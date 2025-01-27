«Зенит» уступил дважды за день! Резерв Семака не справился с лидером чемпионата Армении

«Зенит» продолжает подготовку к рестарту сезона РПЛ. Сегодня, 27 января, команда сыграла дважды: сначала утром основной состав уступил московскому «Динамо» (1:3). А чуть позже петербуржцы встретились с «Ноа» – лидером чемпионата Армении.

Ещё перед игрой пресс-служба «Зенита» сильно удивила. В запасе на встречу с «Ноа» оказался… Анатолий Тимощук! Да, в резерв включили всего четырёх человек, одним из которых оказался 45-летний тренер команды. Но вряд ли Сергей Семак серьёзно рассчитывал на выход члена своего штаба. В стартовом составе «Зенита» из основных футболистов появились только Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Также в основе вышла молодёжь: защитники Сергей Чернов, Никита Лобов, Александр Тарасов и полузащитник Никита Вершинин. Так что тренерский штаб вряд ли рассчитывал на результат. В приоритете было игровая практика.

Однако и полурезервный состав «Зенита» оказался боеспособным. В атаке активнее всех действовали Ильзат Ахметов и Лусиано. Аргентинец упустил, наверное, лучший момент «Зенита» за тайм: на 27-й минуте он подкараулил ошибку защитника «Ноа» и сблизился с воротами и голкипером Артуром Конегляном. Но тот оказался расторопнее и справился с угрозой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отметим, что и «Ноа» отвечал своими атаками. Армяне действовали смело и доставляли петербуржцам проблемы на обеих половинах поля. И в середине первого тайма «Ноа» получил шанс открыть счёт. 19-летний Лобов снёс в штрафной «Зенита» Элдера Феррейру. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал лучший бомбардир чемпионата Армении Гонсалу Грегориу.

До конца тайма «Зенита» и «Ноа» действовали не слишком активно. Хотя моментами всё же обменялись: сначала форвард армян Чинари опасно пробил с полулёта. А через пару эпизодов уже Кассьерра угрожал воротам «Ноа», но снова команду выручил голкипер Конеглян.

Во втором тайме начал сказываться фактор короткой скамейки «Зенита». Смешанный состав под нагрузками всё реже угрожал обороне «Ноа». В перерыве Семак сделал всего одну перестановку: вместо Сергея Чернова появился форвард Тимур Иванов. А вот армянский клуб проводил активные замены и выглядел свежее. Из-за этого «Ноа» завладел преимуществом. Логичным итогом стал второй мяч команды на 70-й минуте: Матеус Баррозо воспользовался провалом обороны «Зенита», убежал один на один с Денисом Адамовым и переиграл голкипера.

Удивительно, но после второго пропущенного мяча у петербуржцев будто открылось второе дыхание. «Зенит» пошёл вперёд: сначала Ахметов хитро пробил из штрафной – Конеглян на месте. А вот следующая атака петербуржцев оказалась голевой! Всё тот же Ильзат покатил во вратарскую, а там оказался Александр Ерохин, после отскока переправивший мяч в ворота. Кто ещё мог отличиться, если не джокер «Зенита»?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца матча петербуржцы были активнее. Но, увы, сил на второй гол и камбэк не нашлось. Конечно, если бы у Семака были варианты на скамейке, то «Зенит» вряд ли уступил бы «Ноа». Но пока что лидеру РПЛ важнее просмотреть в деле всех футболистов и сделать выводы. На результаты посмотрим уже в конце февраля.