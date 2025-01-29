Главное о задержании бывшего вице-президента РФС Анохина. Его подозревают в крупной взятке

Главная новость в российском футболе – задержание генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и вице-президента РФС Сергея Анохина. Первым об этом сообщил близкий к силовым структурам телеграм-канал 112 со ссылкой на источник, а позже историю подтвердили в ТАСС и РИА, добавив, что «силовики работают с ним в рамках расследования уголовного дела».

Изначально авторы 112 заявили, что Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб. Якобы он передал представителю силовых структур взятку в 50 млн рублей (получателя денег также задержали). А вот какие детали стали известны позднее:

задержание не связано с букмекерской компанией (информация журналиста Гранта Гетадаряна);

Анохин в январе покинул «Фонбет» и сосредоточился на бизнес-проектах (заявление компании для РБК), но по выписке из Федеральной налоговой службы Анохин остаётся гендиректором ООО «ФОНКОР» на момент публикации материала;

делом занимается следственный комитет (информация «Мутко против»);

расследование может быть связано с футбольным клубом «Строгино» (информация «СЭ»).

Сергей Анохин Фото: РФС

Здесь мы возвращаемся к футбольной деятельности Сергея Анохина. После работы в РФС Анохин занимал должность гендиректора подмосковных «Химок» – в 2020-2021 годах. А в конце прошлого года проблемы с законом начались у инвестора клуба Туфана Садыгова, ему предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере. О вероятной связи задержания Анохина и его периода работы в «Химках» также сообщал телеграм-канал «Мутко против».

Несколько дней назад (23 января) Садыгова выпустили из-под стражи (хотя до этого меру пресечения не изменяли) – теперь он под домашним арестом. Связано ли задержание Анохина с Садыговым и его возможными показаниями пока неизвестно.

Туфан Садыгов Фото: https://egov-buryatia.ru

По нашей информации, Анохин этой зимой должен был вернуться в «Химки». Генеральным менеджером клуба (уже после задержания Садыгова) был назначен Дмитрий Поляцкин. Неформальную должность должен был получить и Анохин (по сути, он должен был стать «патроном» клуба), но, очевидно, сейчас этот процесс приостановлен.

Это обновляемый материал. «Чемпионат» следит за развитием ситуации.