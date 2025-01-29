«Я не мог оставаться с ним в одном номере». Как великий Роналдо начинал карьеру в Европе

ПСВ закроет для себя общий этап Лиги чемпионов домашним матчем с «Ливерпулем». У хозяев есть шанс стать первыми, кто отберёт очки у мерсисайдцев. Местные фанаты посмотрят на лучший клуб турнира, а 20 лет назад они регулярно наблюдали за невероятно талантливым футболистом.

Роналдо переехал в Нидерланды после разговора с Ромарио

В 1994 году в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира попал 17-летний паренёк Роналдо Луис Назарио де Лима. Или просто Роналдо. Нападающий отбегал всего один сезон в составе «Крузейро», но впечатлил главного тренера национальной команды Карлоса Альберто Паррейру. В итоге тот включил не по годам развитого юношу в состав сборной на турнир в США.

Чуть раньше, в 1993 году, Роналдо забил за клуб пять мячей в одном матче, на что обратил внимание легендарный защитник Кафу. «С того момента Роналдо стал настоящим феноменом», — вспоминал игрок линии обороны. Очень точная оценка. Впоследствии прозвище Феномен закрепилось за талантливым нападающим. Он стал чемпионом мира в 1994 году, хотя не провёл на поле ни минуты.

В августе 1994-го Роналдо укатил в Европу — ПСВ купил его у «Крузейро». Сумма в пересчёте на нынешнюю валюту составила € 5,48 млн. За бразильцем следили представители «Милана» и «Ювентуса», но переход 17-летнего игрока в столь именитые клубы мог стать рискованным для всех сторон. Трансфер в менее известную европейскую команду казался более логичным вариантом. К тому же ПСВ можно было воспринимать как трамплин для дальнейшего переезда в более сильную лигу.

«Аякс» считался предпочтительным вариантом для Роналдо, несмотря на то что в команде уже играл Патрик Клюйверт. Однако чемпионат мира — 1994 всё изменил. Именно там состоялся судьбоносный разговор Феномена с Ромарио. Тот был в схожей ситуации и укатил в ПСВ в 19-летнем возрасте. Ромарио сделал выбор в пользу клуба из Эйндховена вместо других претендентов. Бразилец провёл пять успешных сезонов, забил 128 мячей в 148 матчах, трижды победил в чемпионате Нидерландов, дважды — в Кубке страны. Летом 1993-го Ромарио перешёл в «Барселону». Нидерландской команде нужна была новая звезда.

«Ромарио назвал ПСВ одним из самых профессиональных и организованных клубов в Европе. Он сказал, что это отличный вариант для адаптации в местном футболе. Думаю, Ромарио прав», — так Роналдо объяснил переход в клуб из Эйндховена. Главный тренер «Аякса» Луи ван Гал постоянно отмахивался от журналистов: «У нас есть Клюйверт». Через год столичный клуб станет победителем Лиги чемпионов, а Патрик забьёт мяч в финале с «Миланом» (1:0). Но будь у тренера выбор, не факт, что он сделал бы его в пользу нидерландца, а не бразильца.

Феномен выдал удивительный сезон, а его игрой восхищались даже соперники

11 минут — столько времени потребовалось Роналдо, чтобы оформить первый гол в футболке ПСВ. Он сделал это за несколько недель до своего 18-летия, а пострадал «Витесс». 26 голов в 36 матчах — статистика Ромарио в дебютном сезоне в ПСВ. Роналдо превзошёл этот результат. В свой первый сезон он забил ошеломляющие 35 голов в 36 матчах во всех турнирах. Неудивительно, что бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов (забил 30 мячей в 33 матчах). На долю Роналдо пришлись 40% всех голов ПСВ в сезоне. Не было сомнений, что клуб из Эйндховена получил настоящую звезду.

Роналдо в матче с «Аяксом» Фото: psv.nl

«Поразило то, насколько цельно выглядел Роналдо в первом сезоне в ПСВ, хотя был худощавым подростком. Молниеносная скорость у него была уже тогда. Складывалось неправдоподобное ощущение, что Роналдо бежит с мячом быстрее, чем без него. У парня были прекрасные данные и ревнивое нежелание делиться с мячом», — написал журналист Ник Миллер в статье для The Guardian.

