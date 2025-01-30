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Зимний Кубок РПЛ — 2025: когда начало, расписание турнира, список участников, Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Динамо, Ростов

Всё о Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют топ-клубы. Календарь, формат и нюансы регламента
Кирилл Закатченко
Всё о Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют топ-клубы
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«Зенит», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов» готовятся к возобновлению сезона.

Пока вы скучаете без российского футбола, топовые клубы страны соберутся в ОАЭ для участия в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Кстати, первый матч состоится уже сегодня.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто выступит на турнире?

Шесть клубов РПЛ. Их разбили на две группы — в каждой по три команды. Первую тройку сформировали «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Вторую — «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Турнир пройдёт в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

Формат проведения Зимнего Кубка РПЛ

Каждый клуб сыграет с каждым соперником из своей группы, то есть все команды проведут по два матча, которые пройдут по привычной схеме — два тайма по 45 минут с 15-минутным перерывом. Если соперники сыграют вничью, то их ждёт серия пенальти. Дополнительного времени не предусмотрено. За победу в основное время команда получает три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение в серии пенальти — одно, за поражение в основное время — ни одного. Победители групп сыграют друг с другом в финале. Вторые команды встретятся в матче за третье место, а худшие команды групп — в матче за пятое место.

Марцел Личка и Деян Станкович встретятся на Зимнем Кубке РПЛ

Марцел Личка и Деян Станкович встретятся на Зимнем Кубке РПЛ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На какие показатели нужно смотреть в случае равенства очков?

Места в таблице группы определяются в соответствии со следующими критериями:

  • общее количество очков, набранных во всех матчах;
  • разница забитых и пропущенных мячей в основное время во всех матчах;
  • количество голов, забитых в основное время во всех матчах.

Если у двух команд равные показатели по перечисленным критериям, то более высокое место занимает команда, победившая в личной встрече.

Если у трёх команд равные показатели по вышеперечисленным критериями, их места определяются в соответствии со следующими дополнительными показателями:

  • очки, набранные в матчах между рассматриваемыми командами;
  • разница забитых и пропущенных мячей в основное время в матчах с участием рассматриваемых команд;
  • количество голов, забитых в основное время в матчах с участием рассматриваемых команд;
  • разница забитых и пропущенных мячей в основное время и в сериях пенальти в матчах с участием рассматриваемых команд;
  • количество голов, забитых в основное время и в сериях пенальти в матчах с участием рассматриваемых команд;
  • очки фэйр-плей по итогам всех матчей (за каждую жёлтую карточку — минус одно очко, за красную — минус три, за прямую красную — минус четыре, за жёлтую и прямую красную — минус пять.

В случае полного равенства всех вышеперечисленных показателей распределение итоговых мест осуществляется жребием, проводимым оргкомитетом.

Если команда выпускает на поле футболиста, не заявленного в установленном порядке, результат матча аннулируется, а ей засчитывают техническое поражение. У клубов есть возможность заменить футболиста до начала матча по причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. Заменённый игрок в таком случае становится запасным.

Кто ранее побеждал в Зимнем Кубке?

Год назад в Абу-Даби рубились четыре клуба. Два из них («Спартак» и «Ростов») представляли Россию. Помимо этого, в турнире принимали участие «Кайрат» из Казахстана и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Победителем турнира стал «Спартак», опередивший «Ростов» по дополнительным показателям. Российские клубы набрали по шесть очков, но у красно-белых была лучше разница мячей.

В 2023 году на Зимний Кубок приехали четыре клуба из РПЛ: «Спартак», «Краснодар», «Сочи» и «Ростов». Тогда красно-белые набрали восемь очков и опередили «Краснодар» на два очка. Более того, «Спартак» не пропустил ни одного мяча в трёх матчах.

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Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2025

ДеньВремя, мскМатчАрбитр
30 января19:30«Спартак» — «Краснодар»Евгений Кукуляк
31 января19:30ЦСКА — «Ростов»Павел Кукуян
4 февраля15:00«Краснодар» — «Динамо»Сергей Иванов
4 февраля19:30«Зенит» — ЦСКААртём Чистяков
7 февраля15:00«Ростов» — «Зенит»Алексей Сухой
7 февраля19:30«Динамо» — «Спартак»Кирилл Левников
10 февраля15:00Матч за пятое местоИван Абросимов
10 февраля19:30Матч за третье местоАртём Чистяков
11 февраля19:30ФиналКирилл Левников

А когда возобновится РПЛ?

Первый после зимнего перерыва тур стартует 28 февраля. В этот день махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Оставшиеся матчи 19-го тура пройдут 1 и 2 марта.

Увидим ли мы ещё кого-то из этих ребят в РПЛ?
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