Расклады на выход в плей-офф перед решающими матчами ЛЧ. Как не вылететь топ-клубам?

29 января — день, когда завершится общий этап Лиги чемпионов. По его итогам мы узнаем имена всех 24 клубов, попавших в плей-офф.

Кто уже попал в плей-офф?

18 клубов обеспечили себе место в плей-офф. Но пока только две команды гарантировали путёвку сразу в 1/8 финала. «Ливерпуль» сохранит первое место, если наберёт хотя бы одно очко в матче с ПСВ. Или если сыграет в последнем туре не хуже «Барселоны». Сине-гранатовые почти наверняка не опустятся ниже второго места, если поделят очки с «Аталантой». Дело в том, что их разница мячей (+15) заметно лучше, чем у «Арсенала» (+12) и «Интера» (+7). Кстати, английскому и итальянскому клубам достаточно не уступить «Жироне» и «Монако» соответственно, чтобы гарантировать себе место в топ-8.

«Ливерпуль» (точно сыграет в 1/8 финала)

«Барселона» (точно сыграет в 1/8 финала)

«Арсенал»

«Интер»

«Атлетико»

«Милан»

«Аталанта»

«Байер»

«Астон Вилла»

«Монако»

«Фейеноорд»

«Лилль»

«Брест»

«Боруссия» Дортмунд

«Бавария»

«Реал»

«Ювентус»

«Селтик»

Кто точно не сыграет в плей-офф?

Эти команды уже ни при каких обстоятельствах не окажутся в топ-24. С турнирной точки зрения заключительные матчи не имеют для них никакого значения.

«Янг Бойз»

«Слован»

«Ред Булл Зальцбург»

«Штурм»

«Црвена Звезда»

«Жирона»

«РБ Лейпциг»

«Спарта»

«Болонья»

Таблица общего этапа ЛЧ после семи туров Фото: «Чемпионат»

На какие показатели нужно обращать внимание в случае равенства очков?

Разница мячей;

забитые мячи;

голы на выезде;

победы;

победы на выезде;

очки, заработанные соперниками*;

разница забитых и пропущенных мячей соперников*;

голы, забитые соперниками*;

дисциплинарные баллы;

коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Ливерпуль» и «Барселона» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то внимание сместится на результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, у которого они выступили лучше.

Как «Манчестер Сити» попасть в плей-офф?

«Манчестер Сити» находится вне зоны плей-офф. И это за тур до финиша общего этапа! С другой стороны, похоже, всё не так страшно. Если «Сити» обыграет в заключительном матче «Брюгге» (встреча состоится в Англии), то гарантирует себе место в топ-24. Почему? Во-первых, команда Хосепа Гвардиолы опередит «Брюгге» по разницей мячей. Во-вторых, «Штутгарт» и «ПСЖ» в последнем туре встретятся друг с другом. Проигравший точно окажется ниже «Сити» (при условии победы английского клуба), а если будет ничья, то обе команды пропустят вперёд чемпиона Англии по разнице мячей. Так что если «Манчестер Сити» наберёт три очка, то ему можно не смотреть на то, как сыграли конкуренты.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

Как «ПСЖ» остаться в топ-24?

Столичный клуб занимает 22-е место в таблице общего этапа. Для того чтобы не остаться без путёвки в плей-офф, нужно пропустить вперёд не больше двух команд из числа тех, что сейчас находятся ниже. Если «ПСЖ» обыгрывает «Штутгарт» в Германии, то точно попадает в топ-24. Тут всё понятно. Если матч завершится ничьей, то французский клуб будет выше немецкого по разнице мячей. Загребское «Динамо» может догнать парижан по очкам, если победит в заключительном туре дома «Милан». Но для того, чтобы опередить «ПСЖ», хорватскому клубу нужно обыгрывать соперника с разницей в 10 мячей. Кто-то верит в такие чудеса?

Так что «ПСЖ» достаточно не уступить в Германии. А вот в случае поражения шансы французской команды заметно сократятся. Не исключено, что она вылетит, хотя есть расклад, при котором «ПСЖ» останется в топ-24 даже в случае поражения. К примеру, парижский клуб проигрывает, а «Сити» и «Спортинг» побеждают. «ПСЖ» пропускает вперёд сразу три команды. Но если «Динамо» не побеждает «Милан», а «Бенфика» уступает «Ювентусу» в Турине и её разница мячей становится хуже, чем у «ПСЖ», то Париж занимает 24-е место. Есть ещё «Шахтёр», который в теории может догнать французский клуб по очкам. Для этого нужно обыгрывать «Боруссию» в Дортмунде. Но у украинского клуба пока что разница мячей (-6) гораздо хуже, чем у «ПСЖ» (+2).

Как «Штутгарту» попасть в плей-офф?

Немецкий клуб находится в непростом положении. В случае победы в матче с «ПСЖ» он точно сыграет в плей-офф. А что будет, если команды поделят очки? «Штутгарт» будет ниже «ПСЖ» по разнице мячей. Он будет ниже и «Сити», если английская команда справится с «Брюгге». А дальше нужно смотреть, сколько очков будет у ПСВ, «Брюгге», «Бенфики» и «Спортинга». И не забываем о разнице мячей. В теории «Штутгарт» может остаться в топ-24, даже если не наберёт очков, а «Сити» победит. Правда, для этого нужно, чтобы «Спортинг» или «Бенфика» проиграли с крупным счётом, а «Динамо» не победило в матче с «Миланом». Кстати, португальским клубам достаточно набрать по одному очку для выхода в плей-офф. При таком раскладе они точно опередят кого-то из связки «Штутгарт» — «ПСЖ» и с огромной долей вероятности будут выше «Динамо» по разнице мячей (если оно обыграет «Милан»).

У главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хёнеса тяжёлая задача Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Кто с кем сыграет в стыках?

Первые восемь команд напрямую попадут в 1/8 финала и тем самым пропустят один раунд плей-офф. Минус две встречи в условиях жёсткого календаря — огромный плюс. Оставшиеся 16 клубов примут участие в стыковых матчах. По сути, 1/16 финала, но называть эту стадию так некорректно, с учётом того, что там выступят не 32 клуба, а 16. Каждое второе место в таблице общего этапа имеет значение. 9-я и 10-я команды сыграют в стыках с 23-й или 24-й командами, 11-я и 12-я — с 21-й или 22-й и так далее.

Важный момент: при жеребьёвке не будет никаких ограничений. В стыках могут встретиться как клубы из одной страны, так и игравшие уже друг с другом на основном этапе команды. Клубы, занявшие места с 9-го по 16-е, будут сеяными. Плюс проведут ответные встречи на своём поле. Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов запланирована на 31 января.