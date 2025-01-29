Скандал перед решающим матчем в Лиге чемпионов. Тренер «Бенфики» выступил в стиле Карпина

Для «Бенфики» и «Ювентуса» матч 8-го тура Лиги чемпионов – решающий. Итальянская команда занимает 17-е место, но находится всего в одном очке от топ-8. Португальцы на 21-м месте – в двух очках от зоны вылета. Понятно, что в этой ситуации более сильное напряжение испытывают в лиссабонском клубе, ведь «Ювентус» так или иначе гарантировал себе евровесну. «Бенфика» не имеет права на ошибку в Турине, однако едет туда на фоне грандиозного скандала, спровоцированного собственным главным тренером!

Катализатором этого скандала стало поражение «Бенфики», случившееся в субботу в чемпионате Португалии от середняка «Каза Пия» со счётом 1:3. Начиналось-то всё многообещающе – уже на 14-й минуте аргентинская легенда Анхель Ди Мария забил с пенальти и вывел лиссабонских «орлов» вперёд. Но затем хозяева ответили тремя голами – и вырвали яркую волевую победу. Для «Бенфики» проигрыш стал третьим за последние четыре тура Примейры: ранее «орлы» уступили в дерби «Спортингу» (0:1) и на выезде «Браге» (1:2) дома. У лиссабонского гранда кризис, а ведь со 2-го тура и до конца декабря поражений в чемпионате Португалии не было.

Теперь «Бенфика» отстаёт от лидирующего «Спортинга» на шесть очков. Даже нестабильный «Порту» догнал «орлов» по количеству набранных очков. Риск пролететь на следующий сезон мимо Лиги чемпионов стал высок. В таких обстоятельствах нередко меняют главного тренера, но «Бенфика» уже делала это в нынешнем сезоне – с сентября команду возглавляет Бруну Лаже, вернувшийся в Лиссабон после работы с «Вулверхэмптоном» в Англии и с «Ботафого» в Бразилии. Прежний тренер Роджер Шмидт ушёл в отставку ещё до старта Лиги чемпионов.

Бруну Лаже Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Когда «Бенфика» возвращалась домой после поражения от «Каза Пия», автобус команды встретили несколько десятков фанатов. Возбуждённая толпа выкрикивала оскорбления в адрес игроков. На выходе Лаже столкнулся с несколькими из этих людей. Состоялась неприятная беседа на 20-30 минут. Тренер начал резать правду-матку, чего никогда бы не сделал, выступая публично перед журналистами, а кто-то из болельщиков записал разговор и затем выложил его в соцсети.

В точности передать разговор Лаже с фанатами не представляется возможным по морально-этическим соображениям. Тренер использовал для убедительности непечатные слова. Бруну оправдывался, что не может посадить на скамейку запасных футболистов, стоящих € 20 млн, так как потом их удастся продать только миллионов за пять, а найти адекватную замену не получится. Пропущенные в пяти матчах подряд голы со стандартов Лаже объяснил тем, что «никто не прыгает», и спросил совета у болельщиков, как это изменить. «Вы думаете, это дерьмо не причиняет мне боли?» – задался риторическим вопросом тренер. К кому-то из поклонников он обращался даже лично, называя его по имени Диогу. Лаже признался, что хочет многое поменять, но для этого нужно время. Как восприняли тренерский спич фанаты – неизвестно. Возможно, кто-то крикнул вслед «Бруну, верим!».

Интересно, кого из игроков «Бенфики» имел в виду Лаже. Из тех футболистов лиссабонского клуба, которые, по оценкам Transfermarkt стоят € 20 млн и более, в основе с «Каза Пия» появились вратарь Анатолий Трубин, защитник Антониу Силва, полузащитники Оркун Кёкчю, Флорентину Луиш и Керем Актюркоглу. Ещё двое вышли на замены – хавбек Фредрик Эурснес и нападающий Вангелис Павлидис. Центрбек Томаш Араужу и вовсе остался в запасе. Впрочем, вряд ли у тренера большие претензии к Актюркоглу, которого летом пытался купить «Спартак», ведь турок – самый результативный игрок «орлов» в Примейре (6+5 в 15 матчах).

А вот в «Бенфике» на слитую аудиозапись беседы Лаже с фанатами отреагировали быстро. Клуб организовал собрание и пресс-конференцию, на которой присутствовал также президент «орлов» Руй Кошта. В ходе встречи с журналистами Бруну заявил, что его слова были вырваны из контекста:

«Позвольте мне прояснить: ответственность за результат лежит на мне как на главном тренере. Появилась запись на полторы минуты из получасового разговора с болельщиками. Но всё это я сказал и игрокам».

Лаже уверил, что руководство не давит на него с точки зрения выбора состава. «Президент здесь, передо мной. И он никогда не просил играть меня по варианту А, В или С. У меня полная свобода», – подчеркнул Бруну. При это сам Руй Кошта ничего не сказал. Его молчание многих удивило.

Капитан «Бенфики» Николас Отаменди заявил перед матчем с «Ювентусом» – команда по-прежнему поддерживает Лаже. Но в португальских СМИ проскальзывает мнение, что Бруну больше не тренер «Бенфики», пусть даже сам он этого ещё не знает. Результат игры в Турине, вероятно, определит будущее Лаже во главе лиссабонских «орлов».