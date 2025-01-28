Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Интервью с Александром Кокориным на канале Фёдора Смолова: сборная России, РПЛ, Зенит, Спартак, Фиорентина, тюрьма

«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
Анатолий Романов
Александр Кокорин
Аудио-версия:
Комментарии
Нападающий откровенно прошёлся по своей карьере в подкасте Фёдора Смолова.

Александр Кокорин сходил на подкаст к Фёдору Смолову на его YouTube-канале Smol Talk. Скандальный футболист откровенно рассказал о том, что происходило с ним в «Зените», «Спартаке», сборной России и «Фиорентине». Мы выбрали главное из беседы двух нападающих.

А тут разбираем скамейку «Спартака»:
Каким игрокам «Спартака» Станкович должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?
Рейтинг
Каким игрокам «Спартака» Станкович должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?

Кокорин — о том, скучает ли по России и почему не приезжает в страну

— В последнее время мама прилетает, давно не могла визу сделать, три года. Если родители могут прилететь, то что мне там делать? Я там прожил 15 лет, Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас что там делать? Ну в киношку ходить смотреть, по «Патрикам» лазить — большого кайфа вообще не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: arisfc.com

О возможном возвращении в чемпионат России

— Да, никто не позовёт, объективно. «Зенит» не позовёт. «Локомотив»… Борис Романович (Ротенберг. — Прим. «Чемпионата») прикрыл тогда (смеётся). Просто команд не осталось, кто может меня позвать. Уже всё, возраст. Уже 35. Могу быть свободен следующим летом? Могу, у меня до следующего контракт.

О падении уровня чемпионата России

— Чемпионат, когда мы после тюрьмы вышли, в 2019 году уже говном был. Если люди год не играли, выходят и на хорошем уровне играют… Давай честно, он тогда уже начал просаживаться. Не всё так плохо было, но чувствовалось уже. А потом, когда все иностранцы очень хорошие начали уезжать… Кем их заменить?

О главном клубе в карьере

— Наверное, «Зенит». По отношению, любви от болельщиков — испытывал любовь, чувствовал себя как дома. В «Сочи» тоже была классная атмосфера в раздевалке, потому что впервые попал в то место, где не звёздные ребята, а простые работяги. В «Зените» всё на высшем уровне, приближенном к Европе.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

О тренерах в своей карьере

— Меня никто не сделал лучше тактически. Удивляет, что за всю карьеру меня никто ничему не учил. Я приехал в Италию и только тогда понял, как должна играть «девятка». Меня только там научили и рассказали.

О работе с Мирчей Луческу и Роберто Манчини

— Луческу — классный дядька, но ему не дали трансферов, вообще никого. Да, были Полоз и Ерохин. При нём команда стала третьей, это было круто (в оригинале используется другое слово. — Прим. «Чемпионата»).

Пришёл Манчини, ему дали 100 миллионов, он купил аргентинцев. Они все молодые были, на перспективу, хотя Паредес уже в «Роме» был засвечен. Остальные были на перспективу, но 100 миллионов за них — непонятно. Дриусси был классным нападающим, Паредес — тоже классный, но не играл.

О несостоявшемся возвращении в «Зенит»

— После тюрьмы мне сказали — не хочу называть имя — там «дядя» сказал: «Я тебя за руку приведу обратно в «Зенит». Я понимал, что жареным пахнет и что меня выгоняют оттуда. По этой причине (вероятно, Кокорин имел в виду тюрьму. — Прим. «Чемпионата»). Сто процентов. Но мне обещали — ты вернёшься. Я думал тоже, что нужно «Сочи» помочь. Туда-сюда, и за руку обратно вернут. Я ещё верил, что так будет.

А когда мы спасли «Сочи» — чудом, как все и хотели — когда пришло время возвращаться в «Зенит», мне сказали «нет». В «Зенит» — нет. Семак хотел вернуть? Он тоже не понимал. Он говорил — давай посмотрим, что будет. Мы спасли «Сочи», всё хорошо, и время прошло. Можно вернуться под шумок. Я бесплатным был, без контракта.

