низкий.

— Хонда в Бутане был очень популярен?

— С ним получилась забавная история. Бутан — маленькая страна, где все любят футбол. У нас была выездная игра. 150-200 км ехали восемь часов — много горной местности. Дорога серпантинная и настолько узкая, что разгоняться опасно. Добрались домой рано утром, дали выходной. Думал, отосплюсь. Но в клубном чате написали, что в Бутан прилетел Кейсуке Хонда. Его якобы пригласили на какой-то женский матч, поэтому нам тоже надо быть там. Я-то помню Хонду, когда он играл в ЦСКА и «Милане». Первый приезд Хонды в Бутан никак не был связан с футболом — его пригласила какая-то компания по бизнесу, и он посетил стадион.

На игре все с ним фоткались, и наш президент клуба ему представлял всех футболистов. Когда очередь дошла до меня, президент сказал: «Это Алим, защитник из России». Хонда сказал: «А я играл там». Ответил ему, что в курсе. Он спросил: «Ты меня знаешь?» Меня удивило, что он задал такой вопрос. Но ответил утвердительно, мы сделали фото.

Уже потом Хонда улетел из Бутана, и у меня закончились три месяца контракта. Позже прочитал новости, что «Паро» подписывает Хонду на Кубок АФК — у них была квалификация в Непале. Многие думали, что это вбросы. Но Хонда реально приехал и помог им выиграть. После этого многие узнали, что есть такая страна Бутан, где люди играют в футбол. Сразу скажу, что Хонда играл в Бутане бесплатно, ему никто ничего не платил. Насколько знаю, у Кейсуке много бизнесов, связанных с футболом. Он амбассадор различных турниров 3Х3, 4Х4 и для детей. Кроме того, он работал в сборной Камбоджи и постоянно держит себя в форме. Видно, что был футболистом — ни грамма лишнего веса. Кейсуке до сих пор в порядке.

— Когда ты пришёл в чемпионат Бутана, был самым дорогим футболистом?

— Transfermarkt тогда оценивал меня в € 125 тыс. Но Бутан никак не отслеживается по статистике, поэтому после перехода в «Тхимпху Сити» моя стоимость обнулилась. Но в «Паро» есть ганский нападающий Ганзе, который играл за «Шериф», в Азербайджане и Лиге чемпионов, поэтому его стоимость была больше моей.

— Как протекает жизнь в Бутане?

— Бутан расположен в горной местности, поэтому все люди расслабленные, никуда не спешат и чуть-чуть опаздывают. Можно сказать, что там скучно. Нет супермаркетов или торговых центров. На каждой улице есть обычные магазинчики, как в СССР в 1990-е годы. Если ты не успел купить еду до 20:00, то всё, магазины закрываются. А у нас часто тренировки заканчиваются поздно. Если людям в Бутане сказать не работать, они и не будут. Жизнь протекает тихо и спокойно. Это первое, что мне бросилось в глаза после Тайваня.

— Что больше всего удивило?

— Главный аэропорт страны находится в Паро, а до столицы всего 25 км. Я думал, что меня встретят и за 25 минут довезут. Я из Тайваня летел до Бангкока, потом ночная пересадка и ещё пять часов до Паро. А аэропорт находится внутри гор — я никогда не видел таких видов. Плюс еще была сильная турбулентность, самолёт сильно трясло. У меня даже началась паника. Огляделся по сторонам, а у местных просто ноль эмоций!

Прилетел уставший. Думал, 25 км быстро проедем, и буду отдыхать. А мы едем, едем и едем. Час, полтора. Я попросил у менеджера и тренера вратарей раздать интернет, чтобы отписать жене. Открываю навигатор, а мы не проехали и полпути! Но они сказали, что в Бутане такие дороги, что, как бы ты ни ехал, всё равно будет долго. Игра на выезде — большое испытание. 100 км растягиваются на три-четыре часа. Что-то ещё тяжело выделить, потому что Бутан ни на что другое не похож. У людей такой менталитет, что все улыбаются и веселятся. Но нужно самому ощутить весь этот колорит, потому что это что-то магическое. Словами сложно объяснить.

Бутан Фото: istockphoto.com

Что такое третья лига Таиланда

— После Бутана сразу появился вариант в Таиланде?

— Честно говоря, вообще не рассчитывал ехать в Таиланд. Я почему всего три месяца играл в Бутане — у меня были договорённости с агентом по команде из второй лиги Индонезии. С этого сезона там могут играть три иностранца. В Индонезии футбол очень популярен — полные стадионы даже на матчах второй лиги, платят неплохие деньги. Я понимал, что там можно показать себя. Если повезёт, можно попасть в высшую лигу, где очень хорошие зарплаты, высокая посещаемость и люди по-хорошему больны футболом.

