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Лига чемпионов, прямая онлайн-трансляция матчей 8-го тура, таблица онлайн, кто выйдет в плей-офф, Ман Сити, ПСЖ, 29 января 2025

Решающий день Лиги чемпионов! Судьба мест в плей-офф решится в 18 параллельных играх! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Решающий день Лиги чемпионов! LIVE
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Главная интрига — где закончат «ПСЖ» и «Сити». Следим за ЛЧ вместе!

Друзья, всем привет. Сегодня, 29 января, нас ждёт апогей нового формата Лиги чемпионов. Все матчи заключительного, 8-го тура основного этапа (а их 18 штук) пройдут в одно время, после чего таблица обретёт свой окончательный вид. Игры стартуют в 23:00 мск.

Главная интрига нового формата — что будет с топ-клубами, набравшими мало очков по своим меркам и не гарантировавшим себе место в плей-офф досрочно. Одна из таких команд — «ПСЖ». Французы ещё неделю назад болтались за пределами топ-24, но победили «Манчестер Сити» и ворвались в зону плей-офф. Сейчас команда Луиса Энрике на 22-м месте, что позволит ей сыграть в предварительном раунде, но, чтобы закрепиться, нужно удачно выступить и против «Штутгарта» на выезде.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как раз упомянутый выше «Сити» — ещё один страдающий топ. После поражения от «ПСЖ» команда Пепа Гвардиолы выпала из зоны плей-офф — сейчас занимает лишь 25-е место. Хорошая новость: в последнем туре играть дома с «Брюгге», который, хоть и располагается на 20-й строчке, будет очевидным аутсайдером. Так что шансы на плей-офф у «Сити» по-прежнему неплохие. Хотя кто гарантирует успех на фоне такой нестабильности?

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За этими и другими матчами тура, а также за изменениями в таблице, главными хайлайтами и другими событиями «Чемпионат» будет следить в этом большом онлайне. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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