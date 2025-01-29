Сегодня «горожане» снова близки к провалу. А пока вспоминаем сезон-2012/2013: Капелло в сборной России, дикая статистика Месси и прочее.

Каким был футбол без «Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. Приготовьтесь ностальгировать

«Манчестер Сити» близок к вылету из Лиги чемпионов уже по итогам общего этапа! Перед решающим, 8-м туром команда Гвардиолы занимает 25-е место, а в плей-офф выходят только первые 24 клуба. Чтобы избежать провала, нужно любой ценой побеждать дома «Брюгге».

Согласитесь, трудно представить плей-офф ЛЧ без одного из лучших клубов мира. Ещё 13 лет назад «Манчестер Сити» не считался грандом уровня «Барселоны» или «Реала», а только стремился к этому статусу. И именно тогда англичане в последний раз не выходили из группы.

В ЛЧ-2012/2013 команда под руководством Роберто Манчини финишировала четвёртой в группе с «Реалом», дортмундской «Боруссией» и «Аяксом». А как тогда выглядел футбольный мир? Вспоминаем.

«Манчестер Юнайтед» выиграл свой последний, 20-й трофей АПЛ. А сэр Алекс Фергюсон покинул клуб спустя 27 лет работы.

Алекс Фергюсон Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Барселона» набрала 100 очков в Примере и взяла золото. А Лионель Месси забил 91 (!) мяч за 2012 год.

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

«Ювентус» выиграл второе золото Серии А подряд. Всего туринцы выдадут серию из девяти сезонов с трофеем чемпионата Италии.

Антонио Конте Фото: Claudio Villa/Getty Images

Свою игровую карьеру завершил Дэвид Бекхэм. А также нынешний тренер «Спартака» Деян Станкович, Алессандро Неста, Деку, Майкл Оуэн, Джейми Каррагер и Марк ван Боммел.

К слову, «ПСЖ», за который и играл Бекхэм, тогда выиграл свой первый трофей Лиги 1 в эпоху катарских владельцев. Это было первое чемпионство за 19 лет.

Дэвид Бекхэм Фото: Michael Regan/Getty Images

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в эпичном финале Лиги чемпионов на «Уэмбли».

А «Челси» победил «Бенфику» в финале Лиги Европы и взял второй еврокубок за два года.

«Бавария»/«Челси» Фото: Getty Images

Российские клубы шумели в Европе. «Зенит» прошёл в 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль». «Рубин» в плей-офф обыграл «Атлетико» Диего Симеоне и «Леванте», а в четвертьфинале в ответном матче победил «Челси» (3:2). «Анжи» тем временем играл в 1/8 финала ЛЕ с «Ньюкаслом».

Матч «Зенит» — «Ливерпуль» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Спартак» ещё под руководством Унаи Эмери играл в Лиге чемпионов. Главный хайлайт — матч с «Барселоной» в Каталонии (2:3). К 71-й минуте москвичи вели со счётом 2:1, но дважды пропустили в концовке от Лео Месси.

Матч «Барселона» — «Спартак» Фото: David Ramos/Getty Images

Сборная России под руководством Фабио Капелло 12 октября 2012-го обыграла в «Лужниках» Португалию. Через год команда отберётся на ЧМ-2014 с первого места в группе.

Матч Россия — Португалия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Павел Погребняк выступал за английский «Рединг», Денис Черышев играл за вторую команду мадридского «Реала». А Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов и Юрий Жирков уже вернулись в Россию из АПЛ.

Павел Погребняк Фото: Tony Marshall/Getty Images

Чемпионат России в сезоне-2012/2013 в четвёртый раз в истории выиграл ЦСКА. Также в топ-3 вошли «Зенит» и «Анжи».

ФК ЦСКА Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Кстати, махачкалинцы переживали лучший момент в своей истории. За клуб выступали Самуэль Это’О, Лассана Диарра, Юрий Жирков, Кристофер Самба, Владимир Габулов, Олег Шатов и Мбарк Буссуфа. А тренировал «Анжи» Гус Хиддинк.

Но уже летом 2013-го владелец Сулейманов Керимов свернёт проект.

ФК «АНЖИ» Фото: РИА Новости

Валерий Карпин зимой 2013 года вернулся на должность главного тренера «Спартака». Леонид Слуцкий работал в ЦСКА, Лучано Спаллетти — в «Зените», а Станислав Черчесов — в «Тереке» (ныне — «Ахмат»).

Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В январе 2013 года Лионель Месси получил свой четвёртый «Золотой мяч».

Лионель Месси Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Главное лицо сегодняшнего матча — Хосеп Гвардиола. Сейчас такое сложно представить, но в сезоне-2012/2013 он отдыхал. Ранее Пеп покинул «Барселону», а летом 2013-го пришёл в «Баварию».