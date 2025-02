Беда «Челси» — вратари. Потратили почти € 100 млн на пятерых, а основной регулярно косячит

«Челси» неплохо стартовал в чемпионате Англии. После 16 туров шёл на втором месте, отставая от «Ливерпуля» лишь на два очка по набранным и на пять – по потерянным. Если учитывать прошлые два сезона (12-е и 6-е места), то прогресс очевиден. Однако с тех пор у команды наметился спад. За последние семь туров у «Челси» лишь одна победа – над «Вулверхэмптоном» (3:1).

Провальный отрезок объясняется несколькими факторами (в том числе травмами и плохой реализацией Николаса Джексона), но главной проблемой всё чаще называют вратаря Роберта Санчеса. Тренера «Челси» перед матчем с «Сити» спросили об ошибках кипера, и его ответ получился неоднозначным. Энцо Мареска и поддержал футболиста, и в то же время дал понять, что к нему действительно есть вопросы.

Энцо Мареска главный тренер «Челси» «Роберт в порядке — нужно понимать, что произойти может что угодно. Сколько раз Мойсес [Кайседо] не ошибся с пасом? Много. Сколько раз Николас [Джексон] не забил? Сколько раз Нони [Мадуэке] неудачно навесил? Это нормально, это часть игры. Ошибки? Конечно, они не очень хороши для уверенности, но Санчес — профессионал, который должен справляться с подобными моментами. В том числе когда мы играем дома и болельщики недовольны. Он должен управлять такими моментами. Это уже случалось в прошлом, и он неплохо справлялся. Роберт становится лучше, но всё ещё очень, очень, очень далёк от того, каким я хочу его видеть».



«Очень, очень, очень далёк от того, каким я хочу его видеть» (в оригинале far, far, far from where I want him to be) – эта фраза выделялась, потому что, как правило, тренеры только поддерживают своих футболистов, а тут прозвучала в каком-то смысле претензия. Полемика вокруг Санчеса уже была, а потом случился матч с «Манчестер Сити».

Гол Холанда Фото: кадр из трансляции

«Челси» вышел вперёд уже в самом начале матча, но «Сити» перевернул игру. Победный гол остался за Эрлингом Холандом, который забил практически в пустые ворота. От Санчеса регулярно требуется игра на выходах, потому что его команда действует с высокой линией обороны. Как правило, тренеры просят вратарей выходить на перехват, если никто из полевых не успевает накрыть соперника с мячом. А в этом случае по Холанду играл Трево Чалоба – выхода один на один не было и близко. Как только Санчес это осознал, то дёрнулся обратно к воротам. Но было уже поздно. Голкипер оказался в полупозиции, когда нападающий «Сити» его перекинул.

The xG Philosophy подсчитал, что такие удары, как у Холанда (с угла штрафной), оцениваются в 0,03 xG, если голкипер остаётся у ворот, но в этом положении было уже 0,43 xG. То есть вероятность гола увеличилась с 3% до 43%. Если ещё учитывать, что точность передач Санчеса в этом матче составила 56% (22 из 39), то картина получается совсем грустной.

Как выглядели косяки Санчеса в нынешнем сезоне АПЛ?

Эта ошибка стала уже пятой для Санчеса в сезоне Премьер-лиги. Никто не «привозил» больше мячей в свои ворота. К результативным ошибкам Opta относит следующие голы:

1. В матче с «Брайтоном» Санчес вышел на перехват, но не добрался до мяча. В результате Жординьо Рюттер забивал в пустые ворота.

Гол Рюттера Фото: кадр из трансляции

2. В той же встрече Роберт грубо ошибся с передачей низом, отдав ассист сопернику.

Гол Балеба Фото: кадр из трансляции

3. В матче с «Арсеналом» Санчес потерял ворота, слишком открыв ближний угол, куда и пробил Габриэл Мартинелли.

Гол Мартинелли Фото: кадр из трансляции

4. Роберт не удержал мяч в руках после подачи углового «Вулверхэмптоном». Тут можно указывать, что соперник ставил спину Санчесу, но подобные эпизоды в АПЛ раз за разом трактуются в пользу атаки. И в любом случае у вратаря была возможность выбить мяч.

Гол Доэрти Фото: кадр из трансляции

5. О пятом случае было выше. Санчес поздно принял решение, что нужно вернуться в ворота, когда забивал Холанд. После встречи Мареска сказал: «Роберт сам всё прекрасно понимает. Он – первый человек, кто осознаёт необходимость прибавлять. Мы верим в него. Впереди у нас целая неделя [нет игр через три-четыре дня] – посмотрим на реакцию и тогда решим по следующему матчу».

В 24-м туре у «Челси» дерби с «Вест Хэмом», который неплохо смотрится после назначения Грэма Поттера. Помимо пяти результативных ошибок Санчес в этом сезоне ещё дважды фолил на пенальти.

А какие ещё есть вратари у «Челси»?

Когда Тодд Боули и Бехдад Эгбали выкупили клуб, на место главного вратаря претендовали Кепа Аррисабалага и Эдуард Менди. Однако новые владельцы за последние полтора года потратили € 83,5 млн на голкиперов:

€ 24,5 млн – Филип Йоргенсен из «Вильярреала»;

€ 23 млн – Роберт Санчес из «Брайтона»;

€ 20 млн – Майк Пендерс из «Генка»;

€ 16 млн – Джордже Петрович из «Нью-Инглэнд».

Летом 2022 года новое руководство «Челси» приобрело ещё Гэбриела Слонину из «Чикаго Файр» за € 9 млн. Если брать всех киперов в обойме клуба по состоянию на лето 2024 года, набирается семь человек. Их пришлось распихивать по арендам. Кепа отправился в «Борнмут», Пендерс – в «Генк», Петрович – в «Страсбург», а Слонина – в «Барнсли» (последний уже вернулся в «Челси» из-за травмы).

Роберт Санчес во время тренировки на базе «Челси» Фото: Darren Walsh/Getty Images

Получилось, что клуб потратил кучу денег на голкиперов, но топ-вратаря так и не нашёл. Для сравнения, «Тоттенхэм» взял отличного кипера за € 19 млн (правда, сейчас Гульельмо Викарио не играет из-за травмы). В это зимнее трансферное окно вокруг «Челси» снова ходят разговоры о новичках, но речь идёт о полевых футболистах. До 3 февраля (день закрытия окна в АПЛ) сделки по вратарям не предвидится. Можно было разве что вернуть из аренды Кепу, но у него всё и так хорошо складывается в «Борнмуте». И для «Челси» это выглядит имиджево сомнительным – возвращаться к варианту, от которого уже давно отказались (как и от большинства других игроков эпохи Романа Абрамовича).

Если Мареска решится на смену вратаря, то, судя по всему, на поле выйдет Йоргенсен. Он был единственным запасным кипером в последних турах. По ходу этого сезона датско-шведский голкипер полностью отыграл восемь матчей в Лиге конференций, два – в АПЛ, два – в Кубке лиги и один – в Кубке Англии. В прошлом сезоне Йоргенсен выступал за «Вильярреал» и пропустил в Ла Лиге 63 мяча (худший показатель в чемпионате) при 58,8 ожидаемого гола.