Мы бы договорились вообще легко. После 20 тысяч в месяц — сколько они там — 11 МРОТ? — я думаю, договорились бы. А он мне говорит: «Ты туда не вернёшься».

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

О переходе в «Спартак» из-за «Зенита»

— Я просто назло «Зениту» со «Спартаком» подписал. Я Богдановичу (Семаку. — Прим. «Чемпионата») об этом сказал. Я понимал, что это единственная команда, которая в тот год может составить конкуренцию «Зениту».

О своём времени в «Спартаке»

— Топ, вообще с позитивом вспоминаю. Залутал бабок, больше всего за полгода, ушёл просто.

«Спартак» — это клуб с большим количеством новостей, всё время информация. Это клуб для интриг, клуб интриганов. Он живёт сплетнями и кайфует от этого. Я когда там находился, был в шоке. Они просыпаются, кто-то накосячил, и кто быстрее это спалил — несёт руководству. Когда я переходил, был в офисе. Никто об этом не знал, но написали через 20 минут.

Об отношении Заремы Салиховой к своему трансферу в «Спартак»

— Зарема — легенда. Она против меня была максимально, не знаю почему. Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако и что-то произошло (смеётся). Я хотел с ней пообщаться — откуда такой негатив?

Об уходе из «Фиорентины» и отношениях с тренером Итальяно

— Время в «Фиорентине»? Вообще очень хорошо, позитивно. У меня нет негатива почему-то — только положительные эмоции. Да, попался там такой дядя, который… Думаю, я до конца не знаю. Я с ними сижу, говорю: «Скажите, как есть. Я из России, всё понимаю». Нет ответа.

Я не понимаю почему, но могу догадываться. Я приходил к одному тренеру, а через месяц у меня другой тренер. За четыре месяца четыре тренера было. Вот так. Пришёл четвёртый, и я просто не попал. Он привёз своих нападающих, что тоже нормально, и вся история.

Объективно, думаю, на последнем сборе я там был лучшим. Ну, так совпало. До ухода я там остался на базе жить. Просто для себя мне интересно было выдать максимум, посмотреть на свой максимум. Я был лучшим, должен был начинать сезон. Но он настолько мразью стал, что купил двух новых нападающих перед чемпионатом. Итальяно, да. Он купил нападающих — они дорогие, можно понять. Но они пока придут, наберут форму — поставь меня. А он поставил нового нападающего, которого купил неделю назад.

О провале со сборной России на Евро-2016 и непопадании на Кубок конфедераций

— Наверное, только Словакию могли хлопнуть. Уэльс был сумасшедшим, Англия. Ничья с Англией расслабила? Не думаю, что были расслаблены. Не помню, обсуждали ли потом со Слуцким, что сборы в конце сезона, бега были сумасшедшие. Если «Железный Гарик» (Игорь Денисов. — Прим. «Чемпионата») порвался, у него мышца оторвалась в товарищеской игре, то это о чём-то говорит.

Кубок конфедераций? Саламыч (Черчесов. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне, говорит, что я в плохой форме. Не вызвал на Кубок конфедераций. Я за «Зенит» все игры отыграл, а там просто люди без клуба.

О чувстве усталости от футбола

— Не-не, кайфую. На самом деле кайфую. Живёшь у моря, да, играешь, тренируешься. Что надо?

О том, чем займётся по окончании карьеры

— Я настроен на то, что пока играю. Я в этом. А потом решу. Есть ли желание играть до 40 лет, как Роналду? Желание есть, но как здоровье позволит. Если будет здоровье — пожалуйста, играй.

Противоречивый год для Кокорина:
Каким же разным 2024 год был для российских футболистов за границей
Рейтинг
Каким же разным 2024 год был для российских футболистов за границей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android