Финт «эластико» в исполнении Роналдо — настоящий кошмар для защитников. Бразилец делал вид, что побежит в одну сторону, а потом резким движением голеностопа пробрасывал мяч в противоположном направлении. Вот как этот финт описывал обозреватель The Guardian Роб Смит: «Во многих отношениях Роналдо был первым футболистом-геймером. Его дриблинг был своего рода гипнозом. Фирменный трюк «эластико» — его как будто вытащили с экрана компьютера».

Очень запомнилась игра Роналдо в первом матче первого раунда Кубка УЕФА с «Байером» (4:5). 13 сентября 1994 года участники игры устроили челлендж — кто забьёт больше: весь «Байер» или один Роналдо. Немецкий клуб оформил пять голов, бразилец — три. Роналдо феерил так, что удивил даже соперников. «Никогда раньше не видел, чтобы 18-летний парень так играл!» — восхищался после матча нападающий «Байера» Руди Фёллер. Удивительно, что ответная встреча завершилась без голов.

«Роналдо, возможно, лучший девятый номер, которого я когда-либо видел. Невероятно быстрый, с отличной техникой. Он вытворял такие вещи с мячом, после чего многие думали: «Как он, чёрт возьми, это делает?» — вспоминал бывший директор ПСВ Франк Арнесен. Именно он привёл бразильца в команду.

Роналдо уходит от футболистов «Фейеноорда» Фото: Tony Marshall/Getty Images

В ПСВ у Роналдо образовался прекрасный дуэт с Люком Нилисом. Позднее бразилец, к удивлению многих, назовёт бельгийца лучшим одноклубником. На всякий случай напомним, что Роналдо играл с такими футболистами, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Рауль, Дэвид Бекхэм, Ромарио. «Люк не был таким талантливым, как Зидан, но он раздавал отличные голевые передачи. Нилис прекрасно работал с мячом. Он никогда не был эгоистичным», — утверждал Роналдо.

А Нилис изначально не хотел жить в одном номере с бразильцем: «Роналдо поселили со мной в одном номере. У него был длинный перелёт, поэтому он моментально вырубился. Но Роналдо храпел, как свинья. Я не мог оставаться с ним в одном номере. Позвал врача и менеджера команды. Они тоже сочли храп бразильца ненормальным. Знаете, что они выяснили? Роналдо так ужасно храпел из-за нёбных миндалин. Врачи смогли удалить их только в ходе зимнего перерыва», — вспоминал Нилис для Voetbal International.

Люк Нилис (с мячом) Фото: psv.nl

Роналдо получил неприятную травму, но это не помешало трансферу в «Барселону»

ПСВ завершил сезон в Эредивизии на третьем месте, отстав от «Аякса» на 14 очков. Летом 1994 года фанаты в Эйндховене приветствовали бразильца как перспективного футболиста, а к концу сезона все знали его имя. 19 голов в 21 матче — статистика Феномена на второй год в ПСВ. К сожалению, травма колена оставила Роналдо без футбола на длительное время во второй части сезона. С другой стороны, именно тогда бразилец завоевал единственный трофей в Нидерландах — стал обладателем Кубка страны.

Травма отпугнула некоторых потенциальных претендентов на покупку Роналдо. А вот главный тренер «Барселоны» Бобби Робсон (ранее занимал аналогичный пост в ПСВ) убедил руководство сине-гранатовых выложить за нападающего приличную по тем временам сумму — € 15 млн в переводе на нынешнюю валюту. Англичанин знал, что делал. В 1997 году Роналдо стал самым молодым на тот момент обладателем «Золотого мяча».

Оценка, которую позднее дал сам Робсон: «Лучший футболист, который играл под моим руководством? Роналдо был великолепен. Он провёл со мной один год в «Барселоне», мы купили его у ПСВ. Фантастический футболист, потрясающие способности. Роналдо уважал меня, был приятен в общении. Грустно, что он отыграл за нас всего восемь месяцев. Тогда было понятно, что бразилец станет феноменальным футболистом. Он мог пройти через любую оборону».

Позднее в карьере Роналдо были «Интер», «Реал», «Милан». Он во второй раз станет чемпионом мира и во второй раз получит «Золотой мяч». Но свои первые шаги в европейском футболе Зубастик делал именно в Эйндховене. Правда, Роналдо так и не реализовал свой потенциал полностью из-за травм, которые сопровождали его на протяжении всей карьеры.