Неймар готов к легендарному камбэку. Саудовцы просто сокрушительно попали с ним на деньги

«Аль-Хиляль» заплатил около € 300 млн за 428 минут бразильца на поле! В «Сантосе» Неймар получит гораздо меньше.

История Неймара в Саудовской Аравии практически завершена. Впрочем, есть ощущение, что она толком и не начиналась. За 1,5 года бразилец провёл всего семь матчей (428 минут в общем) за «Аль-Хиляль» и забил всего один мяч. Летом 2023-го клуб заплатил «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и положил игроку зарплату более чем € 150 млн. Просто провальнейшая инвестиция. А теперь форвард возвращается в родной «Сантос». Инсайдер Фабрицио Романо в ночь с 27 на 28 января выдал заветное «Here We Go».

Пресс-служба «Аль-Хиляля» в понедельник, 27 января, объявила о расторжении контракта с Неймаром. Прощание в соцсетях получилось максимально сухим: «Аль-Хиляль» и Неймар договорились расторгнуть контракт игрока по обоюдному согласию. Спасибо и удачи». В Саудовской Аравии надеялись на совершенно другой исход, подписывая мегазвёздного футболиста. Но Неймару помешали серьёзные повреждения. В октябре 2023 года он получил травму крестообразных связок в матче за сборную Бразилии с Уругваем. Также форвард разорвал мениск. Тяжелейшее повреждение, операция и мучительное восстановление.

Неймар получил травму Фото: Guillermo Legaria/Getty Images

«Аль-Хиляль» ждал камбэка Неймара целый год. 21 октября 2024-го он вышел на поле в концовке матча Лиги чемпионов АФК с «Аль-Айном». А через две недели провёл полчаса во встрече того же турнира с «Эстеглялем». И… Всё. Снова травмировался. На этот раз он повредил подколенное сухожилие.

Терпение руководства «Аль-Хиляля» истекало. Возможно, к Неймару отнеслись бы лояльнее, если не его медиаактивность. Бразилец мелькал на игровых стримах и на покерных турнирах. Даже тренер саудовского клуба Жорже Жезуш намекал: «Главная страсть Роналду — футбол, это его приоритет. У Неймара в приоритете другие вещи. Те, что вне футбола — он ставит их выше».

А в начале 2025-го Жезуш сообщил, что «Аль-Хиляль» больше не рассчитывает на 32-летнего травматика Неймара.

Жорже Жезуш главный тренер «Аль-Хиляля» «Неймар не включён в заявку команды на чемпионат. Он сможет принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Чемпионат Саудовской Аравии — один из лучших в мире. Все футболисты «Аль-Хиляля» могут выступать за любой европейский клуб. Неймар больше не может показывать тот уровень, к которому мы привыкли. К сожалению, ситуация стала непростой для него».

Footmercato сообщил, что Неймар заработал € 101 млн, сыграв всего 42 минуты в 2024 году. Краткий сюрреалистичный итог 12 месяцев бразильца.

СМИ тут же активизировались в обсуждении будущего Неймара. Первым среди вариантов замелькал «Интер Майами». Покайфовать с другом Лео Месси и крутой бандой экс-звёзд «Барсы» (Альба, Бускетс, Суарес) – почему бы и нет? Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано отмечал, что не отказался бы от бразильца: «Мы не можем говорить о Неймаре, потому что у нас ничего нет. Безусловно, он великолепный игрок. Любой тренер в мире хотел бы его в свою команду, но вы знаете правила МЛС по поводу потолка зарплат». Также СМИ приписывали «Барселоне» интерес к Неймару, но спортивный директор каталонцев Деку исключил камбэк бразильца.

В итоге за форвардом пришёл родной «Сантос». Клуб убеждал Неймара и его окружение вернуться разными способами. Globo рассказал, что боссы «Сантоса» придумали гениальный план: сделали видео со сгенерированным в нейросетях голосом Пеле. В нём он рассказывает, почему Неймар должен вернуться в бразильский клуб. Это растрогало отца и по совместительству агента футболиста.

Неймар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ради «Сантоса» Неймар пошёл даже на финансовые уступки. Журналист Бен Джейкобс отмечает, что бразилец отказался от € 40 млн по контракту с «Аль-Хилялем». А Globo добавил деталей по соглашению: Неймар подпишет пятимесячный контракт с «Сантосом» с возможностью продления до чемпионата мира 2026 года.

Сам Неймар не критичен по отношению к себе: «Я ни о чём не жалею в своей карьере. Все ошибки, совершённые мной, все жизненные решения были направлены на то, чтобы помочь мне расти, повзрослеть». Однако в последние пару лет мы не видели магию бразильца на поле. Надеемся, что Неймар ещё зажжёт в родном «Сантосе». И ждём волшебство в сборной Бразилии на ЧМ-2026.