«Зенит» пошёл за игроком «Локо», «Спартак» везёт двух легионеров. Трансферы и слухи дня

Чем ближе закрытие зимнего трансферного окна в Европе и возобновление сезона РПЛ, тем больше горячих новостей с рынка. Во вторник, 28 января, некоторые сделки состоялись или максимально приблизились к завершению. Главные события и слухи дня — в нашем традиционном обзоре.

Винисиусу Жуниору предложили миллиард

Винисиус Жуниор Фото: Denis Doyle/Getty Images

Появляются новые подробности возможного переезда Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию. Как сообщает AS, для вингера «Реала» подготовили сумасшедшее предложение. Саудовцы дадут бразильцу контракт на пять лет, по которому игрок заработает € 1 млрд! Возможные будущие клубы Винисиуса — «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». При этом и сам «Реал» в случае трансфера получит огромную сумму за свою звезду — € 300 млн.

Согласно источнику, Мадрид продаст Винисиуса, только если тот сам попросит о трансфере. Желания расставаться с бразильцем у клуба нет — напротив, «Реал» хочет продлить с ним контракт. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 10 голевых передач.

Каземиро может уехать в «Рому» или в Саудовскую Аравию

Каземиро Фото: Carl Recine/Getty Images

Ещё один звёздный бразилец раздумывает над тем, остаться ли ему в Европе или отправиться в Саудовскую Аравию. Как утверждает Daily Star, Криштиану Роналду пытается убедить руководство «Аль-Насра» купить Каземиро у «Манчестер Юнайтед» до закрытия зимнего окна. Португалец очень хочет воссоединиться в саудовском клубе со своим бывшим партнёром.

Однако, по данным Sky Sport Italia, на Каземиро претендует также «Рома». Римляне собираются подписать бразильца, поскольку их полузащитник Леандро Паредес может уйти в «Бока Хуниорс». «Манчестер Юнайтед» готов отпустить опорника на правах аренды в Италию до лета 2025-го. Сам Каземиро открыт для перехода. В этом сезоне он провёл 22 встречи и забил три мяча.

«Манчестер Юнайтед» в шаге от подписания игрока «Лечче»

Патрик Доргу. Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Сам «Манчестер Юнайтед» близок к трансферу флангового защитника-хавбека. По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб почти договорился с «Лечче» о переходе Патрика Доргу. В ближайшие 48 часов 20-летний датчанин станет новичком манкунианцев.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал, в свою очередь, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за Доргу € 30 млн, а ещё € 7,5 млн будут прописаны в качестве бонусов. Ранее манкунианцы согласовали личный контракт с Патриком. В нынешнем сезоне у датского универсала 23 матча, три забитых мяча и одна голевая передача.

«Милан» переключается с Хименеса на Лукку

Лоренцо Лукка Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Переговоры «Милана» с бомбардиром «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом продвигаются тяжелее, чем ожидалось. По информации Fox Sports, окружение мексиканского нападающего «шокировано низким предложением со стороны итальянского клуба». Представители игрока рассчитывали, что «Милан» согласится заплатить требуемые роттердамцами € 40 млн. Но «россонери» дают только € 20 млн плюс 10% от будущей перепродажи игрока. В «Фейеноорде» считают, что этого недостаточно за бомбардира, набравшего 15+3 в 18 встречах сезона.

Как сообщает инсайдер Ди Марцио, «Милан» переключил внимание на лучшего снайпера «Удинезе» Лоренцо Лукку. Пока миланский клуб не делал предложений о трансфере 24-летнего игрока, но двухметровый нападающий — реальная альтернатива для подписания. У Лукки 24 матча и 10 голов в нынешнем сезоне.

«Барселоне» интересен вингер Гвардиолы

Жереми Доку Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Барселона» продолжает поиски новичка на левый фланг атаки. Испанское издание Sport.es узнало, что каталонский клуб нацелен на подписание Жереми Доку из «Манчестер Сити». Правда, «Барса» не готова к полноценному трансферу, а рассчитывает арендовать бельгийца до лета 2025-го. Согласно источнику, сам 22-летний вингер недоволен количеством игрового времени и не против сменить клуб.

Доку лишь полтора года назад перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» за € 60 млн. В нынешнем сезоне бельгиец поучаствовал в 22 встречах, но в стартовый состав попал только 14 раз. Жереми забил шесть мячей и отдал семь голевых пасов.

Тель окончательно решил уйти из «Баварии» зимой

Матис Тель Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вингер «Баварии» Матис Тель принял окончательное решение об уходе в январе из «Баварии», пишет инсайдер Романо. 19-летний игрок договорился с мюнхенским клубом, что ему дадут добро на трансфер. При новом главном тренере Венсане Компани француз не получает большого количества времени — принял участие в 13 матчах, но всего трижды попал в стартовый состав и отметился лишь одной голевой передачей.

