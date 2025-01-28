«Ботафого» тащит звёзд РПЛ. Забрали двух зенитовцев, а теперь могут и Бителло

Вы точно слышали о «Палмейрасе», «Интернасьонале», «Коринтиансе» или «Фламенго». Мы привыкли, что эти клубы олицетворяют бразильскую лигу, и именно с ними зачастую имели дело топы РПЛ. Естественно, когда речь заходила о трансферах. Именно там собирались элитные бразильские футболисты, которых со временем разбирали разные клубы Европы.

Но времена изменились. В 2021-м лига открылась под иностранные инвестиции, так что появились новые флагманы, которых создали в том числе за счёт крупных вложений. Один из них – как раз «Ботафого». Команда с большой историей оказалась в кризисе и в 2020-м вылетела из Серии А. В тот же период акции клуба купил американский бизнесмен Джон Текстор. Всё закончилось трофеями.

«Ботафого» потратил около € 100 млн, но титулы покрыли всё

У Текстора к моменту покупки акций уже был футбольный бизнес – он владел контрольным пакетом клуба «Кристал Пэлас». Позже в его империи появились «Лион» и «Моленбек». Однако Джон был не единственным, кто в тот период заходил на бразильский рынок. Там уже работала компания Red Bull, владеющая «РБ Брагантино», City Football Group приобрела акции «Баии», также американские компании зашли в «Васко да Гама». Моментального прорыва у них не случилось. Вложения идут очень аккуратно и ограниченно. А вот «Ботафого» полетел вперёд.

Однако это условно отразилось на финансах. Когда Текстор только заходил в клуб, долги составляли около € 180 млн. Естественно, он обещал всё исправить и нормализовать положение клуба. Этого не случилось – по состоянию на начало 2025-го стало только хуже – долги клуба оцениваются в € 220 млн. Зато есть трофеи.

«Ботафого» с Кубком Либертадорес Фото: Buda Mendes/Getty Images

Но чтобы они появились, потребовалось классное усиление. И следовательно – деньги. В первый сезон после захода Текстора клуб потратил около € 12 млн на трансферы (до этого несколько лет «Ботафого» подписывал только свободных агентов), потом – € 5 млн. Однако с лета 2023-го года суммы стали кратко увеличиваться, а итоговые траты с момента прихода достигли € 100 млн. Тогда даже без больших звёзд команда вовсю боролась за победу в чемпионате Бразилии, но помешал уход главного тренера Луиша Каштру в «Аль-Наср».

Перед сезоном-2024 инвестор чётко обозначил приоритеты – победа в чемпионате или в Кубке Либертадорес. Под это он потратился на покупку Луиса Энрике у «Бетиса» за € 16 млн. А по ходу сезона клуб взял Тьяго Альмаду из МЛС почти за € 20 млн. Итог – два трофея. Причём если в чемпионате команда не побеждала с 1995 года, то в Кубке Либертадорес побед не было никогда.

«Ботафого» хочет сохранить доминирование. Этому помогут контракт с букмекером и Бенитес?

Бразильский клуб не намерен устраивать большую распродажу после трофеев. Да, команду покинул один из лидеров, однако это было ожидаемо: Луис Энрике даже не прилетел на сборы и требовал его отпустить. Однако «Ботафого» есть кем его заменить. Уже зимой клуб потратил € 15,3 млн на полузащитников – Артура, который перешёл из «Зенита», и Жеффиньо из «Лиона». Плюс клуб ведёт серьёзные переговоры с московским «Динамо» по переходу Бителло. А летом ждёт Вендела.

Чувствовать себя чуть лучше в экономическом плане позволит контракт с букмекером. С января 2025-го лига официально запустила в чемпионат букмекерские компании, которые теперь вовсю становятся партнёрами клубов. Договор с армянской конторой VBet принесёт «Ботафого» около € 12 млн за год. Да, деньги не космические, но точно не самые лишние в нынешней экономической ситуации.

Рафаэль Бенитес Фото: Octavio Passos/Getty Images

Плюс сейчас у клуба поменяется тренерский штаб. Артур Жорже не устоял перед катарскими деньгами и поехал сверкать тренерским талантом в Азию. Теперь «Ботафого» выбирает нового. Один из претендентов – Рафаэль Бенитес. Сообщается, что предложение 64-летнему тренеру, который без работы с 2024 года, сделано. И сейчас он его рассматривает.

Так что у «Ботафого», похоже, всё будет хорошо. С таким составом команда ещё точно поборется за новые трофеи.