Несколько именитых фаворитов в шаге от вылета! Интриги последнего тура ЛЕ

Перед стартом было сложно поверить, что Португалия потеряет сразу две команды. А вот «МЮ» и Хайкин могут закончить в топ-8!

Общий этап Лиги Европы вслед за Лигой чемпионов подходит к концу. В 8-м туре решается судьба почти всех 36 команд-участниц! Конечно, интриг целый океан. А мы рассказываем о главных.

«МЮ» и «Тоттенхэм» окажутся в 1/8 финала напрямую?

Задача «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре – не проиграть. Тогда команда Рубена Аморима гарантирует себе выход в 1/8 финала. Но с учётом нестабильности манкунианцев, вряд ли уже стоит записывать «МЮ» в участники этой стадии. Тем более что англичане едут в гости к «Стяуа». Румыны также бьются за прямое попадание в 1/8 финала: сейчас команда занимает восьмое место с 14 очками. Даже ничья не гарантирует «Стяуа» проход. Так что играть хозяева будут на победу.

«Тоттенхэму» плохо в АПЛ: 15-е место после 23 туров для клуба уровня лондонцев – кошмар. Конечно, основная причина проблем – в гигантском количестве травм. Однако в Лиге Европы ситуация не так сильно мешает «Тоттенхэму». После семи туров команда заработала 14 очков и занимает шестое место. Для гарантированного выхода в 1/8 финала достаточно обыграть дома «Эльфсборг». Просто? Не факт. Шведы занимают 20-е место и рассчитывают не вывалиться из топ-24. «Эльфсборг» едет в Лондон за очками. Ожидается весёлый матч.

Португалия потеряет сразу две команды в ЛЕ?

Португальские клубы успешны в Лиге Европы. Как правило, парочка команд в 1/4 финала – стандартная ситуация. Однако в сезоне-2024/2025 есть большая вероятность, что мы не увидим ни одного представителя Португалии в плей-офф. После семи туров «Порту» набрал восемь очков, «Брага» – семь. Самое плохое, что судьба команд не в их руках. «Порту» играет в Израиле с «Маккаби», и даже победа не гарантирует место в 1/16 финала.

Такая же ситуация у «Браги». Она принимает дома «Лацио», лидирующий в общей таблице Лиги Европы. Римлянам нужна как минимум ничья для гарантированного финиша на первой строчке. Так что «Браге» нужно двойное чудо: победа над лидером + осечки конкурентов (в том числе «Порту»). Так что одна команда из Португалии на 99,9% вылетит уже после группового этапа. Высока вероятность, что отдыхать отправятся обе.

«Рома» выпадет из борьбы за трофей?

«Рома» потихоньку оживает в Серии А после ужасного старта (девятое место и шесть очков до еврокубковой зоны). А в Лиге Европы у команды Клаудио Раньери проблемы. За тур до финиша римляне находятся в опасности: до зоны вне топ-24 – всего одно очко. Неприятно. Ещё и в 8-м туре к «Роме» в гости приедет «Айнтрахт». Немцы занимают второе место в таблице, их план – не уступить и гарантировать себе 1/8 финала. А вот будущее «Ромы» даже в случае ничьей будет зависеть от итогов других встреч. Вряд ли команда не будет нервничать. Так что нас ожидает яркая битва в Риме.

«Фенербахче» Моуринью и «Бешикташ» на грани провала

«Фенербахче» и «Бешикташ» занимают 23-е и 24-е места в таблице соответственно. Пока что клубы находятся в зоне стыков. Но два турецких гранда ходят по тонкому льду. В 8-м туре только победа избавит стамбульцев от переживаний. «Фенербахче» и Жозе Моуринью ждёт в гости «Мидтьюлланн». У датчан всего на одно очко больше, поэтому никакой форы для турок не ожидается. Хотя по уровню состава «Фенербахче» обязан побеждать и выходить в 1/16 финала.

А «Бешикташ» сыграет в Нидерландах с «любимым» клубом Валерия Карпина – «Твенте». У команды из Энсхеде семь очков после семи туров. Нидерландцы приложат даже не 100, а 200% усилий, чтобы обыграть гостей. Только такой расклад оставляет «Твенте» теоретические шансы на стыки. Плохие новости для нестабильного «Бешикташа». Хотя, как и в случае с «Фенербахче», именно команда Уле-Гуннара Сульшера – фаворит матча.

Проявят ли себя Чалов и Оздоев?

ПАОК и «Реал Сосьедад» находятся в зоне стыковых матчей. С большой долей вероятности, оба клуба так и останутся в топ-24. Подняться в восьмёрку сильнейших не получится (у обеих команд по 10 очков, у восьмого места – 14). Так что интерес в матче для нас представляют россияне. Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сыграет: он до сих пор восстанавливается от травмы. А вот Фёдор Чалов и Магомед Оздоев наверняка появятся на поле в составе ПАОКа. В нынешнем розыгрыше ЛЕ оба уже отметились результативными действиями. Чалов забил два мяча и оформил один ассист, у Оздоева – гол в игре с «Шэмрок Роверс». Порадуют ли россияне снова?

«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным запрыгнет в топ-8?

«Будё-Глимт» всего в одном очке от места в топ-8 Лиги Европы. В заключительном туре норвежцы сыграют в гостях с «Ниццей». Французы уже потеряли всякую мотивацию: у них активе всего два очка и предпоследнее, 35-е место. В последнем матче «Ницце» ничего не нужно. А вот для «Будё-Глимт» и голкипера Никиты Хайкина предстоящая встреча – важнейшая. Есть возможность избежать двух дополнительных матчей в стыках и оказаться в 1/8 финала напрямую.