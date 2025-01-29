Топ-события четверга: «Реал Сосьедад» — ПАОК, полуфинал ЧМ по гандболу и теннис

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Посмотреть все события 30 января в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли Байфилд голевую серию?

Молодой талант «Лос-Анджелеса», выбранный в 2020 году под вторым номером, Куинтон Байфилд так и не может взять роль лидера на себя – лямку приходится тянуть старине Анже Копитару. Но в последних двух матчах молодой канадец неизменно забивает – в игре с «Коламбусом» его гол помог заработать одно очко. «Флорида» вернулась с западного турне, где набрала четыре очка. Получится ли одержать победу в первой игре домашней серии?

Достижение Баркова: Барков вышел на чётвёртое место по числу очков среди финских игроков в истории НХЛ

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2025, четверг. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Мичков забьёт?

Ещё неделю назад казалось, что Мичков преодолел кризис – Матвей набирал очки пять матчей из шести. Но, видимо, то была ложная тревога – уже три матча российский форвард без очков. «Нью-Джерси» попал в пике и в придачу к этому потерял основного вратаря. Смогут ли «дьяволы» справиться с проблемами во встрече с «Филадельфией»?

Последний матч Матвею не удался: Мичков не набрал очков в 3-м матче кряду, второй раз в НХЛ сыграв меньше 10 минут за игру

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: одна из сильнейших команд против MVP — кто победит?

По именам в составе «Нью-Йорк Никс», вероятно, уступает лишь «Бостону» в НБА. В команде собраны игроки высочайшего уровня на каждой из позиций. Подопечные Тибодо не проигрывают на протяжении четырёх матчей кряду. Чего нельзя сказать о «Денвер Наггетс». Хоть Никола Йокич и показывает невероятный уровень игры, но «самородки» всё равно уступили «Чикаго» и «Миннесоте» в последних встречах. Удастся ли изменить ситуацию?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: прошлое или будущее — Карри или Гилджес-Александер?

«Голден Стэйт Уорриорз» после феноменального старта в сезоне-2024/2025 опустились на 11-е место Западной конференции. Команда во главе со Стефеном Карри не может противостоять сильным соперникам, подчистую проигрывая концовки. У кого проблем нет, так это у «Оклахома-Сити Тандер». Клуб возглавляет турнирную таблицу Запада и практически не уступает по ходу регулярки. Шей Гилджес-Александер борется с Йокичем за MVP и делает разницу на паркете. Удастся ли Карри обыграть лидера?

⛸️ 14:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, мужчины, короткая программа

Интрига: сможет ли Адам Сяо Хим Фа защитить титул?

Пожалуй, один из самых интригующих видов фигурного катания, будь то чемпионат России или европейское первенство, это мужское одиночное катание. И соперничество на чемпионате Европы ожидается достаточно серьёзное. К сожалению, российские фигуристы вновь пропускают соревнования по известным причинам. Но вдруг это последний чемпионат без россиян перед столь долгожданным возвращением?

Поэтому всем любителям фигурного катания стоит присмотреться к тем, с кем нашим мужчинам предстоит соперничать совсем скоро. Побороться за медали могут как сам действующий чемпион, Адам Сяо Хим Фа, так многие другие: итальянцы Грассль, Риццо и Мемола, эстонец Селевко, швейцарец Бричги…

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🎾 18:00*: Анна Блинкова (Россия, LD) — Элина Свитолина (Украина, 2), Линц, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одолеет ли россиянка вторую сеяную в Линце?

Анна Блинкова успешно начала выступления на «пятисотнике» в Линце, справившись на старте с австрийкой Синьей Краус, и теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, россиянке необходимо одолеть вторую сеяную — украинку Элину Свитолину. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Элина — в Страсбурге-2023 и на «Ролан Гаррос» — 2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Клара Таусон — Сорана Кырстя.

🏒 19:30: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли скандала до и после игры?

Наверное, матчи «Спартака» и СКА в околохоккейном плане получаются самыми насыщенными в этом сезоне – все же помнят выкрики болельщиков московской команды и взаимные уколы в адрес друг друга? Мотивацию армейцам искать не надо – в последней игре они уступили 0:5 на своей площадке. Возьмут ли подопечные Ротенберга реванш за разгром трёхнедельной давности?

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🏒 19:30: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удержится ли «Северсталь» на втором месте в конференции?

«Северсталь» продолжает всех удивлять – команда с одним из самых скромных бюджетов в КХЛ идёт на втором месте на Западе и вдохновлённо играет. ЦСКА после Нового года нестабилен – подопечные Воробьёва проиграли в январе семь из девяти матчей. Отчасти причиной этому стала неудачная работа в дедлайн – новички пока не помогают. Может быть, проснутся в матче с череповчанами?