Мы подписали с агентом контракт, и он сказал, что я могу ехать куда угодно на три месяца, чтобы быть в форме. Как только закончится сезон, он мне наберёт, ведь в июне-июле предсезонные сборы, а в сентябре — первые официальные матчи. С этим расчётом я и поехал в Бутан. После завершения контракта владелец клуба хотел меня сохранить, но я сказал, что у меня другие планы и не могу остаться на эту зарплату.

Затем агент прислал мне предварительный контракт. Если подписываю, остаются маленькие детали, а так практически всё решено. Я дал добро. Планировал отдохнуть с женой на Тайване, а потом лететь в Индонезию. Прилетел на Тайвань, жду две недели. Агент говорит: всё нормально, команда ещё не тренируется. В начале июля понимаю: что-то идёт не так. Я вижу, что в другие индонезийские команды прилетают иностранцы, а кто-то уже начал предсезонные сборы. Говорю агенту: «Если что-то не так, ты мне скажи, и я начну искать другие варианты». Тот уверяет: всё нормально. Заканчивается июль, а мой потенциальный клуб ещё не анонсировал приход ни президента, ни главного тренера. В начале августа уже начал переживать, что останусь без команды.

— Но не остался?

— Один агент, который давно проживает в Таиланде, предложил свой вариант. Я допустил ошибку, поехав туда. У меня душа сразу не лежала к этому агенту и этой авантюре. Из вариантов был «Краби», который когда-то выступал в высшем дивизионе, а на тот момент вылетел в третью лигу. В этом городе любят футбол, команда с историей. Я спрашиваю: «Команда вылетела в третий дивизион. Какие у них амбиции?» Он, как любой агент, начинает заливать: «Задача — сразу выйти во вторую лигу, дают такую-то зарплату и ещё сверху, есть проживание и питание. Ты помоги им до декабря, я тебя в конце года перекину во вторую лигу». Как обычно, сладкая ложь. По итогу подумал, что останусь ни с чем, если не поеду. Если что-то будет не так, уеду.

С первых дней в Бангкоке понял, что я там ненадолго. Команда оказалась совершенно несерьёзной. Мне показали базу, тренажёрку и поле. Но этим никого в Таиланде не удивишь, потому что там хорошая погода. Приходят мои одноклубники — просто дети по 15-17 лет! На тренировке кто-то не может даже пас отдать или ударить. После тренировки подхожу к агенту и спрашиваю: «Ты куда меня привёз? Эта команда будет бороться за выход?» Он отвечает: «Нет, это пока молодые тренируются. Ещё есть время до начала чемпионата, будут добавляться опытные игроки». Потом начали подъезжать ребята постарше.

Уже с первой зарплаты меня начали кормить «завтраками». Спрашиваю по поводу рабочей визы — аналогичный ответ. В начале чемпионата выплатили какие-то копейки. Я сказал, что сразу же улечу, если мне не заплатят. После этого денег я не видел, а агент продолжал рассказывать басни. Я находился там по туристической визе и то просрочил её на три дня, за что заплатил штраф. Потом сказал: «Я на Тайвань. Будут деньги и рабочая виза — присылайте билеты, прилечу». Теперь я на Тайване, и у меня нет никакого контакта с ними. Вот такой печальный период.

— И чем занимаешься?

— Я устал от того, что происходило в Таиланде, и понимал, что зимой тяжело найти вариант для продолжения карьеры. Кроме того, у меня жена с Тайваня. Ей тоже тяжело даются мои отлучки на несколько месяцев. Когда я был один — одно дело. Но теперь надо думать и о жене, откладывать какие-то деньги на будущее. В итоге в декабре ездили в свадебное путешествие, а потом в Турцию летал на пересадку волос. Я подумал, что сейчас ничего не надо форсировать. Надо спокойно провести время с семьёй. Уже с 2025 года буду искать варианты. В приоритете Тайвань, потому что не вижу смысла куда-то ехать, если только не предложат хорошие условия.

— Каков быт в Таиланде?