В январе Романо сообщал, что Телем интересовался «Челси». Лондонский клуб и «Бавария» обсуждали возможный обмен француза на Кристофера Нкунку. Однако есть и другие претенденты на Матиса.

«Зенит» выбирает между Уэсли и Сильяновым

Уэсли/Александр Сильянов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

«Зенит» охотится за новым правым защитником после потери травмированного Вячеслава Караваева. Как стало известно «Чемпионату», петербургский клуб вступил в переговоры с «Локомотивом» по поводу трансфера Александра Сильянова. Железнодорожники потребовали € 10 млн за своего игрока. Агент Владимир Кузьмичёв подтвердил, что стороны обсуждают возможную сделку.

«Понятно, что у «Зенита» возник форс-мажор из-за травмы Караваева. Они активнее стали искать игрока на эту позицию. Знаю, что «Зенит» контактировал с руководством «Локомотива». Пока никакой конкретики точно нет. Но с представителями игрока с берегов Невы никто не связывался», — уточнил Кузьмичёв.

Тем временем «Зенит» возобновил интерес к правому защитнику «Фламенго» Уэсли. По данным Sport24, петербургский клуб может увеличить своё предложение до € 20 млн, чтобы заполучить бразильца. 21-летний Уэсли в сезоне-2024 сыграл 51 встречу во всех турнирах и набрал 0+2. У 23-летнего Сильянова — 24 матча и одна голевая передача.

«Спартак» договаривается по Солари и Иличу. А Угальде предложили «Арсеналу»

Пабло Солари Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Очередная порция новостей, связанных с трансферами «Спартака». Как сообщил журналист Сезар Луис Мерло, московский клуб сделал официальное предложение о покупке вингера Пабло Солари. Красно-белые готовы заплатить «Ривер Плейт» € 12 млн с учётом бонусов. Эту информацию подтвердил и агент игрока Ариэль Кипершмид. Статистика Солари в сезоне-2024 — 42 встречи во всех турнирах, 10 голов и пять голевых передач.

Приближается «Спартак» и к трансферу полузащитника «Торино» Ивана Илича. По данным журналиста Орацио Аккомандо, московский клуб полностью согласовал условия контракта с 23-летним сербом. Ранее стало известно, что предложение красно-белых приняли и туринцы. Точная сумма сделки пока неизвестна. У Илича в этом сезоне 1+1 в 13 матчах.

Тем временем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде предложили «Арсеналу», утверждает TBR Football. Других подробностей нет, но известно, что, помимо Угальде, лондонский клуб рассматривает кандидатуры Матео Ретеги из «Аталанты» и Мойзе Кина из «Фиорентины».

У ЦСКА срываются два трансфера

Лорран Фото: Wagner Meier/Getty Images

ЦСКА закрыл трансферный бан, полученный от ФИФА, но отдалился от приобретения двух потенциальных новичков. По данным Globo Esporte, переход в московский клуб полузащитника «Фламенго» Лоррана срывается. Армейцы отказываются повышать ранее сделанное предложение в размере € 8 млн, а бразильцы считают эту сумму недостаточной. Переговоры между ЦСКА и «Фламенго» приостановлены — Лорран возвращается к тренировкам с первой командой. 18-летний хавбек в сезоне-2024 провёл 37 встреч и набрал 4+5.

Тем временем французский «Сент-Этьен» приблизился к покупке полузащитника Махмуда Джабера. Клуб Лиги 1 сделал «Маккаби» из Хайфы официальное предложение по поводу трансфера 25-летнего игрока. В этом месяце Ynet писал и об интересе к Джаберу со стороны ЦСКА. Согласно источнику, армейцы готовы были заплатить € 3,5 млн. У опорника в нынешнем сезоне 22 матча и две голевые передачи.

«Рубин» отдал своего легионера клубу Василия Березуцкого

Умарали Рахмоналиев Фото: РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий получает в своё распоряжение игрока «Рубина». Азербайджанский «Сабах», который возглавил по ходу этого сезона российский тренер, арендовал у казанского клуба полузащитника Умарали Рахмоналиева. 21-летний узбекистанец отдан в аренду до конца 2025 года.

Рахмоналиев не сумел закрепиться в основе «Рубина». В нынешнем сезоне РПЛ сыграл только две встречи, а в Кубке России — пять. Отдал одну голевую передачу. «Сабах» занимает пятое место в чемпионате Азербайджана, но борется за топ-3 и попадание в еврокубки.