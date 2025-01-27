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Зенит — Ноа — 1:2, обзор товарищеского матча, гол Ерохина, видео, 27 января 2025

«Зенит» уступил дважды за день! Резерв Семака не справился с лидером чемпионата Армении
Никита Паглазов
Отчёт «Зенит» — «Ноа» — 1:2
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Из-за второго матча за сутки пришлось включить в заявку Анатолия Тимощука!

«Зенит» продолжает подготовку к рестарту сезона РПЛ. Сегодня, 27 января, команда сыграла дважды: сначала утром основной состав уступил московскому «Динамо» (1:3). А чуть позже петербуржцы встретились с «Ноа» – лидером чемпионата Армении.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Грегориу – 30'     0:2 Баррозо – 70'     1:2 Ерохин – 75'    

Ещё перед игрой пресс-служба «Зенита» сильно удивила. В запасе на встречу с «Ноа» оказался… Анатолий Тимощук! Да, в резерв включили всего четырёх человек, одним из которых оказался 45-летний тренер команды. Но вряд ли Сергей Семак серьёзно рассчитывал на выход члена своего штаба. В стартовом составе «Зенита» из основных футболистов появились только Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Также в основе вышла молодёжь: защитники Сергей Чернов, Никита Лобов, Александр Тарасов и полузащитник Никита Вершинин. Так что тренерский штаб вряд ли рассчитывал на результат. В приоритете было игровая практика.

Однако и полурезервный состав «Зенита» оказался боеспособным. В атаке активнее всех действовали Ильзат Ахметов и Лусиано. Аргентинец упустил, наверное, лучший момент «Зенита» за тайм: на 27-й минуте он подкараулил ошибку защитника «Ноа» и сблизился с воротами и голкипером Артуром Конегляном. Но тот оказался расторопнее и справился с угрозой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отметим, что и «Ноа» отвечал своими атаками. Армяне действовали смело и доставляли петербуржцам проблемы на обеих половинах поля. И в середине первого тайма «Ноа» получил шанс открыть счёт. 19-летний Лобов снёс в штрафной «Зенита» Элдера Феррейру. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал лучший бомбардир чемпионата Армении Гонсалу Грегориу.

До конца тайма «Зенита» и «Ноа» действовали не слишком активно. Хотя моментами всё же обменялись: сначала форвард армян Чинари опасно пробил с полулёта. А через пару эпизодов уже Кассьерра угрожал воротам «Ноа», но снова команду выручил голкипер Конеглян.

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Во втором тайме начал сказываться фактор короткой скамейки «Зенита». Смешанный состав под нагрузками всё реже угрожал обороне «Ноа». В перерыве Семак сделал всего одну перестановку: вместо Сергея Чернова появился форвард Тимур Иванов. А вот армянский клуб проводил активные замены и выглядел свежее. Из-за этого «Ноа» завладел преимуществом. Логичным итогом стал второй мяч команды на 70-й минуте: Матеус Баррозо воспользовался провалом обороны «Зенита», убежал один на один с Денисом Адамовым и переиграл голкипера.

Удивительно, но после второго пропущенного мяча у петербуржцев будто открылось второе дыхание. «Зенит» пошёл вперёд: сначала Ахметов хитро пробил из штрафной – Конеглян на месте. А вот следующая атака петербуржцев оказалась голевой! Всё тот же Ильзат покатил во вратарскую, а там оказался Александр Ерохин, после отскока переправивший мяч в ворота. Кто ещё мог отличиться, если не джокер «Зенита»?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца матча петербуржцы были активнее. Но, увы, сил на второй гол и камбэк не нашлось. Конечно, если бы у Семака были варианты на скамейке, то «Зенит» вряд ли уступил бы «Ноа». Но пока что лидеру РПЛ важнее просмотреть в деле всех футболистов и сделать выводы. На результаты посмотрим уже в конце февраля.

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