— Нам сказали, что «Краби» будет базироваться в Бангкоке и мы будем летать на игры каждые выходные. Бангкок — продвинутый мегаполис, где есть метро. Если ко мне будет прилетать жена хотя бы раз в месяц с Тайваня, это не проблематично, ведь лететь всего три часа. Но я опять столкнулся с враньём агента. Мы потренировались три недели в Бангкоке, а потом нас перевезли в Краби (это рядом с Пхукетом. — Прим. «Чемпионата»). Я там прожил полтора месяца, и каждый день шли не просто дожди, а ливни. Дождь закончился, два часа солнце попекло — и опять полило. Стояла такая полудепрессивная погода, хотя я и был на берегу моря.

Алим Зумакулов Фото: из личного архива

— Что по футболу?

— Это отдельный случай. Первая игра была на выезде с чемпионом прошлого сезона. Приезжаем за день до матча — льёт дождь. На следующий день — то же самое. Но нам сказали, что мы в любом случае будем играть. Выходим на поле, и начинается водное поло: мяч не катится, грязь и все бьются головами. Ладно, я защитник, которому габариты позволяют играть в такой футбол. Но у меня в команде 16-17-летние дети, которым тяжело. За весь период в Таиланде только один матч мы сыграли в нормальную погоду. Тайский футбол даже не с чем сравнить, потому что его просто не было. Просто все бились, и всё.

Ты три-четыре дня тренируешь выходы из обороны и другие наработки, а в день игры лужи чуть ли не по колено. Хочешь отдать пас, а мяч застревает в воде. Поэтому футбола как такового не было. Кто сильнее физически и у кого больше запала, тот и выиграет. Типичные результаты — 1:0, 1:1 и 0:1. Очень мало забитых мячей.

— Бангкок — сумасшедший город?

— Я уже много раз был в Бангкоке и знаю, что от него ожидать. Это большой город с инфраструктурой, пробками и ресторанами. Кому нравятся тихие места, уезжают в Паттайю, Пхукет или Хуахин. А Бангкок — это эпицентр, где много интересного. Когда окажешься там в первый раз, скажешь: «Вау», потому что много всего разнообразного. А меня уже Бангкоком не удивить.

— Ты так и не начал ездить на байке?

— Да, ничего не поменялось. Я могу гулять по улице, а люди на байках на дорогу особо не смотрят. Он едет в шлеме и говорит по телефону, не обращая внимание на окружающих. А без шлема ехать нельзя — очень большой штраф. Фокуса и внимания у них вообще ноль. Я никогда не пользовался мопедом или скутером, потому что не хочу разбиться. Жена говорит, что нужно научиться, и будет передвигаться легче. А я считаю, что лучше своими двумя передвигаться, чем попасть в аварию.

За что Зумакулова хейтили соотечественники

— Ты поиграл во многих азиатских странах. Каково было привыкать везде к своему языку?

— На Тайване официальный язык — китайский, а по-английски очень мало кто говорит, поэтому было проблематично. Со временем ты смиряешься и разговариваешь в команде только с иностранцами или с кем-то из местных, кто говорит по-английски. В Таиланде местные мало говорят по-английски, но больше пытаются с тобой коммуницировать. А в Бутане не было проблем, потому что, как говорил раньше, каждый второй знает английский.

— Ты языки не учил?

— Нет. Я попытался подтянуть китайский, но понял, что это гиблый номер. Когда впервые приехал в Монголию, мне все говорили, что надо учить монгольский. Я думал: «Чем мне пригодится монгольский, когда я ещё и по-английски не умею говорить?» Тогда начал практиковать английский и на второй год в Монголии знал его хорошо. Мне этого достаточно. В любой азиатской стране я не потеряюсь и найду с кем общаться.

— Расскажи про жену.

— Она местная, с Тайваня. Познакомились четыре года назад через общего друга и подписались друг на друга в социальной сети, но не общались. А в апреле 2023-го случайно встретились в одном заведении. Наша команда базируется в Тайбэе, а она проживала очень далеко — 350 км от него, поэтому не общались. Уже когда мы переехали в Тайнань, который располагается в 45 км от её города, начали общаться, и как-то всё закрутилось. Теперь муж и жена.

— Она знает русский?

— Вообще нет. Только знает, как сказать «спасибо» и «хорошо». Когда я говорю с мамой, она слушает и ждёт, когда скажу знакомое слово. Она повторяет за мной, и мы смеёмся. А так она ещё знает английский язык. Я не пытаюсь учить её русскому, потому что это будет то же самое, если она меня начнёт учить китайскому. Это всё тяжело.

— Твоё прошлое интервью «Чемпионату» как-то повлияло на карьеру? О тебе вспомнили в России?

