«Сити» и «ПСЖ» останутся без плей-офф, а «Реал» заберётся в топ-8? Интриги последнего тура

Общий этап Лиги чемпионов подходит к концу. В среду, 29 января, мы узнаем полный состав из восьми клубов, которые отправятся напрямую в 1/8 финала. А 16 команд сыграют в стыках. Как же много интриг! Например, есть вероятность, что мимо 1/16 финала пролетят «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

«Астон Вилла» рвётся в 1/8 финала напрямую

«Астон Вилла» близка к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас команда Унаи Эмери занимает девятое место, но по очкам делит восьмую строчку с «Байером». В 8-м туре бирмингемцы принимают дома «Селтик». Шотландцы всего на одно очко отстают от англичан. Так что предстоящий матч вряд ли станет лёгкой прогулкой для «Астон Виллы». Но в случае победы есть хорошие шансы залететь в топ-8 и отправиться в плей-офф напрямую.

Легенда сборной Италии остановит «Милан»?

«Милан» лихорадит в Серии А, но в Лиге чемпионов дела складываются намного лучше. Команда начала ЛЧ с двух поражений, а затем выдала серию из пяти побед. 15 очков и шестое место перед финальным туром – хороший расклад. В следующем матче «Милан» сыграет в Загребе с местным «Динамо». Команду тренирует легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро. У хорватов сохраняются минимальные шансы на место в топ-24, поэтому ожидается битва. «Милан» в случае победы гарантирует себе 1/8 финала, да и ничья вряд ли откинет итальянцев из восьмёрки. Но у «Динамо» свои планы.

«Арсенал» оформит выход в плей-офф?

«Арсенал» с 16 очками занимает третье место в таблице ЛЧ. Для выхода в 1/8 финала в 8-м туре достаточно не проиграть в гостях «Жироне». Каталонцы уже не сражаются ни за что. Мотивации в предстоящем матче, естественно, будет больше у англичан. Ждём «Арсенал» в плей-офф.

«ПСЖ» сохранит место в топ-24?

«ПСЖ» благодаря победе над «Манчестер Сити» (4:2) забрался в топ-24 ЛЧ. Теперь попадание команды в стыки зависит только от неё. В 8-м туре парижане сразятся в гостях со «Штутгартом». Хороший соперник. У немцев также 10 очков после семи матчей, команда занимает 24-е место в таблице. Так что уступать «Штутгарту» нельзя. Впрочем, как и «ПСЖ». Чувствуете интригу и градус матча? «Штутгарт» способен обыграть «ПСЖ» дома и выкинуть команду Луиса Энрике из Лиги чемпионов. Но всё же французский клуб – фаворит предстоящей встречи.

«Ювентус» запрыгнет в восьмёрку сильнейших?

У «Ювентуса» 12 очков после семи туров и 17-е место в таблице. До топ-8 – одно очко. Но у туринцев очень много конкурентов, поэтому шансы на прямой выход в плей-офф невелики. Что остаётся? Побеждать в 8-м туре и ждать осечек от соседей. «Ювентус» проведёт решающий матч дома, соперник – «Бенфика». Португальцы набрали 10 очков и находятся в опасности. Поражение не исключает вылет лиссабонцев из топ-24. Важная встреча для обеих команд.

«Байер» спасётся от падения и окажется в плей-офф?

«Байер» находится на грани: у команды 13 очков и восьмое место в таблице ЛЧ. К счастью для леверкузенцев, в 8-м туре они играют дома со «Спартой». Клуб из Праги набрал всего четыре очка и прощается с Лигой чемпионов. Отдавать 100% сил на этот матч «Спарта» вряд ли будет. Задача «Байера» – на классе переиграть чехов. И гарантировать себе место в 1/8 финала.

«Реал» выберется в 1/8 финала или «Брест» сотворит мегасенсацию?

Мадридский «Реал» зависит от других команд. Редкая ситуация. Даже победа в 8-м туре над «Брестом» не гарантирует команде место в 1/8 финала. Многое зависит от итогов встреч у конкурентов. Кстати, «Брест» – один из них. Французы набрали на одно очко больше и также борются за прямой выход в плей-офф. Шансы «Бреста» с «Реалом» – в факторе своего поля. Есть возможность совершить огромную сенсацию. Или «Реал» опять совершит мини-чудо (для себя – обыденность) и выберется в 1/8 финала?

«Ливерпуль» завершит общий этап с идеальными показателями?

«Ливерпуль» уже гарантировал себе место в плей-офф. Интрига одна: будет ли восемь побед в восьми турах. Пока что у команды Арне Слота 21 очко. В последнем матче мерсисайдцев на своём поле поджидает ПСВ. Нидерландцы уже вряд ли поднимутся сильно выше по таблице (сейчас – 17-е), да и выпасть из топ-24 не смогут. Обе команды не обременены серьёзными задачами. Так что просто ждём красивый футбол. И, возможно, «идеальный» финиш общего этапа от «Ливерпуля».

«Аталанта» обыграет мощную «Барсу» и выйдет в плей-офф?

«Барселона» – в 1/8 финала Лиги чемпионов. А вот «Аталанте» ещё нужно гарантировать себе место в плей-офф. Сделать это будет ох как непросто. Нужно победить «Барселону» в гостях. Иначе бергамаски наверняка свалятся из топ-8 – тогда их ждёт борьба в стыках за место в следующем раунде. Может ли «Аталанта» обыграть «Барсу»? Да. Но и каталонцы находятся в хорошей форме и вряд ли хотят уступать перед своими болельщиками.

Кризисная «Боруссия» окажется в 1/8 финала?

Руководство «Боруссии» уволило тренера Нури Шахина. В Бундеслиге у дортмундцев дела складываются плохо (11-е место). Зато в Лиге чемпионов команда борется за выход в 1/8 финала. В заключительном туре «Боруссия» примет дома «Шахтёр». У украинцев лишь теоретические шансы на попадание в топ-24. А вот надежды «Боруссии» на место в восьмёрке сильнейших вполне обоснованы. Да и исправляться перед болельщиками нужно.

Попытка «Баварии» залезть в топ-8

Есть большая вероятность, что «Баварию» ждут два дополнительных матча в Лиге чемпионов. Да, в последнем туре мюнхенцы принимают дома «Слован» из Братиславы. И что-то подсказывает, что это будет лёгкая прогулка для хозяев. Но не всё зависит от «Баварии». Даже победа не гарантирует ей место в топ-8. Главное – сделать всё зависящее от себя. А там, глядишь, и фортуна улыбнётся.

«Интер» оставит команду Головина без 1/8 финала?

«Интер» на 99% гарантировал себе участие в плей-офф. Даже поражение во встрече с «Монако» вряд ли выбьет миланцев из топ-8. А вот монегаскам три очка жизненно необходимы. Только тогда у команды с россиянином Александром Головиным появятся надежды на 1/8 финала. Альтернатива – два матча в 1/16 финала. Плохая новость для «Монако»: «Интер» пропустил всего один мяч за семь встреч в ЛЧ. Так что в среду вечером монегаскам предстоит сложнейший квест.

«Манчестер Сити» вылетит из Лиги чемпионов?

Хоть кто-то представлял, что к 8-му туру «Манчестер Сити» подойдёт вне топ-24 таблицы Лиги чемпионов? Шок-контент. Но у команды Пепа Гвардиолы задача простая: победа дома над «Брюгге» гарантирует выход в стыки. А вот любой другой результат отправит «Сити» на отдых. «Брюгге» способен создать главную сенсацию нынешнего розыгрыша ЛЧ.