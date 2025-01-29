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Расписание спортивных матчей 30 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: «Реал Сосьедад» — ПАОК, полуфинал ЧМ по гандболу и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 30 января: матчи 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, Мичков — в НХЛ, «Спартак» — СКА в КХЛ, фигурное катание и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли Байфилд голевую серию?

Молодой талант «Лос-Анджелеса», выбранный в 2020 году под вторым номером, Куинтон Байфилд так и не может взять роль лидера на себя – лямку приходится тянуть старине Анже Копитару. Но в последних двух матчах молодой канадец неизменно забивает – в игре с «Коламбусом» его гол помог заработать одно очко. «Флорида» вернулась с западного турне, где набрала четыре очка. Получится ли одержать победу в первой игре домашней серии?

Достижение Баркова:
Барков вышел на чётвёртое место по числу очков среди финских игроков в истории НХЛ

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мичков забьёт?

Ещё неделю назад казалось, что Мичков преодолел кризис – Матвей набирал очки пять матчей из шести. Но, видимо, то была ложная тревога – уже три матча российский форвард без очков. «Нью-Джерси» попал в пике и в придачу к этому потерял основного вратаря. Смогут ли «дьяволы» справиться с проблемами во встрече с «Филадельфией»?

Последний матч Матвею не удался:
Мичков не набрал очков в 3-м матче кряду, второй раз в НХЛ сыграв меньше 10 минут за игру

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одна из сильнейших команд против MVP — кто победит?

По именам в составе «Нью-Йорк Никс», вероятно, уступает лишь «Бостону» в НБА. В команде собраны игроки высочайшего уровня на каждой из позиций. Подопечные Тибодо не проигрывают на протяжении четырёх матчей кряду. Чего нельзя сказать о «Денвер Наггетс». Хоть Никола Йокич и показывает невероятный уровень игры, но «самородки» всё равно уступили «Чикаго» и «Миннесоте» в последних встречах. Удастся ли изменить ситуацию?

Кому необходимы усиления?
Спасти Леброна и Карри! Кого топы НБА должны подписать перед дедлайном?
Спасти Леброна и Карри! Кого топы НБА должны подписать перед дедлайном?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прошлое или будущее — Карри или Гилджес-Александер?

«Голден Стэйт Уорриорз» после феноменального старта в сезоне-2024/2025 опустились на 11-е место Западной конференции. Команда во главе со Стефеном Карри не может противостоять сильным соперникам, подчистую проигрывая концовки. У кого проблем нет, так это у «Оклахома-Сити Тандер». Клуб возглавляет турнирную таблицу Запада и практически не уступает по ходу регулярки. Шей Гилджес-Александер борется с Йокичем за MVP и делает разницу на паркете. Удастся ли Карри обыграть лидера?

В чём проблемы «воинов»?
«Так не может продолжаться». «Голден Стэйт» завис между славным вчера и хрупким завтра
«Так не может продолжаться». «Голден Стэйт» завис между славным вчера и хрупким завтра

⛸️ 14:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, мужчины, короткая программа

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Мужчины. Короткая программа
30 января 2025, четверг. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Адам Сяо Хим Фа защитить титул?

Пожалуй, один из самых интригующих видов фигурного катания, будь то чемпионат России или европейское первенство, это мужское одиночное катание. И соперничество на чемпионате Европы ожидается достаточно серьёзное. К сожалению, российские фигуристы вновь пропускают соревнования по известным причинам. Но вдруг это последний чемпионат без россиян перед столь долгожданным возвращением?

Поэтому всем любителям фигурного катания стоит присмотреться к тем, с кем нашим мужчинам предстоит соперничать совсем скоро. Побороться за медали могут как сам действующий чемпион, Адам Сяо Хим Фа, так многие другие: итальянцы Грассль, Риццо и Мемола, эстонец Селевко, швейцарец Бричги…

Кто из мужчин выиграет короткую программу?
Елизавета Туктамышева назвала фаворитов чемпионата Европы — 2025

🎾 18:00*: Анна Блинкова (Россия, LD) — Элина Свитолина (Украина, 2), Линц, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Линц. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 12:00 МСК
Анна Блинкова
83
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
24
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Интрига: одолеет ли россиянка вторую сеяную в Линце?

