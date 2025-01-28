Топ-события среды: «Манчестер Сити» — «Брюгге», Мария Тимофеева в теннисе и хоккей

Спорт 29 января: решающие матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, ЧЕ по фигурному катанию, НБА, а ещё «Авангард» — «Салават Юлаев» в КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: наберёт ли Микко Рантанен первое очко после обмена?

Участник самого громкого обмена сезона уже успел дебютировать в составе новой команды в матче с «Айлендерс», но результативными действиями не отметился. Мартин Нечас и Джек Друри, отправившиеся по обратному маршруту, уже набрали свои первые очки в «Колорадо». Сможет ли и финн отличиться в игре с «Рейнджерс»?

🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн поможет «озёрникам» добыть пятую победу кряду?

Перед самым стартом сезона «Филадельфия Сиксерс» считалась одним из главных фаворитов среди тех, кто свергнет «Бостон» с пьедестала Восточной конференции. Правда, травмы сделали своё дело. Сейчас команда идёт на 11-м месте, не попадая даже в плей-ин. У «Лос-Анджелес Лейкерс» всё намного лучше – клуб победил в четырёх матчах кряду, а «озёрники» идут пятыми на очень плотном Западе. «Фила» снова без Эмбиида и Джорджа – лёгкая прогулка для Леброна и компании?

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 05:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Александр Овечкин забросит 23-ю шайбу в сезоне?

Продолжаем следить за Великой погоней Александра Овечкина, который всё ближе к выходу на финишную прямую. В последней игре с «Ванкувером» капитан «Вашингтона» точных бросков на свой счёт не записал, так и оставшись на отметке 875 шайб в карьере. Получится ли у него сдвинуться с этой точки в матче с «Калгари»?

🎾 14:30*: Мария Тимофеева (Россия, LL) — Энн Ли (США), Сингапур, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко пройдёт по сетке лаки-лузер из России?

Мария Тимофеева попала в основную сетку турнира в Сингапуре в статусе лаки-лузера благодаря снятию Аманды Анисимовой, но на этом не остановилась и успешно справилась на старте с китаянкой Ван Сиюй. Теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, 21-летней россиянке необходимо справиться с американкой Энн Ли. Девушки ранее играли один раз — в 1/4 финала турнира ITF W100 в Гран-Канарии Мария снялась в середине первого сета из-за травмы. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Хейли Баптист — Кимберли Биррелл.

🏒 16:30: «Авангард» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 января 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Салават» справится без Джоша Ливо?

Дела у уфимцев в последнее время не очень – мало того, что «Салават» уступил в двух встречах подряд, так на выезде в Омске ему предстоит играть без своего лидера Джоша Ливо, получившего повреждение в «зелёном дерби». Канадец не уходил со льда без заброшенных шайб в шести последних матчах – сможет ли кто-нибудь из подопечных Виктора Козлова нивелировать потерю лучшего бомбардира и снайпера КХЛ?

⛸️ 18:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, женщины, короткая программа

Интрига: сможет ли Губанова захватить лидерство?

В Таллине проходит очередной чемпионат Европы без российских фигуристов, однако без россиян турнир всё же не обойдётся. После снятия действующей чемпионки Луны Хендрикс представляющая Грузию Анастасия Губанова, родившаяся в Тольятти, является одним из главных фаворитов. И это несмотря на то, что сезон у экс-россиянки складывается неважно.

Также среди претенденток на титул находится представительница Швейцарии Кимми Репонд. В активе фигуристки уже есть медаль первенства Европы, но она явно хотела бы добиться большего. И кто знает, может в отсутствие Хендрикс швейцарка добьётся своего.

Кто из женщин выиграет короткую программу? ЧЕ по фигурному катанию — 2025: расписание турнира, список участников, где смотреть

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Арсенал», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Арсенал» выйдет в 1/8 финала?

«Арсенал» отлично ощущает себя в ЛЧ. Для выхода в плей-офф напрямую достаточно не проиграть в гостях «Жироне». Впрочем, даже поражение вряд ли выбьет лондонцев из топ-8. Но чудеса иногда случаются. Так что расслабляться «Арсеналу» нельзя.

⚽️ 23:00: «Штутгарт» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «ПСЖ» откажется в стыках?

«ПСЖ» благодаря победе над «Манчестер Сити» (4:2) поднялся в топ-24. Теперь судьба места в стыках зависит от самих парижан. Достаточно не уступить в последнем туре «Штутгарту». Интересно, что немцев также устроит ничья для выхода в 1/16 финала. Возможно, нас ждёт очевидный результат?

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Ювентус» залезет в восьмёрку сильнейших?

«Ювентус» имеет мизерные шансы на место в топ-8. А пока они есть, нужно бороться. Так что на матч с «Бенфикой» команда Тьяго Мотты выйдет заряженной. Лиссабонцы же наверняка финишируют в зоне топ-24, поэтому особого напряжения у них не будет. Но бой «Юве» они точно дадут.

⚽️ 23:00: «Брест» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Брест» совершит мегасенсацию?

«Реал» перед последним туром общего этапа находится в сложном положении. Даже собственная победа не гарантирует команде места в топ-8. Нужно чудо. Интересно, что даже у будущего соперника — «Бреста» — больше шансов на 1/8 финала. Ждём сенсацию от скромного французского клуба? По крайней мере, «Брест» уже гарантировал себе стыки.

⚽️ 23:00: «ПСВ» Эйндховен — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Ливерпуль» завершит общий этап с идеальным результатом?

«Ливерпуль» выдал семь побед в семи турах ЛЧ. Завершить общий этап идеально команда Арне Слота может на родине тренера. Мерсисайдцы едут в гости к ПСВ. Нидерландцы с большой вероятностью финишируют в зоне стыков и отправятся в 1/16 финала. Так что большого давления не будет ни на одну из команд. Ждём зрелищный футбол!

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Аталанта», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Аталанта» переиграет «Барсу» и останется в топ-8?

«Барса» уже точно сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. А вот «Аталанте» необходима победа над каталонцами в последнем туре. Только она гарантирует топ-8. Иначе бергамаски наверняка свалятся в зону стыков. Тяжёлая, но решаемая задача для команды Джан Пьеро Гасперини.

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: команда Головина совершит мини-чудо?

«Интер» на 99,9% гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. А вот «Монако» в трудном положении. Команде нужны гостевая победа в Милане в последнем туре + осечки соседей по таблице. Так что прямое попадание монегасков в плей-офф станет мини-чудом. Но в ЛЧ команда с россиянином Александром Головиным выглядит симпатично. Шансы есть.

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Брюгге», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: последний шанс для «Сити»

«Манчестер Сити» перед заключительным туром общего этапа находится вне топ-24! Кто бы мог подумать о таком на старте ЛЧ? Но сейчас всё просто: побеждаешь дома «Брюгге» — выходишь в стыки. Хотя бельгийцы совсем не подарок: они набрали 11 очков и идут в топ-14. И вывалиться оттуда вряд ли хотят. В общем, нас либо ждут два матча «Сити» в 1/16 финала, либо главная сенсация сезона.