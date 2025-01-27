Черчесова так и не поняли в Казахстане. Или не захотели понять

Это изначально выглядело странной историей. Ещё семь-восемь месяцев назад Станислав Черчесов ходил на топовые матчи РПЛ, получал шарфы от разных клубов и ждал приглашения. Тонул в слухах о «Спартаке», «Ахмате», Нижнем, общался с руководителями и очень хотел возвращения. Казалось, это вот-вот случится. Но потом Томаш Амарал заявил, что Черчесов даже вне списка кандидатов. После чего «Спартак» пригласил Станковича. Идеальный сценарий рухнул. Хотя могло быть красиво: Станислав возглавляет команду после мрачного периода Абаскаля, выстраивает всё под себя и берёт трофей. Однако в «Спартаке» посчитали, что надёжнее пригласить статусного иностранца. Может, и не ошиблись. Об этом узнаем в конце сезона.

Черчесова звали за границу. Да, клубов из Европы было минимум. И сам он туда не рвался. Как и в условный Иран или другие страны Азии. От него звучал чёткий месседж: хочу поработать в привычной и, главное, русскоязычной среде. И тут предложение от Казахстана. Всё очень даже сходилось. Да, другая страна, но с похожим менталитетом. Прогрессирующая сборная, которая до последнего боролась за выход в финальную часть Евро-2024. Это выглядело как неплохой вариант заняться интересным проектом на несколько лет. Ещё раз подтвердить свой высокий уровень, а потом всё-таки вернуться в Россию.

Как мы видим — не сложилось. Дело не только в результатах. Хотя 0 побед в Лиге наций — не лучшая реклама собственному имиджу. На это была куча объективных причин — от уровня соперников до запустившейся перестройки идеологии сборной. Черчесов не хотел, чтобы Казахстан вечно играл от соперника и ловил что-то за счёт случайных выходов. Он стремился изменить психологию, заставить ещё больше поверить в себя и стать сильнее. В первую очередь — внутренне. Но, похоже, национальная команда была к этому не особо готова. Или не хватило времени.

Другой момент — внутренняя коммуникация. Не секрет, что россиянина хотел видеть тренером бывший президент казахстанской федерации Адилет Берменкулов. В ноябре его скинули с должности. Для Черчесова это стало сюрпризом. Он привык работать в других реалиях в России, да и в Европе тоже. Когда стабильность, понятное будущее, а договорённости не зависят от одного человека. Но в Казахстане оказалось чуть иначе. Не получил Станислав поддержку и от местных медиа. Отношения с журналистами складывались тяжело. Вы наверняка помните истории с казахским языком и всё прочее. Черчесова не любили. Хоть он этого и не просил. Куда хуже — его отказывались понимать. На всех уровнях.

Станислав Черчесов Фото: kff.kz

Ещё до и во время выборов нового президента федерации разгонялись слухи о возможной смене тренера. Однако даже после них отставку никто не подтверждал. Правда, уже тогда официальные голоса из Казахстана использовали эту универсальную формулировку: «На сегодняшний день… никаких изменений нет». Когда так говорят, всегда имеют альтернативу на день завтрашний. И все это понимали.

Однако потом прошла встреча президента и Черчесова, где тренер рассказал, какой он видит подготовку сборной к отбору ЧМ-2026. Показалось, что стороны друг друга поняли. Осталось только приступить к реализации. Но вместо этого — тишина. 25 января тренер вышел в публичное пространство с наездом на федерацию. Это был финиш.

Станислав Черчесов бывший главный тренер сборной Казахстана «Во время последней встречи с президентом мы детально обсудили наши планы по подготовке к мартовским матчам. Я передал руководству, какие есть требования относительно организации сборов. Сейчас в ожидании подтверждения моей поездки в Турцию, чтобы ознакомиться с тем, как казахстанские клубы готовятся к новому сезону. Понятно, что любому новому руководителю нужно время, чтобы наладить рабочие процессы. Другое дело, что время идёт, а конкретики нет. Накануне мне сообщили, что с должности директора департамента национальных сборных команд КФФ ушёл Гани Кайназаров. Подобные кадровые изменения — обычное явление, но для меня это стало неожиданностью. Поскольку с момента назначения мы были с ним в тесном контакте, обсуждали планы по подготовке сборной к мартовским матчам».

То есть перед федерацией стоял выбор: либо запустить процессы, о которых договорились президент и тренер, либо аккуратно слить россиянина игнором. Выбрали второй вариант, хоть и с формулировкой «контракт расторгнут по взаимному согласию сторон».

Вряд ли из-за этого сильно грустят в Казахстане. И точно не разочарован сам Черчесов. Да, он попытался, но не получилось. Никто не даёт гарантий, что получаться будет всегда. Может, просто не его проект. И тот случай, когда ожидания оказались совсем далеки от реальности.

Теперь, как и семь-восемь месяцев назад, мы увидим Черчесова на матчах РПЛ. С шарфами разных клубов. А сам он наверняка приложит ещё больше усилий, чтобы получить работу. Ведь новой зарубежной командировки может и не быть.