Анна Блинкова успешно начала выступления на «пятисотнике» в Линце, справившись на старте с австрийкой Синьей Краус, и теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, россиянке необходимо одолеть вторую сеяную — украинку Элину Свитолину. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Элина — в Страсбурге-2023 и на «Ролан Гаррос» — 2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Клара Таусон — Сорана Кырстя.

Анна набирает обороты в сезоне-2025:
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025

🏒 19:30: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли скандала до и после игры?

Наверное, матчи «Спартака» и СКА в околохоккейном плане получаются самыми насыщенными в этом сезоне – все же помнят выкрики болельщиков московской команды и взаимные уколы в адрес друг друга? Мотивацию армейцам искать не надо – в последней игре они уступили 0:5 на своей площадке. Возьмут ли подопечные Ротенберга реванш за разгром трёхнедельной давности?

Ротенберг — о возвращении Кузнецова:
Р. Ротенберг рассказал, когда Евгений Кузнецов сможет вернуться в состав СКА после травмы

🏒 19:30: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержится ли «Северсталь» на втором месте в конференции?

«Северсталь» продолжает всех удивлять – команда с одним из самых скромных бюджетов в КХЛ идёт на втором месте на Западе и вдохновлённо играет. ЦСКА после Нового года нестабилен – подопечные Воробьёва проиграли в январе семь из девяти матчей. Отчасти причиной этому стала неудачная работа в дедлайн – новички пока не помогают. Может быть, проснутся в матче с череповчанами?

Воробьёв — о причинах спада ЦСКА:
«У нас трудные времена». Воробьёв — о поражении ЦСКА в дерби со «Спартаком»

⚽️ 19:30: «Спартак» Москва — «Краснодар», Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Зимний Кубок РПЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: яркое открытие Зимнего Кубка РПЛ

В ОАЭ стартует Зимний Кубок РПЛ. И сразу — топ-вывеска. В чемпионате России «Спартак» и «Краснодар» рубятся за золото. А в Абу-Даби их ждёт подготовка к рестарту сезона. Конечно, команды поборются и за Зимний Кубок. Однако на первое место выходит задача подойти к концу февраля в лучшей форме.

Кокорин прошёлся по «Спартаку» в подкасте:
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном

⛸️ 20:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, спортивные пары, произвольная программа

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Произвольная программа
30 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: станут ли Володин и Хазе чемпионами?

После короткой программы лидерство вполне ожидаемо захватил немецкий дуэт Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. В текущем сезоне пара стала победителями финала Гран-при и теперь рвётся к своему первому в карьере золоту европейского первенства.

В прошлом году фигуристы не смогли попасть на пьедестал, заняв пятое место. Теперь же Никита и Минерва очень близки к победе. Отрыв от ближайших преследователей составляет около трёх баллов — в парном катании такое вполне реально отыграть. Сможет ли немецкая пара совладать с нервами?

Экс-россиянин с партнёршей выиграл короткую программу на ЧЕ-2025:
Экс-россиянка Губанова борется за лидерство в короткой программе на ЧЕ-2025! LIVE
Live
Экс-россиянка Губанова борется за лидерство в короткой программе на ЧЕ-2025! LIVE

🖐 20:00: Василий Камоцкий (Россия) — Лайан Вернс (США), Power Slap 11

Интрига: сможет ли россиянин завоевать пояс лиги Даны Уайта со второй попытки?

30 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт громкий турнир Power Slap 11. Он вызывает особенный интерес фанатов из России. А всё потому, что в главном событии вечера выступит наш соотечественник – Василий Камоцкий. Пельмень делает второй заход на титул. Он проведёт реванш с Безумным гавайцем – Лэйном Вирнсом. Первый поединок состоялся в октябре прошлого года и завершился вничью. Чемпион с огромным трудом сохранил пояс на своём плече. Но теперь россиянин решительно настроен покорить вершину – завоевать титул лиги Даны Уайта. И остановить нашего богатыря будет невероятно сложно.

Камоцкий готов покорить вершину:
Второй заход Пельменя на пояс в лиге Уайта! Россиянин отомстит чемпиону за подлость?
Второй заход Пельменя на пояс в лиге Уайта! Россиянин отомстит чемпиону за подлость?

