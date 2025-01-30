Всё о Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют топ-клубы. Календарь, формат и нюансы регламента

Пока вы скучаете без российского футбола, топовые клубы страны соберутся в ОАЭ для участия в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Кстати, первый матч состоится уже сегодня.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Кто выступит на турнире?

Шесть клубов РПЛ. Их разбили на две группы — в каждой по три команды. Первую тройку сформировали «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Вторую — «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Турнир пройдёт в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

Формат проведения Зимнего Кубка РПЛ

Каждый клуб сыграет с каждым соперником из своей группы, то есть все команды проведут по два матча, которые пройдут по привычной схеме — два тайма по 45 минут с 15-минутным перерывом. Если соперники сыграют вничью, то их ждёт серия пенальти. Дополнительного времени не предусмотрено. За победу в основное время команда получает три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение в серии пенальти — одно, за поражение в основное время — ни одного. Победители групп сыграют друг с другом в финале. Вторые команды встретятся в матче за третье место, а худшие команды групп — в матче за пятое место.

Марцел Личка и Деян Станкович встретятся на Зимнем Кубке РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На какие показатели нужно смотреть в случае равенства очков?

Места в таблице группы определяются в соответствии со следующими критериями:

общее количество очков, набранных во всех матчах;

разница забитых и пропущенных мячей в основное время во всех матчах;

количество голов, забитых в основное время во всех матчах.

Если у двух команд равные показатели по перечисленным критериям, то более высокое место занимает команда, победившая в личной встрече.

Если у трёх команд равные показатели по вышеперечисленным критериями, их места определяются в соответствии со следующими дополнительными показателями:

очки, набранные в матчах между рассматриваемыми командами;

разница забитых и пропущенных мячей в основное время в матчах с участием рассматриваемых команд;

количество голов, забитых в основное время в матчах с участием рассматриваемых команд;

разница забитых и пропущенных мячей в основное время и в сериях пенальти в матчах с участием рассматриваемых команд;

количество голов, забитых в основное время и в сериях пенальти в матчах с участием рассматриваемых команд;

очки фэйр-плей по итогам всех матчей (за каждую жёлтую карточку — минус одно очко, за красную — минус три, за прямую красную — минус четыре, за жёлтую и прямую красную — минус пять.

В случае полного равенства всех вышеперечисленных показателей распределение итоговых мест осуществляется жребием, проводимым оргкомитетом.

Если команда выпускает на поле футболиста, не заявленного в установленном порядке, результат матча аннулируется, а ей засчитывают техническое поражение. У клубов есть возможность заменить футболиста до начала матча по причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. Заменённый игрок в таком случае становится запасным.

Кто ранее побеждал в Зимнем Кубке?

Год назад в Абу-Даби рубились четыре клуба. Два из них («Спартак» и «Ростов») представляли Россию. Помимо этого, в турнире принимали участие «Кайрат» из Казахстана и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Победителем турнира стал «Спартак», опередивший «Ростов» по дополнительным показателям. Российские клубы набрали по шесть очков, но у красно-белых была лучше разница мячей.

В 2023 году на Зимний Кубок приехали четыре клуба из РПЛ: «Спартак», «Краснодар», «Сочи» и «Ростов». Тогда красно-белые набрали восемь очков и опередили «Краснодар» на два очка. Более того, «Спартак» не пропустил ни одного мяча в трёх матчах.

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2025

День Время, мск Матч Арбитр 30 января 19:30 «Спартак» — «Краснодар» Евгений Кукуляк 31 января 19:30 ЦСКА — «Ростов» Павел Кукуян 4 февраля 15:00 «Краснодар» — «Динамо» Сергей Иванов 4 февраля 19:30 «Зенит» — ЦСКА Артём Чистяков 7 февраля 15:00 «Ростов» — «Зенит» Алексей Сухой 7 февраля 19:30 «Динамо» — «Спартак» Кирилл Левников 10 февраля 15:00 Матч за пятое место Иван Абросимов 10 февраля 19:30 Матч за третье место Артём Чистяков 11 февраля 19:30 Финал Кирилл Левников

А когда возобновится РПЛ?

Первый после зимнего перерыва тур стартует 28 февраля. В этот день махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Оставшиеся матчи 19-го тура пройдут 1 и 2 марта.