⚽️ 19:30: «Спартак» Москва — «Краснодар», Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: яркое открытие Зимнего Кубка РПЛ

В ОАЭ стартует Зимний Кубок РПЛ. И сразу — топ-вывеска. В чемпионате России «Спартак» и «Краснодар» рубятся за золото. А в Абу-Даби их ждёт подготовка к рестарту сезона. Конечно, команды поборются и за Зимний Кубок. Однако на первое место выходит задача подойти к концу февраля в лучшей форме.

⛸️ 20:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, спортивные пары, произвольная программа

Интрига: станут ли Володин и Хазе чемпионами?

После короткой программы лидерство вполне ожидаемо захватил немецкий дуэт Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. В текущем сезоне пара стала победителями финала Гран-при и теперь рвётся к своему первому в карьере золоту европейского первенства.

В прошлом году фигуристы не смогли попасть на пьедестал, заняв пятое место. Теперь же Никита и Минерва очень близки к победе. Отрыв от ближайших преследователей составляет около трёх баллов — в парном катании такое вполне реально отыграть. Сможет ли немецкая пара совладать с нервами?

🖐 20:00: Василий Камоцкий (Россия) — Лайан Вернс (США), Power Slap 11

Интрига: сможет ли россиянин завоевать пояс лиги Даны Уайта со второй попытки?

30 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт громкий турнир Power Slap 11. Он вызывает особенный интерес фанатов из России. А всё потому, что в главном событии вечера выступит наш соотечественник – Василий Камоцкий. Пельмень делает второй заход на титул. Он проведёт реванш с Безумным гавайцем – Лэйном Вирнсом. Первый поединок состоялся в октябре прошлого года и завершился вничью. Чемпион с огромным трудом сохранил пояс на своём плече. Но теперь россиянин решительно настроен покорить вершину – завоевать титул лиги Даны Уайта. И остановить нашего богатыря будет невероятно сложно.

🤾‍♂️ 22:30: Гандбол, чемпионат мира — 2025, мужчины, Франция — Хорватия, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Хорватия остановить звёздную Францию?

Четвертьфинальные матчи с участием этих команд превратились в настоящую драму. Французы вели в счёте весь матч с египтянами, но позволили соперникам сравнять, а в итоге выцарапали победу за 0,3 с до окончания основного времени. А хорваты победный гол в матче с венграми забили после ошибки соперников, убежав в контратаку, и подняли и без этого безумную арену своих болельщиков. За Хорватию — бешеный балканский настрой, лютые болельщики и, возможно, судьи. За Францию — более топовый состав, крутой тренер и желание реабилитироваться за последние поражения.

⚽️ 23:00: «Ницца» — «Будё-Глимт», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: команда Никиты Хайкина выйдет в 1/8 финала?

«Ницца» проведёт последний матч в нынешнем сезоне Лиги Европы. А вот «Будё-Глимт» борется за прямой выход в плей-офф. Отставание от восьмого места — одно очко. В случае победы у норвежцев появится хороший шанс на топ-8. Но победить во Франции команде Никиты Хайкина будет непросто.

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⚽️ 23:00: «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» обеспечит себе прямое попадание в 1/8 финала?

«МЮ» находится на четвёртом месте в таблице Лиги Европы. Но поражение в последнем туре общего этапа от «Стяуа» поставит под сомнение прямой выход в 1/8 финала. Тем более что клуб из Бухареста также располагается в топ-8. И в случае победы обойдёт англичан. Важная игра для команды Рубена Аморима — уступать нельзя.

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «российское» дерби в еврокубках

Редкий случай, когда в еврокубках сыграют команды с россиянами в составе. Хотя Арсен Захарян вряд ли выйдет на поле: он до сих пор восстанавливается от травмы. А вот Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева в составе ПАОКа мы наверняка увидим. Обе команды с большой вероятностью сразятся в стыках плей-офф ЛЕ. Однако проигрывать лучше не стоит: есть небольшой шанс вывалиться из топ-24. Так что матч не без интриги!

⚽️ 23:00: «Брага» — «Лацио», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Лацио» забронирует первое место в таблице?

«Лацио» возглавляет таблицу Лиги Европы. Римляне после семи матчей набрали 19 очков. Чтобы остаться на первой строчке, в заключительном туре достаточно не уступить «Браге». Португальцы же ещё надеются залететь в топ-24, так что будут играть на победу. Какая из команд решит свою задачу?

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Эльфсборг», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» порадует фанатов выходом в 1/8 финала?

В АПЛ «Тоттенхэм» занимает 15-е место, а в Лиге Европы дела складываются лучше. Лондонцы располагаются на шестой строчке и имеют отличные шансы на 1/8 финала. В последнем туре достаточно обыграть дома «Эльфсборг». Но с победами у «Тоттенхэма» в последнее время туго. Поэтому нельзя исключать, что шведы окажутся сильнее. Тем более что они ещё не гарантировали себе стыки.