«Заткнись, ****». Дзюба уложил соперника из армянского клуба в товарищеском матче. Видео

Артём Дзюба продолжает генерировать инфоповоды, даже несмотря на то, что уже не играет за топ-клуб. На этот раз опытный нападающий оказался в центре внимания в товарищеской встрече.

«Акрон» готовится ко второй части сезона в ОАЭ. 29 января команда Заура Тедеева успешно провела контрольный матч с армянским клубом «Урарту» (2:0), но игра запомнилась отнюдь не результатом. 64-я минута — Дзюба бежит в сторону футболиста «Урарту» Эрика Симоняна и потом укладывает того на газон. Соперник не выдержал мощного толчка со стороны нападающего.

После одного из единоборств Симонян грубо обратился к Дзюбе — в ход пошла ненормативная лексика. «Заткнись, ****», — сказал Эрик в адрес россиянина. Артём тут же вспыхнул, и соперник оказался на газоне. На поле выскочили запасные и члены тренерского штабы обеих команд. Потасовку удалось потушить, а судья не стал никого наказывать. Видимо, сказался товарищеский статус матча. Сразу после того, как конфликт погасили, Дзюбу заменили.

Футболист «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал «Матч ТВ», по какой причине Дзюба налетел на соперника. «Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где-то немного вскипеть. Это нормально. Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции».

В сентябре 2024 года Дзюба попал в скандал в ходе встречи Лиги уличного футбола. Тогда Артём (играл за команду Mandalorian) пнул футболиста «Амкала» Антона «Чужого» Карпова за то, что тот послал его. Судьи сначала хотели показать Артёму красную карточку, но потом передумали и ограничились жёлтой. В итоге футболисты «Амкала» отказались продолжить матч. Впоследствии стороны неоднократно обменивались колкостями в свой адрес.