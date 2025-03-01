Каким игрокам «Зенита» Семак должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?

У «Зенита» внезапно сокращается состав перед второй частью сезона. Клаудиньо и Артур проданы, Ду Кейроса отправили в аренду, Вячеслав Караваев, Сергей Волков и Дмитрий Васильев, возможно, ещё долго будут восстанавливаться после травм. Долгое время у клуба был только один новичок, пусть и самый дорогой в зимнее окно РПЛ (Луис Энрике). Правда, после этого сине-бело-голубые арендовали Огнена Мимовича и купили Сашу Зделара. Сергею Семаку придётся активнее доверять тем, кто не всегда попадает в основу. Кого недооценивает тренер «Зенита»?
Принимайте участие в голосовании. Мы предложили фактически всех подходящих для рейтинга полевых игроков, но если вы считаете, что эти футболисты получают столько времени, сколько заслуживают, то есть возможность выбрать и такую опцию. Делитесь своим мнением в комментариях.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Лусиано Гонду, 761 минута
Как ни удивительно, но в этот рейтинг попал и летний аргентинский новичок «Зенита». Старт карьеры Лусиано в Санкт-Петербурге был идеальным — он забивал едва ли не в каждом туре. Но потом выздоровел Максим Глушенков, и Сергей Семак как будто перестал понимать, куда ставить аргентинца. Форвард-легионер затыкал дыры на всех позициях в группе атаки. После девяти матчей в основе Лусиано по воле тренера присел на скамейку — в последних трёх турах выходил только на замену. Завершил первую часть сезона с показателем 6+0 по системе «гол+пас». Семак должен вернуть Лусиано в стартовый состав? Учтите, главным конкурентом аргентинца слева, скорее всего, будет дорогущий Луис Энрике.
Педро, 759 минут
Один из самых многообещающих бразильских футболистов своего поколения, который уже в 16 лет забивал за сборную U20, потерялся в «Зените» в последнее время. Хотя в первых трёх турах РПЛ забил по мячу. Но потом Педро фактически «замолчал», и сейчас в его статистике 3+1 в 17 встречах. Девять раз бразилец попадал в основу, восемь раз вступал в игру со скамейки и однажды провёл полный матч в резерве. Возможно, Семаку следует давать ещё больше игрового времени Педро, закрыв глаза на свойственные любым молодым футболистам перепады.
Александр Ерохин, 209 минут
Ерохин в свои 35 лет довольствуется уже скромными игровыми отрезками. В нынешнем сезоне РПЛ он ни разу не был включён в стартовый состав, но в 15 матчах выходил на замену. Только трижды просидел на скамейке все 90 минут. Когда Александр появляется на поле, в штрафной соперника всегда становится горячее. Набрав в общей сумме совсем немного времени, Ерохин тем не менее забил два гола в ворота «Факела» и «Оренбурга». Всё это наводит на мысли, что атакующий хавбек готов играть и побольше.
Юрий Горшков, 180 минут
Летний новичок из «Крыльев Советов» приходил в «Зенит» на роль дублёра Дугласа Сантоса, а это автоматически означало, что игрового времени будет мало. С другой стороны, Горшков достаточно универсален — Семак использовал его и как центрального полузащитника. Юрий ни разу не попал в основу, но семь раз вышел на замены. Ещё в 10 матчах оставался на скамейке до конца. В сборной России мы видели сильные качества Горшкова, играть он умеет. Требуется тренерское доверие.
Нуралы Алип, 814 минут
Основная пара центральных защитников в «Зените» — Нино и Страхиня Эракович, пусть даже серб ненадолго выпадал из стартового состава. Правда, теперь у Семака есть ещё и Ванья Дркушич. Игрок сборной Казахстана появлялся на поле с первых минут, как правило, благодаря стечению обстоятельств. У Алипа семь матчей в основе, ещё пять раз он вышел на замену и трижды оставался на скамейке до финального свистка. Забил один гол (причём в самой неудачной для себя встрече с «Крыльями Советов») и сделал один голевой пас. Стоит ли выпускать Нуралы почаще?
Дмитрий Чистяков, 0 минут
Наверное, многие болельщики уже и подзабыли, что Чистяков был кандидатом в сборную России и выходил в основе «Зенита» в Лиге чемпионов, где очень неплохо противостоял Ромелу Лукаку на «Стэмфорд Бридж». В этом сезоне РПЛ Семак включал центрального защитника в заявку во всех 18 матчах, однако каждый раз Дмитрий оставался в запасе и не сыграл ни минуты. Даже травмы или ошибки конкурентов не изменили ситуацию для воспитанника сине-бело-голубых. Чистякову необходимо игровое время, чтобы окончательно не растерять навыки.
Александр Соболев, 393 минуты
От Соболева в «Зените» ждали многого, по крайней мере, гораздо большего, чем он показал в первой части сезона. Пока экс-нападающий «Спартака» выпадает из зенитовского ансамбля. Выпустив Александра несколько раз в стартовом составе, Семак понял, что тот не тянет, и стал меньше доверять новичку. У Соболева пять матчей в стартовом составе и семь выходов на замену. Но до сих пор нет ни одного гола в РПЛ.
Семак не должен ничего менять — тренер всё делает правильно
Убеждены, что в «Зените» каждый игрок получает то, на что наработал? В таком случае голосуйте за этот вариант. Если смотреть на таблицу, то за тренера как будто говорит результат — петербуржцы по набранным очкам делят первое место с «Краснодаром». Однако у Семака был слишком широкий выбор футболистов в первой части сезона, поэтому он, возможно, незаслуженно обделял кого-то игровым временем. Особенно на фоне потери мотивации некоторыми звёздами команды.
Ильзат Ахметов, 49 минут
Ахметов — пока самое загадочное приобретение «Зенита» в последнее время. Он играет мало, в том числе из-за повреждений, а когда появляется на поле, никак себя не проявляет. В нынешнем сезоне РПЛ у Ильзата только три выхода на замену и шесть полных матчей в резерве. Результативных действий чуть более чем за тайм он не совершил. Но мы помним и другого Ахметова, который зарабатывал место в сборной России и усиливал со скамейки игру «Краснодара». Может, и в «Зените» ещё раскроется, если получит больше минут?