Каким игрокам «Зенита» Семак должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?

У «Зенита» внезапно сокращается состав перед второй частью сезона. Клаудиньо и Артур проданы, Ду Кейроса отправили в аренду, Вячеслав Караваев, Сергей Волков и Дмитрий Васильев, возможно, ещё долго будут восстанавливаться после травм. Долгое время у клуба был только один новичок, пусть и самый дорогой в зимнее окно РПЛ (Луис Энрике). Правда, после этого сине-бело-голубые арендовали Огнена Мимовича и купили Сашу Зделара. Сергею Семаку придётся активнее доверять тем, кто не всегда попадает в основу. Кого недооценивает тренер «Зенита»?

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