Всё о новом формате жеребьёвки плей-офф ЛЧ. «Сити» ждёт битва с «Реалом» или «Баварией»!

Клубы уже знают двух потенциальных соперников. В стыках и даже в 1/8 финала уже точно гарантированы топ-матчи!

Завершился основной этап Лиги чемпионов, и сформировалась окончательная таблица из 36 клубов. Первые восемь отправились сразу в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыках. Эту стадию некорректно называть 1/16 финала, потому что там будет лишь 16 команд, а не 32. Скорее это стыковые матчи.

Таблица ЛЧ после 8-го тура Фото: «Чемпионат»

Кстати, полная таблица – здесь.

В пятницу, 31 января, в 14:00 мск пройдёт жеребьёвка этих самых стыковых матчей. Основной принцип: значение имеет каждое второе место в таблице. Например, 9-я команда может сыграть с 23-й или 24-й (такие же два потенциальных соперника у 10-й команды). Условно, «Аталанта» или дортмундская «Боруссия» точно сыграет либо со «Спортингом», либо с «Брюгге». 11-й клуб встретится либо с 21-м, либо с 22-м (один из этих соперников достанется и 12-й команде) и так далее. Сайт УЕФА сообщает, что этот формат разрабатывался шесть лет.

Во время жеребьёвки сначала будут тянуть два шара с 23-й и 24-й командами. Первый, который достанут, отправится в верхнюю часть сетки, второй – в нижнюю. На официальной графике УЕФА это будет левая (серебряная) часть сетки и правая (синяя). Затем определят место для 21-й и 22-й команд. И так пойдут дальше, заканчивая двумя шарами с 9-м и 10-м клубами. То есть уже сейчас мы понимаем, что у каждой команды с 9-го по 24-е место есть только два потенциальных соперника. Например, по результатам жеребьёвки «Манчестер Сити» встретится либо с «Реалом», либо с «Баварией» (такие же два потенциальных соперника у «Селтика»).

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ Фото: «Чемпионат»

При жеребьёвке не будет никаких ограничений – в стыках могут сыграть команды из одной страны. Например, «ПСЖ» (15-е место) должен попасть на «Монако» или «Брест» (17-е место и 18-е место соответственно), а «Милан» вполне может сыграть с «Ювентусом» (или с «Фейеноордом»).

Если команды играли друг с другом на основном этапе, это также не помешает им встретиться вновь. Например, дортмундская «Боруссия» с вероятностью в 50% получит в соперники «Брюгге», хоть эти клубы и встречались в ЛЧ в сентябре.

Команды с 9-го по 16-е место оказываются не только сеяными, но ещё и проведут ответный стыковой матч на своём поле, что может считаться преимуществом. Идентичная схема предусмотрена не только для Лиги чемпионов, но и для Лиги Европы и Лиги конференций.

Жеребьёвка ЛЕ начнётся 31 января в 15:00 (спустя час после старта жеребьёвки ЛЧ). А вот в Лиге конференций соперники по стыкам уже определились, потому что в третьем еврокубке было лишь шесть туров – последний завершился 19 декабря, и уже на следующий день состоялась жеребьёвка. При этом во всех трёх еврокубках пройдёт ещё одна жеребьёвка после стыковых матчей. Тогда своих соперников узнает топ-8. Там у каждой из команд так же будет по два потенциальных соперника. Кстати, потенциально нас ждёт матч «Атлетико» или «Байера» с кем-то из этой четвёрки: «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Селтик».

Трент Александер-Арнольд Фото: Carl Recine/Getty Images

Рассмотрим на примере лидера общего этапа ЛЧ. Сейчас у «Ливерпуля» четыре потенциальных соперника по 1/8 финала: 15-я, 16-я, 17-я или 18-я команда: «ПСЖ», «Бенфика», «Монако» или «Брест». После стыков два клуба отпадут, и на момент последней жеребьёвки (21 февраля) останется только два варианта.

И ещё один нюанс, который не имеет отношения к жеребьёвке. На стыки уже можно будет дозаявить новых игроков, однако это необходимо сделать до 6 февраля. Если футболист уже был заигран в Лиге чемпионов за одну команду, то это не помешает ему сыграть в плей-офф за другую.