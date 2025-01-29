Мбаппе «выключил голову» — и полетел. Но осталось два важнейших вопроса

Килиан Мбаппе наконец начал показывать то, ради чего его подписал мадридский «Реал». В пяти последних матчах он неизменно забивает. А главное – играет максимально вдохновенно и легко. Мбаппе бродит по всему фронту атаки, у него проходят финты, а ещё он реализует моменты значительно лучше, чем на старте сезона.

В недавнем интервью Килиан сказал, что поначалу он в «Реале» «слишком много думал на футбольном поле». Француз не уточнил, что заставляло его думать так много. Почему он стал думать меньше, он тоже внятно не объяснил. Но факт в том, что сейчас игра Мбаппе – это полёт. Он забивает на все лады, и во многом благодаря его успехам «Реал» закрепился на первом месте в Ла Лиге и имеет +4 от «Атлетико» и +7 – от «Барселоны».

Меньше думать и больше доверять инстинктам – в случае с Мбаппе это отлично сработало. Кроме того, время, как часто бывает, лечит – в том смысле, что адаптация Килиана в «Мадриде» постепенно даёт плоды. Он лучше сыгрывается с партнёрами, и мы видим результат.

«Реал» в принципе постепенно вылез из тяжёлого кадрового кризиса. В центре обороны неплохо себя показал Рауль Асенсио. В середине поля рядом с Феде Вальверде, который даёт бешеный объём, как никогда круто раскрылся Дани Себальос. Футболист, который всё время был запасным и никогда не рассматривался на серьёзные роли, сейчас даёт то, за что так ценили Луку Модрича и Тони Крооса, – контроль и стабильность. Игра «Реала» стала более плавной. Это в огромной степени заслуга Себальоса. И от этого выигрывает вся команда.

Даниель Себальос Фото: Denis Doyle/Getty Images

Плюс наконец залечил все болячки Родриго. Он не притягивает к себе так много внимания, как Винисиус, Мбаппе или Джуд Беллингем. Но по-футбольному он крайне важен для «Реала». Родриго – один из самых гибких игроков в мире. Он идеально подстраивается под партнёров. Каждому из них он помогает раскрыться как можно ярче. Ради этого бразилец готов уйти в тень. Но при этом выйти из тени его лишний раз просить не придётся: с тех пор как он вернулся после последней травмы, результативных действий у него больше, чем сыгранных матчей.

Короче говоря, классная игра Мбаппе и повышение его результативности выковались из нескольких слагаемых. Килиан, по его собственным словам, починил голову: стал меньше думать и больше играть на чуйке. Также с течением времени он лучше адаптируется к команде, а команда – к нему. И, наконец, команда преодолела многие трудности, возвращаются травмированные. И в окружении, которое становится лучше, лучше становится и Мбаппе.

При этом есть два очень важных «но». Первое: Мбаппе феерит в матчах с командами, которые точно нельзя назвать топами. Единственное исключение – игра с «Барселоной» в финале Суперкубка. Там Килиан был хорош, забил быстрый гол, заставил удалиться Войцеха Щенсного. Но всё же сложно отделить его индивидуальный перформанс от выступления «Реала» в целом: как бы ни пыжился Мбаппе, «Мадрид» разгромили 2:5. В том матче француз был лучшим среди худших.

Дальше были «Сельта», «Лас-Пальмас», «Зальцбург» и «Вальядолид». «Вальядолид» – последняя команда Ла Лиги по очкам и с отрывом худшая по игре. «Лас-Пальмас» – аккурат над зоной вылета (16-е место). Перед встречей с «Мадридом» канарцы в чемпионате проиграли дома «Хетафе» (1:2), а в Кубке уступили представителю Сегунды – «Эльче» (0:4). Плюс против «Реала» «Лас-Пальмас» вышел без основного опорника Дариу Эсугу. На его место пришлось двигать защитника Мику Мармоля. Соответственно, без Мармоля убыло в обороне. А он в «Лас-Пальмасе» один из ключевых защитников.

Килиан Мбаппе Фото: Cesar Ortiz Gonzalez/Getty Images

«Зальцбург» в этом сезоне Лиги чемпионов абсолютно плюшевый. В шести матчах они набрали всего три очка, забили три мяча, а пропустили – 18! Потом сыграли с «Реалом» – количество очков не изменилось, забитых мячей стало на один больше, а пропущенных оказалось больше на пять!

Ни в коем случае не умаляем заслуг Мбаппе, но всё же забить таким командам – не великая доблесть. Особенно для игрока его уровня, да ещё и в мадридском «Реале».

При этом очень важно отметить, что Мбаппе в этих встречах был хорош не только голами. Забивал он и раньше. Но, во-первых, не так стабильно. А во-вторых, он не оказывал такого влияния на игру, как в последних матчах. Сейчас Мбаппе напоминает себя образца лучших выступлений за «ПСЖ» и сборную Франции – когда он был крутым, разнообразным и очень изящным тащером. Ещё пару месяцев назад даже во встречах со скромными соперниками этого не было. Мбаппе был совершенно обычным нападающим. Сильным, да – но без каких-либо претензий на уникальность.

Так что Мбаппе, безусловно, добавил в последних играх. Но переоценивать его не стоит. Важно учитывать, на фоне каких соперников феерил француз.

Ещё одно важное «но» – совместимость Мбаппе с Винисиусом. В играх с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом», когда зажигал Килиан, бразильца не было из-за дисквалификации. Вини отсутствовал и чуть ранее – в матчах с «Хетафе», «Жироной» и «Севильей». И, удивительное дело, в этих играх Мбаппе тоже был хорош и забивал. Он был не так ярок, как в последний месяц, но результативные баллы набирал постоянно.

Конечно, Мбаппе забивал и отдавал голевые и в тех матчах, когда на поле был Винисиус. Они не раз классно взаимодействовали друг с другом. Но им всё ещё бывает слишком тесно вместе. Два больших игрока, два больших эго – оба хотят делать игру, хотят тащить и быть лидерами. Это абсолютно нормально, когда речь идёт о футболистах такого уровня с гигантскими амбициями.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Но Карло Анчелотти по-прежнему до конца не решил проблему с тем, чтобы Винисиус и Мбаппе одновременно были на поле и чтобы оба в полной мере показывали свои лучшие качества. Пока чтобы сиял один, приходится где-то ужиматься другому. И наоборот.

Когда на левом краю не Винисиус, а Родриго, Мбаппе проще. Родриго – как вода: он принимает форму объектов, которые рядом с ним. Он делает всё, чтобы Мбаппе было удобно, он подстраивается под него. И под Винисиуса Родриго тоже может подстроиться. И под них обоих, когда они на поле одновременно. А Вини и Мбаппе друг под друга в полной мере подстроиться не могут. А это важнейший вопрос адаптации Килиана. И, ещё раз, пока он до конца не решён.

Мбаппе в «Реале» ощутимо добавил и, похоже, выходит на проектную мощность. Но по нему всё ещё есть вопросы, есть интрига. В последних встречах он крут. Но, во-первых, удастся ли Анчелотти довести до совершенства их связку с Вини? И вообще возможно ли это? Или, может, дойдёт до того, что кто-то из них окажется не нужен?

А ещё – сможет ли Мбаппе быть таким же ярким и результативным в больших матчах? «Барселоне» забил – но это была разовая акция. Которая ещё и окончилась для «Реала» печально. Так что надо посмотреть на дистанции. Ближайшие большие проверки – плей-офф Лиги чемпионов и дерби с «Атлетико» в Ла Лиге.