«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном

Александр Кокорин сходил на подкаст к Фёдору Смолову на его YouTube-канале Smol Talk. Скандальный футболист откровенно рассказал о том, что происходило с ним в «Зените», «Спартаке», сборной России и «Фиорентине». Мы выбрали главное из беседы двух нападающих.

Кокорин — о том, скучает ли по России и почему не приезжает в страну

— В последнее время мама прилетает, давно не могла визу сделать, три года. Если родители могут прилететь, то что мне там делать? Я там прожил 15 лет, Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас что там делать? Ну в киношку ходить смотреть, по «Патрикам» лазить — большого кайфа вообще не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться.

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

О возможном возвращении в чемпионат России

— Да, никто не позовёт, объективно. «Зенит» не позовёт. «Локомотив»… Борис Романович (Ротенберг. — Прим. «Чемпионата») прикрыл тогда (смеётся). Просто команд не осталось, кто может меня позвать. Уже всё, возраст. Уже 35. Могу быть свободен следующим летом? Могу, у меня до следующего контракт.

О падении уровня чемпионата России

— Чемпионат, когда мы после тюрьмы вышли, в 2019 году уже говном был. Если люди год не играли, выходят и на хорошем уровне играют… Давай честно, он тогда уже начал просаживаться. Не всё так плохо было, но чувствовалось уже. А потом, когда все иностранцы очень хорошие начали уезжать… Кем их заменить?

О главном клубе в карьере

— Наверное, «Зенит». По отношению, любви от болельщиков — испытывал любовь, чувствовал себя как дома. В «Сочи» тоже была классная атмосфера в раздевалке, потому что впервые попал в то место, где не звёздные ребята, а простые работяги. В «Зените» всё на высшем уровне, приближенном к Европе.

Александр Кокорин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

О тренерах в своей карьере

— Меня никто не сделал лучше тактически. Удивляет, что за всю карьеру меня никто ничему не учил. Я приехал в Италию и только тогда понял, как должна играть «девятка». Меня только там научили и рассказали.

О работе с Мирчей Луческу и Роберто Манчини

— Луческу — классный дядька, но ему не дали трансферов, вообще никого. Да, были Полоз и Ерохин. При нём команда стала третьей, это было круто (в оригинале используется другое слово. — Прим. «Чемпионата»).

Пришёл Манчини, ему дали 100 миллионов, он купил аргентинцев. Они все молодые были, на перспективу, хотя Паредес уже в «Роме» был засвечен. Остальные были на перспективу, но 100 миллионов за них — непонятно. Дриусси был классным нападающим, Паредес — тоже классный, но не играл.

О несостоявшемся возвращении в «Зенит»

— После тюрьмы мне сказали — не хочу называть имя — там «дядя» сказал: «Я тебя за руку приведу обратно в «Зенит». Я понимал, что жареным пахнет и что меня выгоняют оттуда. По этой причине (вероятно, Кокорин имел в виду тюрьму. — Прим. «Чемпионата»). Сто процентов. Но мне обещали — ты вернёшься. Я думал тоже, что нужно «Сочи» помочь. Туда-сюда, и за руку обратно вернут. Я ещё верил, что так будет.

А когда мы спасли «Сочи» — чудом, как все и хотели — когда пришло время возвращаться в «Зенит», мне сказали «нет». В «Зенит» — нет. Семак хотел вернуть? Он тоже не понимал. Он говорил — давай посмотрим, что будет. Мы спасли «Сочи», всё хорошо, и время прошло. Можно вернуться под шумок. Я бесплатным был, без контракта.

Мы бы договорились вообще легко. После 20 тысяч в месяц — сколько они там — 11 МРОТ? — я думаю, договорились бы. А он мне говорит: «Ты туда не вернёшься».

Александр Кокорин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

О переходе в «Спартак» из-за «Зенита»

— Я просто назло «Зениту» со «Спартаком» подписал. Я Богдановичу (Семаку. — Прим. «Чемпионата») об этом сказал. Я понимал, что это единственная команда, которая в тот год может составить конкуренцию «Зениту».

О своём времени в «Спартаке»

— Топ, вообще с позитивом вспоминаю. Залутал бабок, больше всего за полгода, ушёл просто.

«Спартак» — это клуб с большим количеством новостей, всё время информация. Это клуб для интриг, клуб интриганов. Он живёт сплетнями и кайфует от этого. Я когда там находился, был в шоке. Они просыпаются, кто-то накосячил, и кто быстрее это спалил — несёт руководству. Когда я переходил, был в офисе. Никто об этом не знал, но написали через 20 минут.

Об отношении Заремы Салиховой к своему трансферу в «Спартак»

— Зарема — легенда. Она против меня была максимально, не знаю почему. Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако и что-то произошло (смеётся). Я хотел с ней пообщаться — откуда такой негатив?

Об уходе из «Фиорентины» и отношениях с тренером Итальяно

— Время в «Фиорентине»? Вообще очень хорошо, позитивно. У меня нет негатива почему-то — только положительные эмоции. Да, попался там такой дядя, который… Думаю, я до конца не знаю. Я с ними сижу, говорю: «Скажите, как есть. Я из России, всё понимаю». Нет ответа.

Я не понимаю почему, но могу догадываться. Я приходил к одному тренеру, а через месяц у меня другой тренер. За четыре месяца четыре тренера было. Вот так. Пришёл четвёртый, и я просто не попал. Он привёз своих нападающих, что тоже нормально, и вся история.

Объективно, думаю, на последнем сборе я там был лучшим. Ну, так совпало. До ухода я там остался на базе жить. Просто для себя мне интересно было выдать максимум, посмотреть на свой максимум. Я был лучшим, должен был начинать сезон. Но он настолько мразью стал, что купил двух новых нападающих перед чемпионатом. Итальяно, да. Он купил нападающих — они дорогие, можно понять. Но они пока придут, наберут форму — поставь меня. А он поставил нового нападающего, которого купил неделю назад.

О провале со сборной России на Евро-2016 и непопадании на Кубок конфедераций

— Наверное, только Словакию могли хлопнуть. Уэльс был сумасшедшим, Англия. Ничья с Англией расслабила? Не думаю, что были расслаблены. Не помню, обсуждали ли потом со Слуцким, что сборы в конце сезона, бега были сумасшедшие. Если «Железный Гарик» (Игорь Денисов. — Прим. «Чемпионата») порвался, у него мышца оторвалась в товарищеской игре, то это о чём-то говорит.

Кубок конфедераций? Саламыч (Черчесов. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне, говорит, что я в плохой форме. Не вызвал на Кубок конфедераций. Я за «Зенит» все игры отыграл, а там просто люди без клуба.

О чувстве усталости от футбола

— Не-не, кайфую. На самом деле кайфую. Живёшь у моря, да, играешь, тренируешься. Что надо?

О том, чем займётся по окончании карьеры

— Я настроен на то, что пока играю. Я в этом. А потом решу. Есть ли желание играть до 40 лет, как Роналду? Желание есть, но как здоровье позволит. Если будет здоровье — пожалуйста, играй.