— После каждого моего интервью многие приходят в социальные сети и начинают писать. Однако в основном просят о помощи футболисты, которые хотят попробовать себя в Азии. Но это так не работает. Я нахожусь в Азии уже девятый год, и даже с моим бэкграундом нелегко найти себе вариант. А кто-то пишет, что его очень вдохновило, как я поехал в Азию, сделал карьеру и поиграл на таком уровне, или выражает свой респект. Это приятно.

Немало хейта было, когда в пабликах разлетелась моя цитата: «Лучше я буду играть в Азии, чем кататься по Второй лиге». Если зададут этот же вопрос, я от своих слов не отказываюсь. Лучше буду играть в Азии, чем кататься по Второй лиге. Я читаю новости, что во Второй лиге футболисты получают по 20 тысяч рублей. Понимаю, что для молодого пацана без семьи это нормально. Его цель и задача — вылезти из этого. А семейному мужику с ребёнком разве в удовольствие ездить на автобусе по 15 часов за 20 тысяч в месяц? Ещё и эти 20 тысяч тебе не платят вовремя. Но поддержки всё равно было больше, чем хейта. Писали: «А что он сказал не так?»

— Часто возвращаешься в Россию?

— Последний раз был в январе 2022 года. Из-за всех событий не возвращался. В начале 2024-го прилетал в Грузию и Азербайджан, где виделся с мамой и друзьями.

— Поступали предложения от российских команд?

— Было одно предложение в 2021 году из ПФЛ, но я его даже не рассматривал, потому что был на контракте. Не было смысла что-то менять, потому что у меня были и есть планы на Тайване.

— А были варианты попасть в сильные азиатские чемпионаты вроде Японии, Кореи или Австралии?

— Нет. Клубы из таких стран не будут рассматривать футболистов даже из лучшей команды Тайваня, потому что уровень футбола — небо и земля. Когда был контракт, звонили агенты и говорили, что есть возможность поиграть в разных странах, но тогда в приоритете было остаться на Тайване. Были варианты из первой лиги Индонезии, очень хорошую зарплату предлагал чемпион Мальдив. Однако мне сказали, что я должен приехать сейчас, хотя у меня ещё оставалось два месяца сезона. Даже сейчас есть предложения, но я их не рассматриваю, потому что не очень правильно ехать и играть за $ 1000. На Тайване это вообще не деньги.

Нужно ли России переходить в Азиатскую конфедерацию

— После отстранения России многие заговорили, что нам нужно переходить в Азиатскую конфедерацию. Это пойдёт во вред?

— Будет хорошо, если Россия сможет играть официальные матчи. Однако уровень сборных в Европе и Азии несопоставим. Сейчас все научились играть в футбол, но в Азии можно насчитать пять-восемь команд, которые могут играть на равных с европейскими сборными. Мы не берём Японию, Корею, Австралию и Саудовскую Аравию. Появился Узбекистан, который сейчас может дать бой любому. Однако все видели игру России с Брунеем, хотя эта страна даже в Азии не считается большой командой. 11:0 — ответ на вопрос, какая популяризация футбола может быть в Азии.

— Такой результат — посмешище?

— Не могу так сказать. Европейские сборные тоже громили Андорру или Лихтенштейн счётом 9:0. Просто футболисты играют с теми, с кем им дозволено.

— Матч России с Брунеем как-то обсуждался?

— Нет. Мне кто-то скинул пост, что состоится такой матч. Я сразу же сказал, что Россия закинет 10 мячей.

Какие азиатские страны стоит посетить путешественнику

— Ты говорил, что любишь путешествовать. Почему такая любовь именно к Азии?

— Первая моя зарубежная страна — Монголия, которая соседствует с Россией. Я там отыграл три года и начал свой азиатский путь. Мне нравится приезжать в новые страны и локации и открывать что-то новое. У тебя глаз ещё не замылен, поэтому удивляешься всему. Я люблю смотреть travel-блоги. Не те, где авторы ездят по элитным пятизвёздочным отелям и локациям, где всё включено. По трешовым. Когда ты находишься на Тайване, неподалёку от разных интересных страны, грех не воспользоваться этим.

— Какие страны ещё планируешь посетить?

— Жена требует поехать в евротур, а я и сам не был в Европе. Поэтому, как будет время и решу вопросы с командой, точно отправимся. Хочется поехать в Европу на две-три недели. Это нормальная практика, когда получаешь шенген и катаешься по Франции, Италии, Германии, Польше, Чехии и остальным странам. Очень доступно по логистике.

— Как родственники и близкие реагируют на то, что ты обосновался в Азии?

