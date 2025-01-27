«Спартак» забирает игрока из Серии А, Неймар всё ближе к «Сантосу». Трансферы и слухи дня

Зимнее трансферное окно в Европе всё ближе к завершению. А в России – только разгоняется. Сделки совершаются каждый день, а слухи появляются чаще и чаще. Всё самое важное о потенциальных и свершившихся переходах – в нашем дайджесте.
Неймар всё ближе к «Сантосу»
Неймар
Фото: Getty Images
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Сантос» достиг устной договорённости о подписании Неймара. Footmercato отмечает, что вингер согласен на финансовые уступки ради возвращения в родной клуб. По информации источника, 32-летний бразилец откажется от значительной части зарплаты в саудовском «Аль-Хиляле», чтобы ускорить переговоры и облегчить осуществление трансфера в «Сантос». Неймар перейдёт в бразильский клуб в январе. При этом рассматриваются как аренда, так и расторжение контракта с «Аль-Хилялем», истекающего уже этим летом.
Талиска прибывает на помощь к Моуринью
Андерсон Талиска
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
В Стамбул перебрался ещё один классный футболист. Андерсон Талиска ранее уже выступал за «Бешикташ», а его последним клубом был саудовский «Аль-Наср». Теперь же бразилец стал футболистом «Фенербахче». Талиска заключил контракт со стамбульцами сроком на 1,5 года. Сумма трансфера пока что неизвестна.
«Атланта» купила конкурента для Миранчука?
Мигель Альмирон
Фото: Matt McNulty/Getty Images
Мигель Альмирон ранее уже выступал за «Атланту Юнайтед» и взял с клубом золото МЛС. Теперь же парагваец возвращается в США после выступлений за «Ньюкасл». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Атланта» заплатит за Альмирона € 12 млн. Мигель – разноплановый футболист, способный сыграть на обоих флангах и в роли «десятки». Создаст ли он конкуренцию Алексею Миранчуку? Или россиянин и парагваец будут крушить МЛС вместе?
«Ювентус» расстался с Данило
Данило
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
«Ювентус» и защитник Данило договорились о расторжении контракта. Бразилец выступал за туринцев с 2019 года, а в ближайшее время отправится во «Фламенго» (информация Фабрицио Романо). «Я больше не могу быть частью проекта. Прошло пять с половиной лет, но для меня они кажутся целой жизнью. Нелегко расставаться с любовью, с местом, которое дало мне так много. С футболкой, которая заставляла меня испытывать прекрасные эмоции», – сказал Данило в своём заявлении про уход из «Ювентуса».
Команда Роналду хочет форварда «Байера»
Виктор Бонифасе
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что форвард «Байера» Виктор Бонифасе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По его информации, саудовские клубы рассматривают трансфер уже в январе. Главный кандидат – «Аль-Наср». Фабрицио Романо отмечает, что клуб уже начал переговоры по сделке с «Байером» и Бонифасе. Европа потеряет ещё одного классного футболиста из-за Саудовской Аравии?
«Челси» отправляет защитника к Эмери
Аксель Дисаси
Фото: Julian Finney/Getty Images
Болельщики «Челси» недовольны защитниками клуба. Мнение, видимо, разделяет и спортивный департамент. Как сообщает Фабрицио Романо, Аксель Дисаси близок к переходу в «Астон Виллу». Бирмингемцы согласовали условия личного контракта с французом. Сам Дисаси выступает за переезд из «Челси» после разговора с тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери. Журналист Фабрис Хоукинс добавляет, что клубы договорились об аренде без права выкупа.
Ренату Вейга прибыл в Турин
Ренату Вейга
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Защитник «Челси» Ренату Вейга прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус». Итальянский клуб арендовал футболиста за € 5 млн. Соглашение не подразумевает опцию выкупа. Вейга вернётся в расположение «Челси» перед стартом клубного чемпионата мира – 2025.
Педриньо поехал в новую аренду
Педриньо
Фото: santosfc.com.br
«Локомотив» отправил вингера Педро Габриэла в новую аренду. Пресс-служба москвичей сообщила, что бразилец отправился в клуб «Куяба». Сделка заключена до конца 2025-го и включает опцию выкупа. Предыдущий год 25-летний Педриньо провёл в аренде в «Сантосе», где за 30 матчей забил два гола и отдал три результативные передачи.
«Спартак» согласовал сделку по Иличу
Иван Илич
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
«Спартак» и «Торино» договорились о переходе полузащитника Ивана Илича, сообщает Meridian Sport. По информации источника, если не возникнет трудностей, серб до конца недели обсудит с москвичами детали своего контракта. В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Сейчас Иван не играет за туринцев из-за травмы. Успеет ли он восстановиться к сборам со «Спартаком»? Вопрос.
«Крылья Советов» и ЦСКА договорились по Мендесу
Виктор Мендес (слева)
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
«Крыльев Советов» и ЦСКА договорились о досрочном завершении аренды полузащитника Виктора Мендеса.
«Между руководством ПФК «Крылья Советов» и футбольным клубом ЦСКА достигнута договорённость о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу. Ранее Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев». Наша команда продолжает готовиться к возобновлению чемпионата и сегодня приступит к тренировкам на втором сборе в Турции», — сказано в заявлении пресс-службы «Крыльев Советов».
Напомним, ранее Мендес не приехал на сборы самарцев без объяснения причин. А чилийский «Коло-Коло» сообщил о подписании контракта с полузащитником. Вероятно, сделку в скором времени подтвердит и ЦСКА.
Буэндия едет в «Байер»
Эмилиано Буэндия
Фото: Lewis Storey/Getty Images
В воскресенье, 26 января, «Астон Вилла» продлила контракт с Эмилиано Буэндией на один год. А сегодня, 27 января, Фабрицио Романо сообщил: аргентинец отправится в аренду в «Байер» до конца сезона-2024/2025. Сделка между клубами подразумевает опцию выкупа Буэндии за € 20 млн. В Бирмингеме Эмилиано не был игроком основы – может, получится в Леверкузене.
Экс-защитник «Спартака» — в Австрии
Максимилиано Кофрие
Фото: Octavio Passos/Getty Images
Максимилиано Кофрие частенько косячил в «Спартаке» и покинул клуб летом 2022-го. Сначала на правах аренды уехал в «Клермон», а через год французы выкупили футболиста. В Лиге 1 Макс проявил себя намного лучше и прошлым летом перебрался в аренду в «Валенсию». Кофрие не стал большим помощником: клуб тонет на дне Примеры (19-е место). Бельгиец вернулся обратно в «Клермон», но сразу проследовал по маршруту в Австрию. Защитника арендовал «Ред Булл Зальцбург» до конца сезона-2024/2025.