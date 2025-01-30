А ещё «Порту», который оказался в шаге от провала, и другие сенсации. Следим за ЛЕ вместе!

Решающий день в Лиге Европы! 18 матчей одновременно — россияне, «МЮ» и другие. LIVE

Друзья, всем привет! В среду мы узнали, что такое последний тур еврокубка при новом формате. А сегодня, 30 января, вслед за Лигой чемпионов в игру вступает Лига Европы. Нас вновь ждут 18 параллельных матчей!

Пока главная сенсация ЛЕ — положение «Порту». Одна из сильнейших команд турнира за тур до конца основного этапа оказалась за пределами зоны плей-офф. 25-е место — совсем не тот результат, которого ждали португальцы. Так что «Маккаби» из Тель-Авива побеждать надо любой ценой.

У Жозе Моуринью дела не сильно лучше. Его «Фенербахче» барахтается на 23-м месте и в случае неудачи с «Мидтьюлланном», вполне вероятно, выпадет из зоны плей-офф. У соперника на одно очко больше, но дополнительные ему не помешают. Ещё и играть в Дании. Справится Жозе?

Куда же без «Манчестер Юнайтед». Английскую команду продолжает штормить даже после смены тренера. И всё же в плей-офф Лиги Европы она сыграет. Последний вопрос — на каком месте «Юнайтед» финиширует. Математически ещё можно выпасть из топ-8, а это будет значить, что играть придётся ещё и в предварительном раунде. Выезд к «Стяуа» всё решит.

Главный матч для российских болельщиков. За ПАОК играют Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, а Арсен Захарян, хоть и не попадает в заявку из-за травм, по-прежнему принадлежит «Реалу Сосьедад». Обеим командам нужны очки, чтобы гарантированно выйти в евровесну. Тем интереснее.

За этими и другими матчами 8-го тура основного этапа Лиги Европы «Чемпионат» будет следить с большом онлайне. Присоединяйтесь!

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