— Когда улетал в Монголию, у мамы были паника и страх. Она у меня советской закалки. Говорила: «Ну куда ты поедешь? Там люди на конях ездят и в юртах живут». Потом поняла, что я адаптировался, и её удивило, что я начал говорить по-английски. Когда сообщил, что лечу на Тайвань, у неё снова началась паника: «Лучше оставайся в Монголии, ты там всё знаешь». Сейчас все реагируют нормально.

Из футбольной тусовки некоторые люди посмеивались и скептически относились к тому, что я поехал в Азию. Но мне какое дело до них? Мне нравится, и я буду этим заниматься. А потом прошло немного времени, и теперь эти люди просят помочь им. Всё неизученное кажется страшным и нереальным. Однако мир большой, и в нём много прекрасных стран. Я всем футболистам советую. Если ты в РПЛ, тебе нет смысла ехать в Азию. А если играешь во Второй лиге за 20 тысяч рублей и есть возможность поехать в другую страну, увидеть что-то другое и получать $ 1000, надо пробовать. Это эмоции на всю жизнь.

Алим Зумакулов с женой Фото: из личного архива

— Тебе уже 32 года. До скольки планируешь играть?

— Когда был неженатым, всем говорил, что буду играть до 40 лет. Я защитник и опорный полузащитник с невысокой скоростью, поэтому, каким был 10 лет назад, таким и остаюсь. Только сейчас я более сконцентрированный на футболе и профессиональнее подхожу к питанию, разминке, восстановлению и остальному за счёт опыта. Мне через две недели 33 года, но сейчас я себя чувствую лучше, чем в 23. Хочу играть как можно дольше. Однако надо делать оговорку, ведь у меня жена и в планах дети. Поэтому буду играть, сколько смогу, но чтобы это приносило удовольствие и финансы. Может, не такие, какие получал последние четыре года в «Тайнань Сити», но чтобы всё окупалось. Надеюсь, лет пять ещё поиграю.

— Есть мысли, что делать после завершения игровой карьеры?

— Думаю, останусь в футболе, буду стараться стать профессиональным тренером, получить лицензию и кого-то возглавить. На Тайване у всех команд есть школы и академии, однако не в том понимании, как в России. Тренируют те, кто не играл даже на уровне тайваньской Премьер-лиги. То есть они даже футбол не видели, но тренируют. Поэтому дети вырастают и ничего не умеют.

Я уже сейчас тренирую детишек в одной школе рядом с домом, когда есть свободное время. Это дополнительный заработок, да и мне нравится, что я их чему-то учу. В детском садике и школе учат английскому, поэтому общение идёт нормально. Этот опыт мне полезен. Возможно, открою свою академию.

— И в качестве тренера ты продолжишь покорять Азию?

— Я вижу, что азиатский рынок — это моё. Я тут уже осел. Понимаю, что в каких-то странах региона у меня есть имя. Если захочу поехать поиграть в Россию или Европу, не избежать скепсиса: «Ты кто такой?» Если начал свой путь в Азии и планирую тут жить, только здесь буду работать. Но зарекаться не стану.

— Не хотел бы стать travel-блогером?

— Когда уехал в Монголию, многие друзья и знакомые говорили: «У тебя такая локация, и будет хороший контент. Снимай». Я отнёсся к этому скептически. А если сейчас посмотреть, то появилась Медиалига, и каждый второй футболист там — блогер. Я понимаю, что допустил ошибку, ведь мог сделать столько контента и создать большую аудиторию, с помощью которой зарабатывал бы. Я люблю путешествовать и отдыхать но travel-блог — точно нет.

— Назови топ-3 страны Азии, которые нужно посетить каждому.

— Я по-своему люблю Азию. Тот же Лаос остаётся в тени, потому что соседствует с Таиландом. Но я там был, и это печальное зрелище: экономика в плачевном состоянии, люди живут бедно. Однако они настолько добрые, улыбчивые и позитивные, что на тебя смотрят не как на мешок с деньгами, а как на обычного человека. Мне было приятно там находиться.

Также выделю Тайвань, где нахожусь уже пять лет. Здесь я состоялся как футболист и встретил свою жену. Это очень комфортная страна для проживания и роста человека. А третья — Бутан. Это ни на что не похожая страна, которая располагается в горах и имеет свою историю. Я проникся этой историей, как они чтят свои традиции. Многие юго-восточные страны начали жить больше по западному укладу, забыв традиции. Я желаю каждому путешественнику хоть раз оказаться в Бутане. Это магическое место!