🤾‍♂️ 22:30: Гандбол, чемпионат мира — 2025, мужчины, Франция — Хорватия, 1/2 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Хорватия остановить звёздную Францию?

Четвертьфинальные матчи с участием этих команд превратились в настоящую драму. Французы вели в счёте весь матч с египтянами, но позволили соперникам сравнять, а в итоге выцарапали победу за 0,3 с до окончания основного времени. А хорваты победный гол в матче с венграми забили после ошибки соперников, убежав в контратаку, и подняли и без этого безумную арену своих болельщиков. За Хорватию — бешеный балканский настрой, лютые болельщики и, возможно, судьи. За Францию — более топовый состав, крутой тренер и желание реабилитироваться за последние поражения.

А кто вообще в плей-офф ЧМ-2025 сыграет?
Португалия выбила Испанию с чемпионата мира! Даже Роналду оценил бы
Португалия выбила Испанию с чемпионата мира! Даже Роналду оценил бы

⚽️ 23:00: «Ницца» — «Будё-Глимт», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Никиты Хайкина выйдет в 1/8 финала?

«Ницца» проведёт последний матч в нынешнем сезоне Лиги Европы. А вот «Будё-Глимт» борется за прямой выход в плей-офф. Отставание от восьмого места — одно очко. В случае победы у норвежцев появится хороший шанс на топ-8. Но победить во Франции команде Никиты Хайкина будет непросто.

В Норвегии ценят Хайкина:
Тренер вратарей «Будё-Глимт»: мы довольны игрой Хайкина, он постоянно развивается

⚽️ 23:00: «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» обеспечит себе прямое попадание в 1/8 финала?

«МЮ» находится на четвёртом месте в таблице Лиги Европы. Но поражение в последнем туре общего этапа от «Стяуа» поставит под сомнение прямой выход в 1/8 финала. Тем более что клуб из Бухареста также располагается в топ-8. И в случае победы обойдёт англичан. Важная игра для команды Рубена Аморима — уступать нельзя.

Грустная шутка от тренера «МЮ»:
Аморим поиронизировал над работой в «МЮ». Видео
Истории
Аморим поиронизировал над работой в «МЮ». Видео

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «российское» дерби в еврокубках

Редкий случай, когда в еврокубках сыграют команды с россиянами в составе. Хотя Арсен Захарян вряд ли выйдет на поле: он до сих пор восстанавливается от травмы. А вот Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева в составе ПАОКа мы наверняка увидим. Обе команды с большой вероятностью сразятся в стыках плей-офф ЛЕ. Однако проигрывать лучше не стоит: есть небольшой шанс вывалиться из топ-24. Так что матч не без интриги!

У Чалова и Оздоева не всё так классно в Греции:
У Чалова и Оздоева сыплется сезон. Дико обидные результаты отдалили ПАОК от трофеев
У Чалова и Оздоева сыплется сезон. Дико обидные результаты отдалили ПАОК от трофеев

⚽️ 23:00: «Брага» — «Лацио», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лацио» забронирует первое место в таблице?

«Лацио» возглавляет таблицу Лиги Европы. Римляне после семи матчей набрали 19 очков. Чтобы остаться на первой строчке, в заключительном туре достаточно не уступить «Браге». Португальцы же ещё надеются залететь в топ-24, так что будут играть на победу. Какая из команд решит свою задачу?

Один из самых крутых левых защитников Европы играет в «Лацио»:
Эти футболисты уже готовы к топ-клубам Европы. Забирайте, пока не поздно!
Эти футболисты уже готовы к топ-клубам Европы. Забирайте, пока не поздно!

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Эльфсборг», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Эльфсборг
Борас, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» порадует фанатов выходом в 1/8 финала?

В АПЛ «Тоттенхэм» занимает 15-е место, а в Лиге Европы дела складываются лучше. Лондонцы располагаются на шестой строчке и имеют отличные шансы на 1/8 финала. В последнем туре достаточно обыграть дома «Эльфсборг». Но с победами у «Тоттенхэма» в последнее время туго. Поэтому нельзя исключать, что шведы окажутся сильнее. Тем более что они ещё не гарантировали себе стыки.

Тяжёлый период для Анге в Англии:
Ангелос Постекоглу высказался о продолжении работы в «Тоттенхэме»
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